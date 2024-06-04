https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/zonguldakta-maden-ocaginda-gocuk-1084491050.html
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte maden işçisi Tevfik Soy ve... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T13:31+0300
2024-06-04T13:31+0300
2024-06-04T13:47+0300
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göçük
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Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen göçükte kalan iki işçiden biri göçükten çıkartılırken diğer işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.Türkiye Taşkömürü Kurumu Gelik İşletmesi'nde saat 12.15 sıralarında göçük meydana geldi.Eksi 360 kodunda meydana gelen olayda Tevfik Soy ve Harun Kara isimli işçiler göçük altında kaldı.Göçük altındaki Tevfik Soy'un durumunun ağır olduğu öğrenilirken çalışmalar sürüyor. Harun Kara'nın göçükten çıkartıldığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/zonguldakta-maden-ocaginda-gocuk-1-isci-oldu-1-isci-yaralandi-1083795043.html
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maden, son dakika, göçük
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
13:31 04.06.2024 (güncellendi: 13:47 04.06.2024)
Ayrıntılar geliyor
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte maden işçisi Tevfik Soy ve Harun Kara göçük altında kaldı.
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen göçükte kalan iki işçiden biri göçükten çıkartılırken diğer işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Gelik İşletmesi'nde saat 12.15 sıralarında göçük meydana geldi.
Eksi 360 kodunda meydana gelen olayda Tevfik Soy ve Harun Kara isimli işçiler göçük altında kaldı.
Göçük altındaki Tevfik Soy'un durumunun ağır olduğu öğrenilirken çalışmalar sürüyor. Harun Kara'nın göçükten çıkartıldığı öğrenildi.