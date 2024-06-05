https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/ali-koc-jose-mourinhonun-maliyetini-acikladi-1084521857.html

Ali Koç, Jose Mourinho'nun maliyetini açıkladı

Ali Koç, Jose Mourinho'nun maliyetini açıkladı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho'nun maliyetini açıkladı. Ali Koç, Jose Mourinho'nun tüm ekibiyle birlikte... 05.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-05T10:20+0300

2024-06-05T10:20+0300

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spor

son dakika

ali koç

jose mourinho

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ve ekibiyle yıllık 12 milyon euroya anlaştıklarını açıkladı.Halk TV'de çıktığı canlı yayında soruları yanıtlayan Ali Koç, Jose Mourinho ile yaptıkları anlaşmanın maliyetini söyledi.Portekizli teknik adama başka teklifler olduğunu da belirten Koç, "Türkiye'den Beşiktaş'la görüştü. Sayın Sadettin Saran'la, Sayın Aziz Yıldırım'la da görüştü. Ama biz bunların hepsinden önce görüştük. Bütün görüşmeleri Mario Branco yaptı. Ama başkaları teklif verirken biz teklif veremezdik. Hem şampiyonluğa koşuyoruz hem de bir hocamız var. Değişiklik yapacak mıyız emin değiliz, son dakikada şampiyon olabilirdik. Bize 'Başkaları teklif verdi, siz ciddi değil misiniz?' dediler. Biz de 'Biz teklif vermeyiz. Sen de hocamız olsaydın, başka birine sen varken teklif vermeyiz.' dedik. Lig bittikten sonra tekrar temasa geçildi. Ben de gittim görüşmeler yaptım, birbirimize aklımız yattı." ifadelerini kullandı.'Beni şikayet etmiyorsun, Fenerbahçe Spor Kulübünü ediyorsun'Mourinho'nun Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yaptığı tekliften daha uygun şartlara imza attığını vurgulayan Ali Koç, şunları kaydetti:'Oyuncular belli'"Transfer listemiz ve oyuncular belli" diyen Koç, "Bazı yöneticilerimiz açıklayalım görüştüğümüz oyuncuları diyor ama 3-5 oy fazla alabilmek için bitmemiş transfer paylaşmayacağız. Görüşmeler şu an sürüyor." diye konuştu.

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