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Bayrampaşa'da plastik hammadde üreten işyerinde çıkan yangın söndürüldü
Bayrampaşa'da plastik hammadde üreten işyerinde çıkan yangın söndürüldü
Sputnik Türkiye
Bayrampaşa'da çıkan yangın söndürüldü. 05.06.2024, Sputnik Türkiye
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Bayrampaşa'da plastik hammadde imal eden üç katlı işyerinde çıkan yangın söndürüldü.Sağmalcılar Özhavuzlar Caddesi'nde sabah saatlerinde plastik hammadde imal eden üç katlı işyerinde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/yalovada-dubanin-uzerinde-uyuyakalan-4-kisi-denizde-mahsur-kaldi---1084518360.html
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bayrampaşa, bayrampaşa belediyesi, itfaiyeci, itfaiye ekipleri, itfaiye, yangın, yangın söndürme

Bayrampaşa'da plastik hammadde üreten işyerinde çıkan yangın söndürüldü

08:35 05.06.2024
© AP Photo / LIBKOSUkrayna yangın itfaiye
Ukrayna yangın itfaiye - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / LIBKOS
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Bayrampaşa'da çıkan yangın söndürüldü.
Bayrampaşa'da plastik hammadde imal eden üç katlı işyerinde çıkan yangın söndürüldü.
Sağmalcılar Özhavuzlar Caddesi'nde sabah saatlerinde plastik hammadde imal eden üç katlı işyerinde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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