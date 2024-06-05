https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/adanada-sicaktan-dolayi-eski-arabalara-ev-tipi-klima-takiliyor--1084522493.html

Adana'da sıcaktan dolayı eski arabalara ev tipi klima takılıyor

Adana'da sıcaktan dolayı eski arabalara ev tipi klima takılıyor

Sputnik Türkiye

Sıcakların 40 derecenin üzerinde seyrettiği Adana'nın Kozan ilçesinde eski araç sahipleri aşırı sıcaklara dayanamayarak araçlarına ev tipi klima taktırdı. 05.06.2024, Sputnik Türkiye

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araba

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Tüm zamanların Haziran ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı Adana'da eski model klimasız araç sahiplerinin imdadına Kozanlı bir tamirci yetişti. Kozan Oto Sanayi Sitesinde 13 yaşından bu yana oto tamirciliği yapan Mustafa Yücel, “Benim bir eski model otomobilimde ısınma, hararet sıkıntısı vardı bu sorunu çözmek için geliştirdiğim sistem şimdi klimasız araçların imdadına yetişti. Bu Universal sistem diye geçiyor biz bunu eski model otomobillere parçaları bir araya getirerek 12 volt elektrikle çalışan klima sistemine dönüştürdük. Günde 2 araca takabiliyoruz. Şu an 4 aracımız sırada. Biri Kadirli’den biri İstanbul’dan geliyor. Sorunsuz çalışıyor 40-45 bin TL bir maliyeti oluyor” diye konuştu.84 model aracına klima taktıran Ramazan Karakurt “Şu an Adana çok aşırı sıcak. Araba ile çalışamıyorum, ben de burada esnafım sorunsuz çalıştığını gözlemledim ve aracıma taktırmaya geldim” dedi.

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