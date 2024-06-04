https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/zonguldakta-maden-ocaginda-gocuk-1084491050.html

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Sputnik Türkiye

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte maden işçisi Tevfik Soy ve... 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T13:31+0300

2024-06-04T13:31+0300

2024-06-04T13:47+0300

türkiye

maden

son dakika

göçük

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Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen göçükte kalan iki işçiden biri göçükten çıkartılırken diğer işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.Türkiye Taşkömürü Kurumu Gelik İşletmesi'nde saat 12.15 sıralarında göçük meydana geldi.Eksi 360 kodunda meydana gelen olayda Tevfik Soy ve Harun Kara isimli işçiler göçük altında kaldı.Göçük altındaki Tevfik Soy'un durumunun ağır olduğu öğrenilirken çalışmalar sürüyor. Harun Kara'nın göçükten çıkartıldığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/zonguldakta-maden-ocaginda-gocuk-1-isci-oldu-1-isci-yaralandi-1083795043.html

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