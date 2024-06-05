ABD'li eski istihbaratçı Ritter: Rusya uçağından ABD Dışişleri'nin emriyle indirildim
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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, kendisini Rusya uçağından indiren gümrük memurlarının talimatın ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldiğini söylediğini belirtti.
ABD'li eski istihbaratçı Scott Ritter'in St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 2024'e katılmak üzere bindiği uçaktan zorla indirilmesi sırasında yaşananları Sputnik'e anlattı.
Uçağa binmek üzereyken ABD Gümrük ve Sınır Devriyesi'nin üç silahlı memuru tarafından hattın dışına çıkarıldığını kaydeden Ritter, pasaportuna el koyulduğunu ve bunun hangi yetkiye dayanılarak yapıldığnı sorduğunda ise "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın emriyle" yanıtını aldığını söyledi.
ABD hükümetinin kendisinin ne yapmayı planladığını çok iyi bildiğini belirten eski istihbaratçı, "İşte bu yüzden öyle davrandıklarına inanıyorum. Bunun sadece benim ve yaptığım iş üzerinde değil, ABD'nin politikalarından hoşlanmadığını söylemeyi ve ABD'yi eleştirirken yurtdışına seyahat etmeyi seçen tüm ABD'liler üzerinde ürpertici bir etkisi var. ABD hükümeti ise 'Hareketlerinizi kontrol edebiliriz. Hayatınızı kontrol edebiliriz. Söylediğiniz ve bizim kabul etmediğimiz şeyler için sizi cezalandırabiliriz' diyor" ifadelerini kullandı.
Ritter, ABD vatandaşları için 'Rusya gerçeği' hakkında bir belgesel filmi çekmeyi planladığını da sözlerine ekledi.
Ritter, Sputnik’e verdiği önceki demecinde gümrük memurlarının havalimanında pasaportuna el koyduklarını ve onu uçaktan inmeye zorladıklarını anlatmıştı.
Ritter, "New York’tan uçağa binerken 3 gümrük memuru tarafından kenara çekildim ve pasaportuma el konuldu. Nedenini sorduğumda bunun Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen bir emir olduğu yanıtını verdiler. Herhangi bir ek bilgi verilmedi. Çantalarım uçaktan alındı ve havalimanından dışarı çıkarıldım” diye konuşmuştu.
ABD’li uzman ayrıca YouTube kanalında yayınlanan Judging Freedom programının sunuculuğunu yapan eski New Jersey Yüksek Mahkemesi Hakimi Andrew Napolitano’nun da aynı şekilde uçaktan indirildiği bilgisini vermişti.
Uçağa binmek üzereyken ABD Gümrük ve Sınır Devriyesi'nin üç silahlı memuru tarafından hattın dışına çıkarıldığını kaydeden Ritter, pasaportuna el koyulduğunu ve bunun hangi yetkiye dayanılarak yapıldığnı sorduğunda ise "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın emriyle" yanıtını aldığını söyledi.
ABD hükümetinin kendisinin ne yapmayı planladığını çok iyi bildiğini belirten eski istihbaratçı, "İşte bu yüzden öyle davrandıklarına inanıyorum. Bunun sadece benim ve yaptığım iş üzerinde değil, ABD'nin politikalarından hoşlanmadığını söylemeyi ve ABD'yi eleştirirken yurtdışına seyahat etmeyi seçen tüm ABD'liler üzerinde ürpertici bir etkisi var. ABD hükümeti ise 'Hareketlerinizi kontrol edebiliriz. Hayatınızı kontrol edebiliriz. Söylediğiniz ve bizim kabul etmediğimiz şeyler için sizi cezalandırabiliriz' diyor" ifadelerini kullandı.
Ritter, ABD vatandaşları için 'Rusya gerçeği' hakkında bir belgesel filmi çekmeyi planladığını da sözlerine ekledi.
Ritter, Sputnik’e verdiği önceki demecinde gümrük memurlarının havalimanında pasaportuna el koyduklarını ve onu uçaktan inmeye zorladıklarını anlatmıştı.
Ritter, "New York’tan uçağa binerken 3 gümrük memuru tarafından kenara çekildim ve pasaportuma el konuldu. Nedenini sorduğumda bunun Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen bir emir olduğu yanıtını verdiler. Herhangi bir ek bilgi verilmedi. Çantalarım uçaktan alındı ve havalimanından dışarı çıkarıldım” diye konuşmuştu.
ABD’li uzman ayrıca YouTube kanalında yayınlanan Judging Freedom programının sunuculuğunu yapan eski New Jersey Yüksek Mahkemesi Hakimi Andrew Napolitano’nun da aynı şekilde uçaktan indirildiği bilgisini vermişti.