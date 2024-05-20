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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/zelenskiyin-gorev-suresi-sona-erdi-simdi-ne-olacak-1083996981.html
Zelenskiy'in görev süresi sona erdi: Şimdi ne olacak?
Zelenskiy'in görev süresi sona erdi: Şimdi ne olacak?
Sputnik Türkiye
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in beş yıllık görev süresi bugün itibariyle sona erdi. Daha önce seçimleri iptal eden Zelenskiy, ülkenin meşru devlet... 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T10:12+0300
2024-05-20T10:12+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
devlet başkanlığı
devlet başkanlığı seçimi
kiev
rusya
rusya dış istihbart servisi (svr)
the washington post
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Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimlerinin 31 Mart 2024 tarihinde yapılması gerekirken, ancak sıkıyönetim ve seferberliği gerekçe göstererek seçimleri iptal eden Zelenskiy, seçimin şimdi yapılmasının “doğru zaman olmadığını” söyleyerek, konunun geride bırakılması gerektiğini vurgulamıştı.The Washington Post gazetesi, Zelenskiy'nin beş yıllık görev süresinin 20 Mayıs'ta resmen sona ereceği göz önünde bulundurulduğunda, Devlet Başkanı ve baş danışmanının meşruiyetine yönelik daha da ciddi zorluklar ortaya çıkacağına değinirken, “Ukrayna anayasası sıkıyönetim altında seçim yapılmasını yasaklıyor. Ancak Zelenskiy görevde kaldığı sürece medyanın kontrolünü ele geçirerek, eleştirmenleri ve rakiplerini saf dışı bırakarak ve seçilemeyen arkadaşı Yermak'ı kariyer sahibi devlet memurları ve diplomatlardan üstün tutarak savaşı demokrasinin altını oymak için kullandığı yönündeki suçlamalara karşı savunmasız olacak. Bu iddiaların bazıları da inkar edilemez” diye yazdı. Sıkıyönetim de dahil olmak üzere seferberlik koşullarını sıkılaştırarak halktan giderek uzaklaşan Ukrayna lideri Zelenskiy’in, devlet başkanı olarak beş yıllık görev süresinin sona ermesinin ardından meşruiyeti soru işareti yaratırken, ordudaki popülaritesi de giderek düşüyor.Zelenskiy’in ordudaki popülaritesi dibe vurduRusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) tarafından paylaşılan raporda, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna Silahlı Kuvvetlerindeki popülaritesinin yüzde 20'yi geçmediği kaydedilirken, ülke halkının yüzde 70'inden fazlasının Ukrayna basınına güvenmediği, yaklaşık yüzde 90'ının da ülkeyi terk etmek istediği ortaya çıktı.Zelenskiy’in özellikle Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ı kovmasıyla birlikte ordudaki itibarını büyük ölçüde yitirdiği tahmin edilirken, kamuoyuyla paylaşılan SVR raporunda, “Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e destek seviyesi yüzde 17'ye düşerken, ordu içerisindeki itibarı gerilemeye devam ediyor. Bununla birlikte halkın en az yüzde 70'i fazlası Ukrayna medyasına güvenmiyor, yüzde 90'ı ise ülkeyi terk etmek istiyor” ifadeleri kullanıldı.Ordudaki durumun kritik seviyeye ulaştığına dikkat çekilirken, sürekli ideolojik muameleye maruz kalan askerler arasında bile Zelenskiy'in popülaritesinin yüzde 20'yi geçmediği kaydedildi.SVR, Zelenskiy'in pozisyonunun savunmasız olduğunu hissettiğini ve bu nedenle de ‘güvenilmez’ olarak nitelediği yetkililerden kurtulmaya çalıştığını vurgulayarak, “Orduda büyük çaplı tasfiyeler, hükümette görev değişiklikleri, kolluk kuvvetlerinde uzaklaştırmalar devam etmektedir. Hayatından endişe duyan Zelenskiy, Ukrayna Devlet Koruma Müdürlüğü liderliğinin devlet başkanına suikast düzenlemek için açıkça zorlama bir plan yaptığını ifşa eden geniş bir medya kampanyası başlatmıştır” diye hatırlattı.Rusya Dış İstihbarat Servisi, Batı'nın özellikle seferberlik yasasının kabul edilmesinin ardından Ukraynalı liderlerin reytinglerindeki düşüşten son derece endişe duyduğuna değindiği raporunu, “Batı, özellikle ‘Maydan yetkililerinin’ seferberlikle ilgili insanlık dışı yeni yasayı kabul etmesinin ardından Ukraynalı liderlerin reytinglerindeki feci düşüşten son derece endişe duymaktadır” diye tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/zelenskiy-macronun-olimpiyat-ateskesi-teklifini-reddetti-1083950947.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, devlet başkanlığı, devlet başkanlığı seçimi, kiev, rusya, rusya dış istihbart servisi (svr), the washington post
ukrayna, vladimir zelenskiy, devlet başkanlığı, devlet başkanlığı seçimi, kiev, rusya, rusya dış istihbart servisi (svr), the washington post

Zelenskiy'in görev süresi sona erdi: Şimdi ne olacak?

