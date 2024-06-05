https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/bakan-isikhan-duyurdu-344-sozlesmeli-personel-alinacak-1084520315.html

Bakan Işıkhan duyurdu: 344 sözleşmeli personel alınacak

Bakan Işıkhan duyurdu: 344 sözleşmeli personel alınacak

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 344 sözleşmeli personel... 05.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-05T09:28+0300

2024-06-05T09:28+0300

2024-06-05T09:28+0300

ekonomi

vedat ışıkhan

çalışma

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

personel

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

sgk il müdürlüğü

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Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 344 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK'nın merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere; sözleşmeli 260 büro personeli, 14 koruma ve güvenlik görevlisi, 69 destek personeli ve 1 teknisyen alınacağını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/resmi-gazetede-yayinlandi-vakiflar-genel-mudurlugu-sozlesmeli-personel-almaya-hazirlaniyor-1084332199.html

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