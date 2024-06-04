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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/abd-basini-ukraynalilar-savasmak-istemiyor-zelenskiy-buna-bir-cozum-bulamiyor-1084500674.html
ABD basını: Ukraynalılar savaşmak istemiyor, Zelenskiy buna bir çözüm bulamıyor
ABD basını: Ukraynalılar savaşmak istemiyor, Zelenskiy buna bir çözüm bulamıyor
Sputnik Türkiye
Zelenskiy'le görüşen New York Times (NYT) Kiev Büro Şefi Andrew Kramer, Ukrayna halkının savaşmak istemediğini ve Devlet Başkanı'nın onları buna zorlayacak bir... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T17:41+0300
2024-06-04T17:41+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
seferberlik
zorunlu askerlik
asker kaçağı
vladimir zelenskiy
the new york times (nyt)
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Geçen ay Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le röportaj yapan NYT Kiev Büro Şefi Kramer, izlenimlerini NYT'nin bir podcast programında anlattı.Ukrayna halkının cepheye gitme konusundaki isteksizliğine dikkat çeken Kramer, "Ukrayna'da çok az sayıda erkek savaşmak istiyor. Zelenskiy ise onları buna nasıl zorlayacağını bilmiyor" dedi.Kiev'in izlediği agresif seferberlik politikası nedeniyle Ukrayna'nın bazı köylerinde hiç erkek kalmadığına dikkat çeken Kramer, askeri yükümlülerin seferberlikten korktuklarını ve askerlik şubesi çalışanlarıyla görüşmekten kaçındıklarını, ayrıca diğer asker kaçaklarının celplerin dağıtıldığı kontrol noktalarının 'etrafından dolaşmasına' yardımcı olduklarını söyledi.'Asker kaçakları 'Kiev'de Hava Durumu' adlı uygulamayla denetimlerden kaçıyor'Kramer, asker kaçaklarının askerlik şubeleri tarafından düzenlenen baskınlar hakkında bilgi edinmek için 'Kiev'de Hava Durumu' adlı bir mobil uygulama kullandığını anlatarak "Belirli bir caddede 'yağmur' mesajı varsa, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir kontrol noktası veya devriyesinin o caddede bulunduğu anlamına geliyor" dedi.'O kadar sık asker gömülüyor ki, sokaklar kuru çiçeklerle dolu'Ukrayna ordusunun kayıplarına ilişkin bir değerlendirme de yapan Kramer, "Ukrayna'da o kadar sık asker ​​gömülüyor ki, cenaze törenlerinin ardından sokakların çoğu kuru çiçeklerle kaplanıyor" diye ekledi.Nisan ayında Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, seferberlik, askerlik kaydı ve askerlik hizmetiyle ilgili bazı konuların iyileştirilmesine ilişkin yasayı kabul etmişti. Yeni düzenlemeyle birlikte yasada yer alan 'seferberlikten terhis hükmü' çıkarılmış, yani seferberliğe katılan kişilerin evlerine dönmelerine engel getirilmişti.Daha önce Ukrayna medyası, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ciddi bir genç asker sıkıntısı yaşadığına ve Ukrayna'da genç bulmanın zor olması nedeniyle zorunlu askerlik yaşının 27'den 25'e düşürülmesinin durumu iyileştirmediğine dikkat çekmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/rus-uzman-zelenskiyyin-askerlik-yasini-daha-da-dusurmesi-ukrayna-ordusunda-isyan-cikarabilir-1084366569.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, seferberlik, zorunlu askerlik, asker kaçağı, vladimir zelenskiy, the new york times (nyt)
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, seferberlik, zorunlu askerlik, asker kaçağı, vladimir zelenskiy, the new york times (nyt)

ABD basını: Ukraynalılar savaşmak istemiyor, Zelenskiy buna bir çözüm bulamıyor

17:41 04.06.2024
© Fotoğraf : Office of the President of UkraineHandout photograph taken and released by the Ukrainian Presidential Press Service on November 30, 2023 shows Ukrainian President Volodymyr Zelensky and Colonel General Oleksandr Syrsky visiting a command post in Kupyansk, Kharkov region.
Handout photograph taken and released by the Ukrainian Presidential Press Service on November 30, 2023 shows Ukrainian President Volodymyr Zelensky and Colonel General Oleksandr Syrsky visiting a command post in Kupyansk, Kharkov region. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© Fotoğraf : Office of the President of Ukraine
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Zelenskiy'le görüşen New York Times (NYT) Kiev Büro Şefi Andrew Kramer, Ukrayna halkının savaşmak istemediğini ve Devlet Başkanı'nın onları buna zorlayacak bir çözüm bulamadığının altını çizdi.
Geçen ay Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le röportaj yapan NYT Kiev Büro Şefi Kramer, izlenimlerini NYT'nin bir podcast programında anlattı.

Ukrayna halkının cepheye gitme konusundaki isteksizliğine dikkat çeken Kramer, "Ukrayna'da çok az sayıda erkek savaşmak istiyor. Zelenskiy ise onları buna nasıl zorlayacağını bilmiyor" dedi.

Kiev'in izlediği agresif seferberlik politikası nedeniyle Ukrayna'nın bazı köylerinde hiç erkek kalmadığına dikkat çeken Kramer, askeri yükümlülerin seferberlikten korktuklarını ve askerlik şubesi çalışanlarıyla görüşmekten kaçındıklarını, ayrıca diğer asker kaçaklarının celplerin dağıtıldığı kontrol noktalarının 'etrafından dolaşmasına' yardımcı olduklarını söyledi.

'Asker kaçakları 'Kiev'de Hava Durumu' adlı uygulamayla denetimlerden kaçıyor'

Kramer, asker kaçaklarının askerlik şubeleri tarafından düzenlenen baskınlar hakkında bilgi edinmek için 'Kiev'de Hava Durumu' adlı bir mobil uygulama kullandığını anlatarak "Belirli bir caddede 'yağmur' mesajı varsa, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir kontrol noktası veya devriyesinin o caddede bulunduğu anlamına geliyor" dedi.

'O kadar sık asker gömülüyor ki, sokaklar kuru çiçeklerle dolu'

Ukrayna ordusunun kayıplarına ilişkin bir değerlendirme de yapan Kramer, "Ukrayna'da o kadar sık asker ​​gömülüyor ki, cenaze törenlerinin ardından sokakların çoğu kuru çiçeklerle kaplanıyor" diye ekledi.

Nisan ayında Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, seferberlik, askerlik kaydı ve askerlik hizmetiyle ilgili bazı konuların iyileştirilmesine ilişkin yasayı kabul etmişti. Yeni düzenlemeyle birlikte yasada yer alan 'seferberlikten terhis hükmü' çıkarılmış, yani seferberliğe katılan kişilerin evlerine dönmelerine engel getirilmişti.

Daha önce Ukrayna medyası, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ciddi bir genç asker sıkıntısı yaşadığına ve Ukrayna'da genç bulmanın zor olması nedeniyle zorunlu askerlik yaşının 27'den 25'e düşürülmesinin durumu iyileştirmediğine dikkat çekmişti.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
Ukrayna krizi
Rus uzman: Zelenskiy'in askerlik yaşını daha da düşürmesi Ukrayna ordusunda isyan çıkarabilir
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