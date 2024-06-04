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Bahçeli: Terörist belediye başkanı, milletvekili istemiyoruz
Bahçeli: Terörist belediye başkanı, milletvekili istemiyoruz
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MHP lideri Bahçeli, "Bahçeli: Terörist belediye başkanı, milletvekili istemiyoruz" dedi. 04.06.2024, Sputnik Türkiye
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Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
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devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), hakkari, belediye, son dakika, humble bundle
devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), hakkari, belediye, son dakika, humble bundle

Bahçeli: Terörist belediye başkanı, milletvekili istemiyoruz

10:55 04.06.2024 (güncellendi: 11:22 04.06.2024)
© AAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© AA
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MHP lideri Bahçeli, "Bahçeli: Terörist belediye başkanı, milletvekili istemiyoruz" dedi.
Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
Bir belediye başkanı düşünün PKK terör yapılanmasının üst düzey yöneticisi olarak görev alsın. Sözde vergi toplasın. Buna birebir uyan Hakkari Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı. Hakkari Valimiz vekil olarak görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı devreye girmiştir. Bakanımızı kutluyorum.
Bir teröristin 31 Mart'ta aday gösterilmesi, devlet ile yöre halkını karşı karşıya getirmektir. Bir PKK'lının seçimlere katılması bir skandaldır.
Türkiye muz cumhuriyeti değildir.
Terörist belediye başkanı, milletvekili istemiyoruz.
Demlenmiş CHP'ye sormak isterim. Hangi konuda yumuşak huylu olmamızı bekliyorsunuz?
Bir yanağımıza tokat atana diğerini dönemeyiz, ya aynısıyla cevap veririz ya da uzanan o eli kırıp atarız. MHP'nin herhangi bir milletvekilini terörle ilişkilendirmek, yumuşama pozları veren bir zatın edepsiz beyanatıdır. Yumuşama kisvesi altında lafla peynir gemisi yüzdürenlerin ne yapacağı ayrıca ele alınmalıdır.
Yargıya intikal etmiş bir cinayet davasında partimizin ve Ülkü Ocakları'nın suçlanması, hatta dahilde ve hariçte Ülkü Ocakları’na suç örgütü gölgesi düşürmek için kolları sıvayan ajanların sırtının sıvazlanması tesadüf değildir. Hepsini biliyoruz. Verilmeyecek bir hesabımızın olmadığını cümle aleme paylaşıyorum.
Dostumuzu da dostumuzu da tebrik edecek karakter bizde vardır. Hesaplaşacağız ama helalleşmeyeceğiz. Bugüne kadar sessiz kalışımız ülkücü katillerini unuttuğumuz anlamına asla gelmemelidir. Hesaplaşma teklifimizi tekrar ediyorum hodri meydan diyorum. Kurdun boynuna tasma geçmez geçerse itin boynuna geçer. Aramızda açık hesap olanlar sanmasınlar ki kapandı defterler günü geldiğinde iyi ya da kötü muhakkak ödenecek bedeller.
Diyarbakır'da DEM Partililer, DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılarak Hakkari Valisi Ali Çelik’in belediye başkan vekili olarak atanmasına yaptıkları açıklama ile tepki gösterdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
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