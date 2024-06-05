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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz görüşme: Erdoğan bugün Akşener ile bir araya gelecek
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz görüşme: Erdoğan bugün Akşener ile bir araya gelecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul edecek. 05.06.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul edeceğini bildirdi.Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'de, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, İYİ Parti eski Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i kabul edecektir." ifadelerine yer verdi.
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz görüşme: Erdoğan bugün Akşener ile bir araya gelecek

12:19 05.06.2024 (güncellendi: 14:12 05.06.2024)
© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat ÇetinmühürdarRecep Tayyip Erdoğan - Meral Akşener
Recep Tayyip Erdoğan - Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul edeceğini bildirdi.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'de, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, İYİ Parti eski Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i kabul edecektir." ifadelerine yer verdi.
Kanal İstanbul Çalıştayı, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
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