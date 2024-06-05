https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/bayrampasada-plastik-hammadde-ureten-isyerinde-cikan-yangin-sonduruldu-1084518773.html

Bayrampaşa'da plastik hammadde üreten işyerinde çıkan yangın söndürüldü

Bayrampaşa'da plastik hammadde üreten işyerinde çıkan yangın söndürüldü

Sputnik Türkiye

Bayrampaşa'da çıkan yangın söndürüldü. 05.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-05T08:35+0300

2024-06-05T08:35+0300

2024-06-05T08:35+0300

türkiye

bayrampaşa

bayrampaşa belediyesi

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yangın

yangın söndürme

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Bayrampaşa'da plastik hammadde imal eden üç katlı işyerinde çıkan yangın söndürüldü.Sağmalcılar Özhavuzlar Caddesi'nde sabah saatlerinde plastik hammadde imal eden üç katlı işyerinde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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