Aylar sonra ilk kez canlı yayına çıkan Kılıçdaroğlu'ndan Akşener ve İmamoğlu açıklaması

"Şu eleştiri geldi; 'Neden ofis açtın?' Çok sayıda talep var ve insanlar görüşmek istiyorlar. Hepsini evde kabul etme şansım yok. Bizim eski genel başkanları ofis açıyor, ben de bir ofis açtım. İnsanlarla oturup konuşuyoruz. Kimisi tez hazırlıyor, sorular soruyorlar. Gazeteci bir kitap yazacak, geliyor sorular soruyor. Öğleye kadar kendime arıyorum. Kitap okuyorum, yazı yazıyorum. İletilere, raporlara bakıyorum. Öğleden sonra da ofise gidiyorum. Vatandaşlar, politikacılar, STK'lar geliyor. Oturuyor, konuşuyoruz. Tabii geniş zaman ayıramıyorum. Ama 10 günde bir felsefeci, tarihçi ve sosyologlar ile bir araya geliyorum. 4.5-5 saatlik bir görüşme, tartışma. Çok keyifli bir tartışma oluyor. Benim buna ihtiyacım var.'Kılıçdaroğlu bir köşede otursun' diyorlar. Allah aşkına neden korkuyoruz, çekiniyoruz? Ben bu ülke için elimden gelen tüm çabayı gösterdim ve göstermeye devam ediyorum. Tam tersine ülkenin bu kadar sorunu varken Kemal Kılıçdaroğlu bu sorunlara çözüm üretmek, yeri geldiğinde tartışmak yeri geldiğinde de önderlik yapmak durumundadır. 'Niye ofis açtı' hayatımda duyduğum en saçma sözlerden birisi. Eğer bir insan bu ülkenin huzuru, kalkınması için bu ülkenin refahı için çalışacaksa bunun Kemal Kılıçdaroğlu olması şart değil. Herkes çalışmalı, üretmeli."