https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/cumhurbaskanligi-kulliyesinde-surpriz-gorusme-erdogan-bugun-aksener-ile-bir-araya-gelecek-1084525813.html
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz görüşme: Erdoğan bugün Akşener ile bir araya gelecek
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz görüşme: Erdoğan bugün Akşener ile bir araya gelecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul edecek. 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T12:19+0300
2024-06-05T12:19+0300
2024-06-05T14:12+0300
politika
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son dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul edeceğini bildirdi.Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'de, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, İYİ Parti eski Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i kabul edecektir." ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/aylar-sonra-ilk-kez-canli-yayina-cikan-kilicdaroglundan-aksener-ve-imamoglu-aciklamasi-1084259698.html
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz görüşme: Erdoğan bugün Akşener ile bir araya gelecek
12:19 05.06.2024 (güncellendi: 14:12 05.06.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul edeceğini bildirdi.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'de, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, İYİ Parti eski Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i kabul edecektir." ifadelerine yer verdi.