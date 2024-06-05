Cumhurbaşkanı Tatar açıkladı: Zelenskiy’in şirket yöneticileri Kuzey Kıbrıs’ta temaslar mı kurdu?

“Tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti giderek gelişiyor. Buraya yatırımlar var. Ülkemize ilgi çoktur. Uluslararası camianın buraya diplomatik anlamda çıkarttığı sıkıntılar var. Tam tanımıyorlar. Ama bir de gerçek var. Gerçek de, şu anda yatak kapasitemiz 30 bini geçmiştir. Çok güzel otellerimiz vardır. Şans oyunları burada bir sektördür ve çok başarılıdır. Uluslararası anlamda işler yapan, çok başarılı yöneticiler ve yatırımcılar vardır. Görünürlüğü, bilinirliği ve kabul edilebilirliği vardır. Özellikle yeni havalimanının açılmasıyla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti algısı giderek yükselmektedir. Burada her sektörde çok sayıda yatırımcı vardır. Bu da beni memnun etmektedir. Belki sahiplerin haberi olmadan, şirket yöneticileri arayışlar içerisinde olabilir. Bazı işadamlarının kurdukları şirketleri başka kişiler yönetebilir. Onlara yetki verilir. Bir cumhurbaşkanının bunlara zamanı olmayabilir. Zamanında kurduğu bir şirket vardır, sermayesi başarılıdır. Birileri bu sermayeyi yönetir. O birilerinin burada bir işbirliği ve ortaklık teşebbüsü olmuş olabilir. Ama dediğim gibi ben sahibine sordum ve kesinlikle böyle bir şey olmadığı yönünde cevap aldım. Esasında dediğim gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti o noktaya gelmiştir. Burada da hisse devri ve hisse transferi olabilir. Neticede burada güvenilir bir yapı oluşmuş ve uluslararası camia tarafından da görünürlüğümüz ve kabul noktasında varlığımız daha da zemin kazanmıştır.”