https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/asker-sikintisi-yasayan-ukrayna-ordusuna-asker-kacaklarini-yeniden-alma-izni-cikti-1084518896.html
Asker sıkıntısı yaşayan Ukrayna ordusuna asker kaçaklarını yeniden alma izni çıktı
Asker sıkıntısı yaşayan Ukrayna ordusuna asker kaçaklarını yeniden alma izni çıktı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu (GBR), cephede yaşanan büyük kayıplar ve seferber edilen asker sayısının yetersiz olması nedeniyle Ukrayna ordusuna asker... 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T08:24+0300
2024-06-05T08:24+0300
2024-06-05T08:41+0300
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aleksandr sırskiy
asker kaçağı
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Sputnik, GBR Direktörü Aleksey Suhaçov’un Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy’e yazdığı mektubun kopyasını elde etti.Ukraynalı komutanların, birliklerini izinsiz olarak terk eden veya firar eden askerlerin sonra gönüllü olarak geri döndüğü vakaları, bu işlenen suçlarla ilgili henüz mahkeme kararı çıkmadan farklı yorumladığına dikkat çekilen mektupta şu ifadeye yer verildi:Ayrıca söz konusu askerlerin, gönüllü olarak geri döndüğü andan itibaren yeniden maaş hakkı elde ettiği de kaydedildi.Ukrayna ordusu, cephedeki büyük kayıplar ve vatandaşların orduya katılmak istememesi nedeniyle asker sıkıntısı yaşıyor. Vatandaşlar, askeri inzibatçılara direniyor, olaylar sıklıkla kavga ve arbedelere kadar varıyor.Ukrayna’da 18 Mayıs’ta seferberliği güçlendirme yasası yürürlüğe girdi. Ülkenin lideri Vladimir Zelenskiy, askerlik yaşını 27’den 25’e indirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/abd-basini-ukraynalilar-savasmak-istemiyor-zelenskiy-buna-bir-cozum-bulamiyor-1084500674.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, aleksandr sırskiy, asker kaçağı, vladimir zelenskiy
Asker sıkıntısı yaşayan Ukrayna ordusuna asker kaçaklarını yeniden alma izni çıktı
08:24 05.06.2024 (güncellendi: 08:41 05.06.2024)
Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu (GBR), cephede yaşanan büyük kayıplar ve seferber edilen asker sayısının yetersiz olması nedeniyle Ukrayna ordusuna asker kaçaklarını yeniden hizmete alma izni verdi.
Sputnik, GBR Direktörü Aleksey Suhaçov’un Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy’e yazdığı mektubun kopyasını elde etti.
Ukraynalı komutanların, birliklerini izinsiz olarak terk eden veya firar eden askerlerin sonra gönüllü olarak geri döndüğü vakaları, bu işlenen suçlarla ilgili henüz mahkeme kararı çıkmadan farklı yorumladığına dikkat çekilen mektupta şu ifadeye yer verildi:
Mevcut hukuki dayanakların yanı sıra kanunun sağladığı imkânlar da dikkate alınarak, askeri birlik komutanlarına, gönüllü olarak dönen ve askeri görevini yerine getirme isteğini dile getiren askerlerin birliklerine yeniden alınmasını sağlamaları gerektiği anlatılsın.
Ayrıca söz konusu askerlerin, gönüllü olarak geri döndüğü andan itibaren yeniden maaş hakkı elde ettiği de kaydedildi.
Ukrayna ordusu, cephedeki büyük kayıplar ve vatandaşların orduya katılmak istememesi nedeniyle asker sıkıntısı yaşıyor. Vatandaşlar, askeri inzibatçılara direniyor, olaylar sıklıkla kavga ve arbedelere kadar varıyor.
Ukrayna’da 18 Mayıs’ta seferberliği güçlendirme yasası yürürlüğe girdi. Ülkenin lideri Vladimir Zelenskiy, askerlik yaşını 27’den 25’e indirdi.