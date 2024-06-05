https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/ali-koc-jose-mourinhonun-maliyetini-acikladi-1084521857.html
Ali Koç, Jose Mourinho'nun maliyetini açıkladı
Ali Koç, Jose Mourinho'nun maliyetini açıkladı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho'nun maliyetini açıkladı. Ali Koç, Jose Mourinho'nun tüm ekibiyle birlikte... 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T10:20+0300
2024-06-05T10:20+0300
2024-06-05T10:53+0300
spor
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jose mourinho
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ve ekibiyle yıllık 12 milyon euroya anlaştıklarını açıkladı.Halk TV'de çıktığı canlı yayında soruları yanıtlayan Ali Koç, Jose Mourinho ile yaptıkları anlaşmanın maliyetini söyledi.Portekizli teknik adama başka teklifler olduğunu da belirten Koç, "Türkiye'den Beşiktaş'la görüştü. Sayın Sadettin Saran'la, Sayın Aziz Yıldırım'la da görüştü. Ama biz bunların hepsinden önce görüştük. Bütün görüşmeleri Mario Branco yaptı. Ama başkaları teklif verirken biz teklif veremezdik. Hem şampiyonluğa koşuyoruz hem de bir hocamız var. Değişiklik yapacak mıyız emin değiliz, son dakikada şampiyon olabilirdik. Bize 'Başkaları teklif verdi, siz ciddi değil misiniz?' dediler. Biz de 'Biz teklif vermeyiz. Sen de hocamız olsaydın, başka birine sen varken teklif vermeyiz.' dedik. Lig bittikten sonra tekrar temasa geçildi. Ben de gittim görüşmeler yaptım, birbirimize aklımız yattı." ifadelerini kullandı.'Beni şikayet etmiyorsun, Fenerbahçe Spor Kulübünü ediyorsun'Mourinho'nun Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yaptığı tekliften daha uygun şartlara imza attığını vurgulayan Ali Koç, şunları kaydetti:'Oyuncular belli'"Transfer listemiz ve oyuncular belli" diyen Koç, "Bazı yöneticilerimiz açıklayalım görüştüğümüz oyuncuları diyor ama 3-5 oy fazla alabilmek için bitmemiş transfer paylaşmayacağız. Görüşmeler şu an sürüyor." diye konuştu.
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Ali Koç, Jose Mourinho'nun maliyetini açıkladı
10:20 05.06.2024 (güncellendi: 10:53 05.06.2024)
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho'nun maliyetini açıkladı. Ali Koç, Jose Mourinho'nun tüm ekibiyle birlikte yıllık maliyetinin 12 milyon euro olduğunu bildirdi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ve ekibiyle yıllık 12 milyon euroya anlaştıklarını açıkladı.
Halk TV'de çıktığı canlı yayında soruları yanıtlayan Ali Koç, Jose Mourinho ile yaptıkları anlaşmanın maliyetini söyledi.
Portekizli teknik adama başka teklifler olduğunu da belirten Koç, "Türkiye'den Beşiktaş'la görüştü. Sayın Sadettin Saran'la, Sayın Aziz Yıldırım'la da görüştü. Ama biz bunların hepsinden önce görüştük. Bütün görüşmeleri Mario Branco yaptı. Ama başkaları teklif verirken biz teklif veremezdik. Hem şampiyonluğa koşuyoruz hem de bir hocamız var. Değişiklik yapacak mıyız emin değiliz, son dakikada şampiyon olabilirdik. Bize 'Başkaları teklif verdi, siz ciddi değil misiniz?' dediler. Biz de 'Biz teklif vermeyiz. Sen de hocamız olsaydın, başka birine sen varken teklif vermeyiz.' dedik. Lig bittikten sonra tekrar temasa geçildi. Ben de gittim görüşmeler yaptım, birbirimize aklımız yattı." ifadelerini kullandı.
'Beni şikayet etmiyorsun, Fenerbahçe Spor Kulübünü ediyorsun'
Mourinho'nun Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yaptığı tekliften daha uygun şartlara imza attığını vurgulayan Ali Koç, şunları kaydetti:
"Suudi Arabistan'dan olağanüstü bir teklif vardı, kabul etmedi. Dün Aziz Yıldırım 'Bu adam aptal mı, ben 15 verdim nasıl altına kabul etti. O zaman menajerlere açıktan para vermişlerdir.' dedi. Bu suç, bu çok ağır bir iddia. 20 sene Fenerbahçe başkanlığı yapmış birinin bizi açıktan para vermekle suçlaması, çok sıkıntılı bir durum. Aynı şeyi İrfan Can Kahveci'de de yapmıştı. Kulübü kutlayıp iyi bir transfer diyeceğine, bizi Sermaye Piyasası Kuruluna şikayet etmekle tehdit etti. Beni şikayet etmiyorsun, Fenerbahçe Spor Kulübünü ediyorsun. Ama Mourinho'nun bize ne kadar inandığının özeti buydu. 3 milyon avro daha az. Sayın Aziz Yıldırım '15 milyon avroya anlaştım.' diyor ama biz bütün ekibine yıllık 12 milyon avro verdik. Aziz Bey'in dediği 15 kendisine mi yoksa ekibiyle birlikte mi bilmiyorum. Ben üzüldüm bu suçlamadan dolayı."
"Transfer listemiz ve oyuncular belli" diyen Koç, "Bazı yöneticilerimiz açıklayalım görüştüğümüz oyuncuları diyor ama 3-5 oy fazla alabilmek için bitmemiş transfer paylaşmayacağız. Görüşmeler şu an sürüyor." diye konuştu.