https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/cumhurbaskani-erdogan-galatasaray-yoneticileri-teknik-heyeti-ve-sporcularini-kabul-etti-1084535573.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray yöneticileri, teknik heyeti ve sporcularını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray yöneticileri, teknik heyeti ve sporcularını kabul etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Galatasaray Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti. 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T16:40+0300
2024-06-05T16:40+0300
2024-06-05T17:05+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Galatasaray Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/cumhurbaskanligi-kulliyesinde-surpriz-gorusme-erdogan-bugun-aksener-ile-bir-araya-gelecek-1084525813.html
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recep tayyip erdoğan, galatasaray sk, galatasaray, galatasay kulübü, son dakika
recep tayyip erdoğan, galatasaray sk, galatasaray, galatasay kulübü, son dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray yöneticileri, teknik heyeti ve sporcularını kabul etti
16:40 05.06.2024 (güncellendi: 17:05 05.06.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Galatasaray Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Galatasaray Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.