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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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Van'da DEM Parti adayı Zeydan'ın seçilme hakkı alınması ardından belediye AK Parti adayına verildi
Van'da DEM Parti adayı Zeydan'ın seçilme hakkı alınması ardından belediye AK Parti adayına verildi
Sputnik Türkiye
DEM Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının Adalet Bakanlığı tarafından geri alınması üzerine, Van İl Seçim Kurulu, belediye... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
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dem parti

Van'da DEM Parti adayı Zeydan'ın seçilme hakkı alınması ardından belediye AK Parti adayına verildi

14:57 02.04.2024 (güncellendi: 15:12 02.04.2024)
© AA / Muhammed Selim KorkutataHEDEP, DEM Parti olunca DEM rakısını toplatma kararı alındı
HEDEP, DEM Parti olunca DEM rakısını toplatma kararı alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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DEM Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının Adalet Bakanlığı tarafından geri alınması üzerine, Van İl Seçim Kurulu, belediye başkanlığını ikinci sıradaki AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine karar verdi.
Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Van'da kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı geri alındı
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