https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/abd-basini-ukraynalilar-savasmak-istemiyor-zelenskiy-buna-bir-cozum-bulamiyor-1084500674.html

ABD basını: Ukraynalılar savaşmak istemiyor, Zelenskiy buna bir çözüm bulamıyor

ABD basını: Ukraynalılar savaşmak istemiyor, Zelenskiy buna bir çözüm bulamıyor

Sputnik Türkiye

Zelenskiy'le görüşen New York Times (NYT) Kiev Büro Şefi Andrew Kramer, Ukrayna halkının savaşmak istemediğini ve Devlet Başkanı'nın onları buna zorlayacak bir... 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T17:41+0300

2024-06-04T17:41+0300

2024-06-04T17:41+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

seferberlik

zorunlu askerlik

asker kaçağı

vladimir zelenskiy

the new york times (nyt)

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Geçen ay Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le röportaj yapan NYT Kiev Büro Şefi Kramer, izlenimlerini NYT'nin bir podcast programında anlattı.Ukrayna halkının cepheye gitme konusundaki isteksizliğine dikkat çeken Kramer, "Ukrayna'da çok az sayıda erkek savaşmak istiyor. Zelenskiy ise onları buna nasıl zorlayacağını bilmiyor" dedi.Kiev'in izlediği agresif seferberlik politikası nedeniyle Ukrayna'nın bazı köylerinde hiç erkek kalmadığına dikkat çeken Kramer, askeri yükümlülerin seferberlikten korktuklarını ve askerlik şubesi çalışanlarıyla görüşmekten kaçındıklarını, ayrıca diğer asker kaçaklarının celplerin dağıtıldığı kontrol noktalarının 'etrafından dolaşmasına' yardımcı olduklarını söyledi.'Asker kaçakları 'Kiev'de Hava Durumu' adlı uygulamayla denetimlerden kaçıyor'Kramer, asker kaçaklarının askerlik şubeleri tarafından düzenlenen baskınlar hakkında bilgi edinmek için 'Kiev'de Hava Durumu' adlı bir mobil uygulama kullandığını anlatarak "Belirli bir caddede 'yağmur' mesajı varsa, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir kontrol noktası veya devriyesinin o caddede bulunduğu anlamına geliyor" dedi.'O kadar sık asker gömülüyor ki, sokaklar kuru çiçeklerle dolu'Ukrayna ordusunun kayıplarına ilişkin bir değerlendirme de yapan Kramer, "Ukrayna'da o kadar sık asker ​​gömülüyor ki, cenaze törenlerinin ardından sokakların çoğu kuru çiçeklerle kaplanıyor" diye ekledi.Nisan ayında Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, seferberlik, askerlik kaydı ve askerlik hizmetiyle ilgili bazı konuların iyileştirilmesine ilişkin yasayı kabul etmişti. Yeni düzenlemeyle birlikte yasada yer alan 'seferberlikten terhis hükmü' çıkarılmış, yani seferberliğe katılan kişilerin evlerine dönmelerine engel getirilmişti.Daha önce Ukrayna medyası, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ciddi bir genç asker sıkıntısı yaşadığına ve Ukrayna'da genç bulmanın zor olması nedeniyle zorunlu askerlik yaşının 27'den 25'e düşürülmesinin durumu iyileştirmediğine dikkat çekmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/rus-uzman-zelenskiyyin-askerlik-yasini-daha-da-dusurmesi-ukrayna-ordusunda-isyan-cikarabilir-1084366569.html

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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, seferberlik, zorunlu askerlik, asker kaçağı, vladimir zelenskiy, the new york times (nyt)