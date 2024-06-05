Cumhurbaşkanı Tatar açıkladı: Zelenskiy’in şirket yöneticileri Kuzey Kıbrıs’ta temaslar mı kurdu?
15:23 05.06.2024 (güncellendi: 16:41 05.06.2024)
© AAKuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
© AA
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Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in Girne’de kumarhane aldığı yönündeki iddialarla ilgili Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sputnik’e konuştu. Sputnik’in sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Sahibine sordum. ‘Kesinlikle yoktur’ dedi” ifadelerini kullandı ancak Zelenskiy’in şirket yöneticilerinin temaslarının olabileceğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in eşi ile ortak olduğu bir prodüksiyon şirketi üzerinden Kıbrıs’ın Girne kentinde kumarhane aldığı öne sürüldü. Türk ve Yunan basınında çıkan haberler üzerine konu önce Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’a soruldu. Hristodulidis, konuyla ilgili araştırma yaptıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını açıkladı.
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Ben sahibine sordum, ‘Kesinlikle yoktur’ dedi
Radyo Sputnik, konuyla ilgili iddiaları Kuzey Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sordu.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in aldığı iddia edilen kumarhanenin sahibi ile konuştuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Ben sahibine sordum. Böyle bir olay var mı diye sordum. ‘Kesinlikle yoktur’ dedi. Devletin kayıtlarında da böyle bir şey yok. Dolayısıyla sahibinin söylediğine güvenmek istiyorum. Tanıdığım bir kişidir. Hüseyin Oskar. Kendisi, böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Dolayısıyla böyle haberlerin iddialara dayanarak yapıldığı ama öyle bir şeyin şu anda KKTC hükümetinde olmadığı yönünde bilgiler bana gelmiştir. Sahibiyle görüştüm, özellikle sordum, böyle bir şey olmadığını söyledi.”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Zelenskiy’in şirketinin yöneticileri temas kurmuş olabilir
Vladimir Zelenskiy’e ait şirket yöneticilerinin bu yönde girişimde bulunma ihtimalinin olup olmadığı yönündeki soruyu da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bazı işadamlarının kurdukları şirketleri başka kişiler yönetebilir. Bir cumhurbaşkanının bunlara zamanı olmayabilir. Zamanında kurduğu bir şirket vardır, sermayesi başarılıdır. Birileri bu sermayeyi yönetir. O birilerinin burada bir işbirliği ve ortaklık teşebbüsü olmuş olabilir” ifadelerini kullandı.
Kuzey Kıbrıs’a son dönemde sınırlamalar olmasına rağmen yatırımların da arttığını belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şunları kaydetti:
“Tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti giderek gelişiyor. Buraya yatırımlar var. Ülkemize ilgi çoktur. Uluslararası camianın buraya diplomatik anlamda çıkarttığı sıkıntılar var. Tam tanımıyorlar. Ama bir de gerçek var. Gerçek de, şu anda yatak kapasitemiz 30 bini geçmiştir. Çok güzel otellerimiz vardır. Şans oyunları burada bir sektördür ve çok başarılıdır. Uluslararası anlamda işler yapan, çok başarılı yöneticiler ve yatırımcılar vardır. Görünürlüğü, bilinirliği ve kabul edilebilirliği vardır. Özellikle yeni havalimanının açılmasıyla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti algısı giderek yükselmektedir. Burada her sektörde çok sayıda yatırımcı vardır. Bu da beni memnun etmektedir. Belki sahiplerin haberi olmadan, şirket yöneticileri arayışlar içerisinde olabilir. Bazı işadamlarının kurdukları şirketleri başka kişiler yönetebilir. Onlara yetki verilir. Bir cumhurbaşkanının bunlara zamanı olmayabilir. Zamanında kurduğu bir şirket vardır, sermayesi başarılıdır. Birileri bu sermayeyi yönetir. O birilerinin burada bir işbirliği ve ortaklık teşebbüsü olmuş olabilir. Ama dediğim gibi ben sahibine sordum ve kesinlikle böyle bir şey olmadığı yönünde cevap aldım. Esasında dediğim gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti o noktaya gelmiştir. Burada da hisse devri ve hisse transferi olabilir. Neticede burada güvenilir bir yapı oluşmuş ve uluslararası camia tarafından da görünürlüğümüz ve kabul noktasında varlığımız daha da zemin kazanmıştır.”