https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/fahrettin-kocadan-kizilcik-serbeti-paylasimi-tesekkur-ederiz-1084422680.html

Fahrettin Koca'dan 'Kızılcık Şerbeti' paylaşımı: 'Teşekkür ederiz'

Fahrettin Koca'dan 'Kızılcık Şerbeti' paylaşımı: 'Teşekkür ederiz'

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Show TV'de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti’ dizisinden bir sahneyi alıntıladı. Bakan... 01.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-01T21:01+0300

2024-06-01T21:01+0300

2024-06-01T21:04+0300

türkiye

merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)

fahrettin koca

sosyal medya

dizi

kızılcık şerbeti

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Show TV'de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 65. bölümü dün izleyiciyle buluştu. Dizinin yeni bölümünde Onaylı Randevu Sistemi'ne yer verildi.Dizide Özlem Çakar'ın canlandırdığı Sevilay karakteri, hastane dönüşü Aliye Uzunatağan'ın hayat verdiği Sönmez Hanım'a Sağlık Bakanlığı'nın yeni uygulaması Onaylı Randevu Sistemi'nden bahsederek, "Ablacığım hiç bekletmediler. Yani bu onaylı randevu dedikleri sistem tıkır tıkır işliyor. Hatta gelemeyecekler için bir önceki akşamdan saat 8'e kadar randevularını iptal ederlerse başkalarına da yer açılıyor" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya platformu X üzerinden dizideki sahneyi paylaşarak şu ifadeleri kullandı:Onaylı Randevu Sistemi nedir?Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) "Onaylı Randevu" dönemi 13 Mayıst'tan itibaren başladı.Hastalar öncelikle, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarından, MHRS internet sitesi, mobil uygulama veya "ALO 182" çağrı merkezinden randevu oluşturacak.Yeni uygulamayla, randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar hastaların randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini sisteme bildirmesi gerekecek. Onay işlemi de randevu alınan kanallar üzerinden yapılacak. Üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan randevular, bir gün önce saat 20.00'de otomatik olarak iptal edilecek. Bu durumda kişi tekrar randevu alabilecek, herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin ise aynı branşta 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak. Fakat bu kişiler Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarından randevusuz hizmet alabilecek.Uygulamadan 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları muaf tutulacak, bu gruptaki hastalar, her zaman randevu alabilecek.Bugünden itibaren, hastalara, hastanelere ve hekimlere zamanı verimli kullanma imkanı sunacak Onaylı Randevu Sistemi'nde, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasite, hizmet bekleyen hastalar için kullanılacak.Boş kalan her randevuda, sistemden randevu alamayan ancak talep bırakmış hastalara ulaşılacak ve öncelik talepte bulunan hastalara verilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/kocadan-onayli-randevu-sistemiyle-ilgili-paylasim-gerekli-bilgiler-1-dakika-7-saniyelik--videoda-1083866779.html

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