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Çinli uzman: Çin ile Türkiye arasında gelecekteki işbirliği alanı çok geniş olacak
Çinli uzman: Çin ile Türkiye arasında gelecekteki işbirliği alanı çok geniş olacak
Sputnik Türkiye
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Çin ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng ile Pekin’de gerçekleştirdiği görüşmeyi yorumlayan Çinli... 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T16:52+0300
2024-06-05T16:52+0300
2024-06-05T16:56+0300
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Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, geçen sene göreve geldikten sonra ilk kez gerçekleştirdiği Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti kapsamında temaslarını sürdürüyor. Han ile Fidan’ın salı günü Pekin’de yaptığı görüşmenin ana konusu, ülkelerin arasındaki pratik işbirliğinin geliştirilmesiydi. Yetkililer, iki ülkenin kalkınmasını stratejik olarak koordine etme konusundaki ilgilerini doğruladı.Çin Dış Ekonomi ve Ticaret Üniversitesi Küreselleşme ve Modernizasyon Enstitüsü Direktörü Vang Jimin, ikili işbirliğinin güncellenmiş versiyonunun, Çin ve Türkiye’nin yeni jeopolitik risklere birlikte ve esnek bir şekilde yanıt vermesine olanak tanıyacağını söyledi.Çinli uzman, “2015 yılında Çin ve Türkiye, Kuşak ve Yol Girişimi ile Türkiye’nin Orta Koridoru’nu birbirine bağlamak için bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Çin ile Türkiye arasında özellikle kara taşımacılığının geliştirilmesi, yalnızca malların transit geçiş süresini önemli ölçüde azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda bölgedeki jeopolitik çatışmaların neden olduğu deniz risklerini de etkili bir şekilde bertaraf edebilecek. Husiler Çin gemilerine saldırmayacaklarını açıklasa da, jeopolitik çatışmalardan kaynaklanan deniz taşımacılığı krizi hala sürüyor” diye konuştu.Pekin’deki müzakerelerin, iki ülke arasındaki bağlarının gelişmesine katkı sağlayacağına dikkat çeken Vang, bunun Çin’in Yakın ve Ortadoğu’da işbirliği alanının genişlemesini teşvik edeceğini de öngördü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/hakan-fidan-bricse-katilmak-istiyoruz-abye-karsi-iyi-bir-alternatif-olabilir-1084488475.html
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türkiye, çin, hakan fidan, pekin, resmi ziyaret, işbirliği
türkiye, çin, hakan fidan, pekin, resmi ziyaret, işbirliği
Çinli uzman: Çin ile Türkiye arasında gelecekteki işbirliği alanı çok geniş olacak
16:52 05.06.2024 (güncellendi: 16:56 05.06.2024)
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Çin ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng ile Pekin’de gerçekleştirdiği görüşmeyi yorumlayan Çinli uzman Vang Jimin, ikili işbirliğinin güncellenmiş versiyonunun, Çin ve Türkiye’nin yeni jeopolitik risklere ortak ve esnek bir şekilde yanıt vermesine olanak tanıyacağını vurguladı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, geçen sene göreve geldikten sonra ilk kez gerçekleştirdiği Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti kapsamında temaslarını sürdürüyor. Han ile Fidan’ın salı günü Pekin’de yaptığı görüşmenin ana konusu, ülkelerin arasındaki pratik işbirliğinin geliştirilmesiydi. Yetkililer, iki ülkenin kalkınmasını stratejik olarak koordine etme konusundaki ilgilerini doğruladı.
Çin Dış Ekonomi ve Ticaret Üniversitesi Küreselleşme ve Modernizasyon Enstitüsü Direktörü Vang Jimin, ikili işbirliğinin güncellenmiş versiyonunun, Çin ve Türkiye’nin yeni jeopolitik risklere birlikte ve esnek bir şekilde yanıt vermesine olanak tanıyacağını söyledi.
Çinli uzman, “2015 yılında Çin ve Türkiye, Kuşak ve Yol Girişimi ile Türkiye’nin Orta Koridoru’nu birbirine bağlamak için bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Çin ile Türkiye arasında özellikle kara taşımacılığının geliştirilmesi, yalnızca malların transit geçiş süresini önemli ölçüde azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda bölgedeki jeopolitik çatışmaların neden olduğu deniz risklerini de etkili bir şekilde bertaraf edebilecek. Husiler Çin gemilerine saldırmayacaklarını açıklasa da, jeopolitik çatışmalardan kaynaklanan deniz taşımacılığı krizi hala sürüyor” diye konuştu.
Pekin’deki müzakerelerin, iki ülke arasındaki bağlarının gelişmesine katkı sağlayacağına dikkat çeken Vang, bunun Çin’in Yakın ve Ortadoğu’da işbirliği alanının genişlemesini teşvik edeceğini de öngördü:
“Çin ve Türkiye gelişmekte olan iki büyük ülkedir. Çin ile Türkiye arasında gelecekteki işbirliği alanı, yeni yüksek teknoloji alanları da dahil olmak üzere çok geniş olacak. Türkiye’nin coğrafi konumu ve jeopolitik önemi son derece önemlidir. Türkiye Yakın ve Ortadoğu’da büyük bir ülke olup, İslam dünyasında ve bölgede çok büyük bir etkisi var. Çin-Türk işbirliğinin başarılı bir şekilde gelişmesi bölgede örnek bir rol oynayabilir.”