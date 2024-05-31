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Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel: Mourinho ile ortak paydada buluşamadık
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel: Mourinho ile ortak paydada buluşamadık
Sputnik Türkiye
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, teknik direktör Jose Mourinho ile yaptıkları görüşmenin detaylarını açıkladı. Mourinho konusunda 'ortak paydada... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T16:34+0300
2024-05-31T16:34+0300
spor
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jose mourinho
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Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş’ta İkinci Başkan Hüzeyin Yücel, Portekizli teknik adam Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.Tecrübeli teknik adamla masaya oturulduğunu fakat bazı maddelerde anlaşmanın sağlanamadığını dile getiren Yücel, "Bir süredir futbol kamuoyunda tartışılan Beşiktaş’ın yeni sezondaki teknik direktörü konusuyla ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla bir açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır. Teknik direktör çalışmalarımız kapsamında Başkanımız Hasan Arat ve transfer komitemizin de bilgisi dahilinde Jose Mourinho ile temasa geçilmiş, görüşmeler olumlu yönde ilerlemiştir. Mourinho ile futbola dair birçok konuda fikir alışverişinde bulunulmuş, görüş birliğine varılmıştır. Ancak belli maddelerde ortak paydada buluşamamız masadan kalkmamıza neden olmuştur. Mourinho ile görüşmelerimizin bir sonuca ulaşamamasının nedeni Beşiktaş’ın âli menfaatlerini her şeyin üstünde tutmamızdır. Kendi şahsi kaynaklarımızı dahi Beşiktaş’ın kendi öz kaynağı olarak gören bir anlayışla, hiçbir surette elimizi taşın altına koymaktan çekinmeden çalışmaya devam edecek, hem transfer döneminde hem de 2024-2025 sezonunda Beşiktaş ailemizi gururlandıracak işler yapacağız. Tüm bunları yaparken aklı selimden de uzak kalmayacak, bu süreçlerin sonunda mutlaka büyük başarılar kazanacağız" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/fenerbahceden-mourinho-adimi-ali-koc-teknik-direktor-ile-anlasma-sagladi-1084380008.html
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beşiktaş, jose mourinho, hüseyin yücel, transfer
beşiktaş, jose mourinho, hüseyin yücel, transfer

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel: Mourinho ile ortak paydada buluşamadık

16:34 31.05.2024
© İHAHasan Yücel
Hasan Yücel - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© İHA
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Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, teknik direktör Jose Mourinho ile yaptıkları görüşmenin detaylarını açıkladı. Mourinho konusunda 'ortak paydada buluşamadık' dedi.
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş’ta İkinci Başkan Hüzeyin Yücel, Portekizli teknik adam Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adamla masaya oturulduğunu fakat bazı maddelerde anlaşmanın sağlanamadığını dile getiren Yücel, "Bir süredir futbol kamuoyunda tartışılan Beşiktaş’ın yeni sezondaki teknik direktörü konusuyla ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla bir açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır. Teknik direktör çalışmalarımız kapsamında Başkanımız Hasan Arat ve transfer komitemizin de bilgisi dahilinde Jose Mourinho ile temasa geçilmiş, görüşmeler olumlu yönde ilerlemiştir. Mourinho ile futbola dair birçok konuda fikir alışverişinde bulunulmuş, görüş birliğine varılmıştır. Ancak belli maddelerde ortak paydada buluşamamız masadan kalkmamıza neden olmuştur. Mourinho ile görüşmelerimizin bir sonuca ulaşamamasının nedeni Beşiktaş’ın âli menfaatlerini her şeyin üstünde tutmamızdır. Kendi şahsi kaynaklarımızı dahi Beşiktaş’ın kendi öz kaynağı olarak gören bir anlayışla, hiçbir surette elimizi taşın altına koymaktan çekinmeden çalışmaya devam edecek, hem transfer döneminde hem de 2024-2025 sezonunda Beşiktaş ailemizi gururlandıracak işler yapacağız. Tüm bunları yaparken aklı selimden de uzak kalmayacak, bu süreçlerin sonunda mutlaka büyük başarılar kazanacağız" diye konuştu.
Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
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