https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/asker-sikintisi-yasayan-ukrayna-ordusuna-asker-kacaklarini-yeniden-alma-izni-cikti-1084518896.html

Asker sıkıntısı yaşayan Ukrayna ordusuna asker kaçaklarını yeniden alma izni çıktı

Asker sıkıntısı yaşayan Ukrayna ordusuna asker kaçaklarını yeniden alma izni çıktı

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu (GBR), cephede yaşanan büyük kayıplar ve seferber edilen asker sayısının yetersiz olması nedeniyle Ukrayna ordusuna asker... 05.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-05T08:24+0300

2024-06-05T08:24+0300

2024-06-05T08:41+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

ukrayna genelkurmay başkanlığı

aleksandr sırskiy

asker kaçağı

vladimir zelenskiy

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Sputnik, GBR Direktörü Aleksey Suhaçov’un Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy’e yazdığı mektubun kopyasını elde etti.Ukraynalı komutanların, birliklerini izinsiz olarak terk eden veya firar eden askerlerin sonra gönüllü olarak geri döndüğü vakaları, bu işlenen suçlarla ilgili henüz mahkeme kararı çıkmadan farklı yorumladığına dikkat çekilen mektupta şu ifadeye yer verildi:Ayrıca söz konusu askerlerin, gönüllü olarak geri döndüğü andan itibaren yeniden maaş hakkı elde ettiği de kaydedildi.Ukrayna ordusu, cephedeki büyük kayıplar ve vatandaşların orduya katılmak istememesi nedeniyle asker sıkıntısı yaşıyor. Vatandaşlar, askeri inzibatçılara direniyor, olaylar sıklıkla kavga ve arbedelere kadar varıyor.Ukrayna’da 18 Mayıs’ta seferberliği güçlendirme yasası yürürlüğe girdi. Ülkenin lideri Vladimir Zelenskiy, askerlik yaşını 27’den 25’e indirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/abd-basini-ukraynalilar-savasmak-istemiyor-zelenskiy-buna-bir-cozum-bulamiyor-1084500674.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, aleksandr sırskiy, asker kaçağı, vladimir zelenskiy