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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/bakan-isikhan-duyurdu-344-sozlesmeli-personel-alinacak-1084520315.html
Bakan Işıkhan duyurdu: 344 sözleşmeli personel alınacak
Bakan Işıkhan duyurdu: 344 sözleşmeli personel alınacak
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 344 sözleşmeli personel... 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T09:28+0300
2024-06-05T09:28+0300
ekonomi
vedat ışıkhan
çalışma
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
personel
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
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Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 344 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK'nın merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere; sözleşmeli 260 büro personeli, 14 koruma ve güvenlik görevlisi, 69 destek personeli ve 1 teknisyen alınacağını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/resmi-gazetede-yayinlandi-vakiflar-genel-mudurlugu-sozlesmeli-personel-almaya-hazirlaniyor-1084332199.html
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vedat ışıkhan, çalışma, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, personel, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), sgk il müdürlüğü
vedat ışıkhan, çalışma, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, personel, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), sgk il müdürlüğü

Bakan Işıkhan duyurdu: 344 sözleşmeli personel alınacak

09:28 05.06.2024
© AA / Evrim AydınVedat Işıkhan
Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
© AA / Evrim Aydın
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 344 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.
Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 344 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK'nın merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere; sözleşmeli 260 büro personeli, 14 koruma ve güvenlik görevlisi, 69 destek personeli ve 1 teknisyen alınacağını bildirdi.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
EKONOMİ
Resmi Gazete'de yayınlandı: Vakıflar Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel almaya hazırlanıyor
30 Mayıs, 06:52
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