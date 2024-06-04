Bahçeli: Terörist belediye başkanı, milletvekili istemiyoruz

Bir belediye başkanı düşünün PKK terör yapılanmasının üst düzey yöneticisi olarak görev alsın. Sözde vergi toplasın. Buna birebir uyan Hakkari Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı. Hakkari Valimiz vekil olarak görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı devreye girmiştir. Bakanımızı kutluyorum. Bir belediye başkanı düşününSözdetoplasın. Buna birebir uyan Hakkari Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı. Hakkari Valimiz vekil olarak görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı devreye girmiştir. Bakanımızı kutluyorum.

Bir teröristin 31 Mart'ta aday gösterilmesi, devlet ile yöre halkını karşı karşıya getirmektir. Bir PKK'lının seçimlere katılması bir skandaldır. Bir teröristin 31 Mart'ta aday gösterilmesi, devlet ile yöre halkını karşı karşıya getirmektir.

Türkiye muz cumhuriyeti değildir.

Terörist belediye başkanı, milletvekili istemiyoruz.

Demlenmiş CHP'ye sormak isterim. Hangi konuda yumuşak huylu olmamızı bekliyorsunuz?

Bir yanağımıza tokat atana diğerini dönemeyiz, ya aynısıyla cevap veririz ya da uzanan o eli kırıp atarız. MHP'nin herhangi bir milletvekilini terörle ilişkilendirmek, yumuşama pozları veren bir zatın edepsiz beyanatıdır. Yumuşama kisvesi altında lafla peynir gemisi yüzdürenlerin ne yapacağı ayrıca ele alınmalıdır. Bir yanağımıza tokat atana diğerini dönemeyiz, ya aynısıyla cevap veririz ya da uzanan o eli kırıp atarız. MHP'nin herhangi bir milletvekilini terörle ilişkilendirmek, yumuşama pozları veren bir zatın edepsiz beyanatıdır. Yumuşama kisvesi altında lafla peynir gemisi yüzdürenlerin ne yapacağı ayrıca ele alınmalıdır.

Yargıya intikal etmiş bir cinayet davasında partimizin ve Ülkü Ocakları'nın suçlanması, hatta dahilde ve hariçte Ülkü Ocakları’na suç örgütü gölgesi düşürmek için kolları sıvayan ajanların sırtının sıvazlanması tesadüf değildir. Hepsini biliyoruz. Verilmeyecek bir hesabımızın olmadığını cümle aleme paylaşıyorum. Yargıya intikal etmiş bir cinayet davasında partimizin ve Ülkü Ocakları'nın suçlanması, hatta dahilde ve hariçte Ülkü Ocakları’na suç örgütü gölgesi düşürmek için kolları sıvayan ajanların sırtının sıvazlanması tesadüf değildir. Hepsini biliyoruz. Verilmeyecek bir hesabımızın olmadığını cümle aleme paylaşıyorum.