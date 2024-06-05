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Adana'da sıcaktan dolayı eski arabalara ev tipi klima takılıyor
Adana'da sıcaktan dolayı eski arabalara ev tipi klima takılıyor
Sputnik Türkiye
Sıcakların 40 derecenin üzerinde seyrettiği Adana'nın Kozan ilçesinde eski araç sahipleri aşırı sıcaklara dayanamayarak araçlarına ev tipi klima taktırdı. 05.06.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
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sıcak hava
aşırı sıcaklar
adana
klima
araba
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Tüm zamanların Haziran ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı Adana'da eski model klimasız araç sahiplerinin imdadına Kozanlı bir tamirci yetişti. Kozan Oto Sanayi Sitesinde 13 yaşından bu yana oto tamirciliği yapan Mustafa Yücel, “Benim bir eski model otomobilimde ısınma, hararet sıkıntısı vardı bu sorunu çözmek için geliştirdiğim sistem şimdi klimasız araçların imdadına yetişti. Bu Universal sistem diye geçiyor biz bunu eski model otomobillere parçaları bir araya getirerek 12 volt elektrikle çalışan klima sistemine dönüştürdük. Günde 2 araca takabiliyoruz. Şu an 4 aracımız sırada. Biri Kadirli’den biri İstanbul’dan geliyor. Sorunsuz çalışıyor 40-45 bin TL bir maliyeti oluyor” diye konuştu.84 model aracına klima taktıran Ramazan Karakurt “Şu an Adana çok aşırı sıcak. Araba ile çalışamıyorum, ben de burada esnafım sorunsuz çalıştığını gözlemledim ve aracıma taktırmaya geldim” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/otogaza-indirim-motorine-zam-1084520037.html
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sıcak, sıcak hava, aşırı sıcaklar, adana, klima, araba
sıcak, sıcak hava, aşırı sıcaklar, adana, klima, araba

Adana'da sıcaktan dolayı eski arabalara ev tipi klima takılıyor

10:45 05.06.2024
© BERİL SOLMUŞGÜL-AW220131Adana
Adana - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
© BERİL SOLMUŞGÜL-AW220131
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Sıcakların 40 derecenin üzerinde seyrettiği Adana'nın Kozan ilçesinde eski araç sahipleri aşırı sıcaklara dayanamayarak araçlarına ev tipi klima taktırdı.
Tüm zamanların Haziran ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı Adana'da eski model klimasız araç sahiplerinin imdadına Kozanlı bir tamirci yetişti.
Kozan Oto Sanayi Sitesinde 13 yaşından bu yana oto tamirciliği yapan Mustafa Yücel, “Benim bir eski model otomobilimde ısınma, hararet sıkıntısı vardı bu sorunu çözmek için geliştirdiğim sistem şimdi klimasız araçların imdadına yetişti. Bu Universal sistem diye geçiyor biz bunu eski model otomobillere parçaları bir araya getirerek 12 volt elektrikle çalışan klima sistemine dönüştürdük. Günde 2 araca takabiliyoruz. Şu an 4 aracımız sırada. Biri Kadirli’den biri İstanbul’dan geliyor. Sorunsuz çalışıyor 40-45 bin TL bir maliyeti oluyor” diye konuştu.
84 model aracına klima taktıran Ramazan KarakurtŞu an Adana çok aşırı sıcak. Araba ile çalışamıyorum, ben de burada esnafım sorunsuz çalıştığını gözlemledim ve aracıma taktırmaya geldim” dedi.
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
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