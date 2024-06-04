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Zonguldak'ta maden ocağında göçük
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Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte maden işçisi Tevfik Soy ve... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T13:31+0300
2024-06-04T13:47+0300
türkiye
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Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen göçükte kalan iki işçiden biri göçükten çıkartılırken diğer işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.Türkiye Taşkömürü Kurumu Gelik İşletmesi'nde saat 12.15 sıralarında göçük meydana geldi.Eksi 360 kodunda meydana gelen olayda Tevfik Soy ve Harun Kara isimli işçiler göçük altında kaldı.Göçük altındaki Tevfik Soy'un durumunun ağır olduğu öğrenilirken çalışmalar sürüyor. Harun Kara'nın göçükten çıkartıldığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/zonguldakta-maden-ocaginda-gocuk-1-isci-oldu-1-isci-yaralandi-1083795043.html
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maden, son dakika, göçük
maden, son dakika, göçük

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

13:31 04.06.2024 (güncellendi: 13:47 04.06.2024)
© İHA / Türkiye Taşkömürü KurumuTürkiye Taşkömürü Kurumu
Türkiye Taşkömürü Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© İHA / Türkiye Taşkömürü Kurumu
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Ayrıntılar geliyor
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte maden işçisi Tevfik Soy ve Harun Kara göçük altında kaldı.
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen göçükte kalan iki işçiden biri göçükten çıkartılırken diğer işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Gelik İşletmesi'nde saat 12.15 sıralarında göçük meydana geldi.
Eksi 360 kodunda meydana gelen olayda Tevfik Soy ve Harun Kara isimli işçiler göçük altında kaldı.
Göçük altındaki Tevfik Soy'un durumunun ağır olduğu öğrenilirken çalışmalar sürüyor. Harun Kara'nın göçükten çıkartıldığı öğrenildi.
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TÜRKİYE
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
14 Mayıs, 14:52
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