10:12 20.05.2024
© AFP 2023 / MADS CLAUS RASMUSSENUkrayna Zelenskiy
Ukrayna Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2024
© AFP 2023 / MADS CLAUS RASMUSSEN
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in beş yıllık görev süresi bugün itibariyle sona erdi. Daha önce seçimleri iptal eden Zelenskiy, ülkenin meşru devlet başkanı olmaktan çıktı.
Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimlerinin 31 Mart 2024 tarihinde yapılması gerekirken, ancak sıkıyönetim ve seferberliği gerekçe göstererek seçimleri iptal eden Zelenskiy, seçimin şimdi yapılmasının “doğru zaman olmadığını” söyleyerek, konunun geride bırakılması gerektiğini vurgulamıştı.
The Washington Post gazetesi, Zelenskiy'nin beş yıllık görev süresinin 20 Mayıs'ta resmen sona ereceği göz önünde bulundurulduğunda, Devlet Başkanı ve baş danışmanının meşruiyetine yönelik daha da ciddi zorluklar ortaya çıkacağına değinirken, “Ukrayna anayasası sıkıyönetim altında seçim yapılmasını yasaklıyor. Ancak Zelenskiy görevde kaldığı sürece medyanın kontrolünü ele geçirerek, eleştirmenleri ve rakiplerini saf dışı bırakarak ve seçilemeyen arkadaşı Yermak'ı kariyer sahibi devlet memurları ve diplomatlardan üstün tutarak savaşı demokrasinin altını oymak için kullandığı yönündeki suçlamalara karşı savunmasız olacak. Bu iddiaların bazıları da inkar edilemez” diye yazdı.
Sıkıyönetim de dahil olmak üzere seferberlik koşullarını sıkılaştırarak halktan giderek uzaklaşan Ukrayna lideri Zelenskiy’in, devlet başkanı olarak beş yıllık görev süresinin sona ermesinin ardından meşruiyeti soru işareti yaratırken, ordudaki popülaritesi de giderek düşüyor.

Zelenskiy’in ordudaki popülaritesi dibe vurdu

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) tarafından paylaşılan raporda, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna Silahlı Kuvvetlerindeki popülaritesinin yüzde 20'yi geçmediği kaydedilirken, ülke halkının yüzde 70'inden fazlasının Ukrayna basınına güvenmediği, yaklaşık yüzde 90'ının da ülkeyi terk etmek istediği ortaya çıktı.
Zelenskiy’in özellikle Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ı kovmasıyla birlikte ordudaki itibarını büyük ölçüde yitirdiği tahmin edilirken, kamuoyuyla paylaşılan SVR raporunda, “Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e destek seviyesi yüzde 17'ye düşerken, ordu içerisindeki itibarı gerilemeye devam ediyor. Bununla birlikte halkın en az yüzde 70'i fazlası Ukrayna medyasına güvenmiyor, yüzde 90'ı ise ülkeyi terk etmek istiyor” ifadeleri kullanıldı.
Ordudaki durumun kritik seviyeye ulaştığına dikkat çekilirken, sürekli ideolojik muameleye maruz kalan askerler arasında bile Zelenskiy'in popülaritesinin yüzde 20'yi geçmediği kaydedildi.
SVR, Zelenskiy'in pozisyonunun savunmasız olduğunu hissettiğini ve bu nedenle de ‘güvenilmez’ olarak nitelediği yetkililerden kurtulmaya çalıştığını vurgulayarak, “Orduda büyük çaplı tasfiyeler, hükümette görev değişiklikleri, kolluk kuvvetlerinde uzaklaştırmalar devam etmektedir. Hayatından endişe duyan Zelenskiy, Ukrayna Devlet Koruma Müdürlüğü liderliğinin devlet başkanına suikast düzenlemek için açıkça zorlama bir plan yaptığını ifşa eden geniş bir medya kampanyası başlatmıştır” diye hatırlattı.
Rusya Dış İstihbarat Servisi, Batı'nın özellikle seferberlik yasasının kabul edilmesinin ardından Ukraynalı liderlerin reytinglerindeki düşüşten son derece endişe duyduğuna değindiği raporunu, “Batı, özellikle ‘Maydan yetkililerinin’ seferberlikle ilgili insanlık dışı yeni yasayı kabul etmesinin ardından Ukraynalı liderlerin reytinglerindeki feci düşüşten son derece endişe duymaktadır” diye tamamladı.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2024
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