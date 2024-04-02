Van'da DEM Parti adayı Zeydan'ın seçilme hakkı alınması ardından belediye AK Parti adayına verildi
14:57 02.04.2024 (güncellendi: 15:12 02.04.2024)
© AA / Muhammed Selim KorkutataHEDEP, DEM Parti olunca DEM rakısını toplatma kararı alındı
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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DEM Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının Adalet Bakanlığı tarafından geri alınması üzerine, Van İl Seçim Kurulu, belediye başkanlığını ikinci sıradaki AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine karar verdi.