https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/bayrampasada-plastik-hammadde-ureten-isyerinde-cikan-yangin-sonduruldu-1084518773.html
Bayrampaşa'da plastik hammadde üreten işyerinde çıkan yangın söndürüldü
Bayrampaşa'da plastik hammadde üreten işyerinde çıkan yangın söndürüldü
Sputnik Türkiye
Bayrampaşa'da çıkan yangın söndürüldü. 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T08:35+0300
2024-06-05T08:35+0300
2024-06-05T08:35+0300
türkiye
bayrampaşa
bayrampaşa belediyesi
itfaiyeci
itfaiye ekipleri
itfaiye
yangın
yangın söndürme
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Bayrampaşa'da plastik hammadde imal eden üç katlı işyerinde çıkan yangın söndürüldü.Sağmalcılar Özhavuzlar Caddesi'nde sabah saatlerinde plastik hammadde imal eden üç katlı işyerinde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/yalovada-dubanin-uzerinde-uyuyakalan-4-kisi-denizde-mahsur-kaldi---1084518360.html
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bayrampaşa, bayrampaşa belediyesi, itfaiyeci, itfaiye ekipleri, itfaiye, yangın, yangın söndürme
bayrampaşa, bayrampaşa belediyesi, itfaiyeci, itfaiye ekipleri, itfaiye, yangın, yangın söndürme
Bayrampaşa'da plastik hammadde üreten işyerinde çıkan yangın söndürüldü
Bayrampaşa'da çıkan yangın söndürüldü.
Bayrampaşa'da plastik hammadde imal eden üç katlı işyerinde çıkan yangın söndürüldü.
Sağmalcılar Özhavuzlar Caddesi'nde sabah saatlerinde plastik hammadde imal eden üç katlı işyerinde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.