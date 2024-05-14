https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/zonguldakta-maden-ocaginda-gocuk-1-isci-oldu-1-isci-yaralandi-1083795043.html
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T14:52+0300
2024-05-14T14:52+0300
2024-05-14T15:39+0300
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Gelik beldesinde özel işletilen maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Mesai arkadaşları, burada mahsur kalan işçiler Savaş Onur (31) ve Şenol Zurnalı'nın (42) kurtarılması için çalışma başlattı.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.Göçükten çıkarılan Onur, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kurtarılarak aynı hastaneye götürülen Zurnalı ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Hastaneye gelen işçilerin yakınları ve mesai arkadaşları üzüntü yaşadı.Tedavisi süren işçi Savaş Onur'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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zonguldak,zonguldak göçük,son dakika zonguldak
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
14:52 14.05.2024 (güncellendi: 15:39 14.05.2024)
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.
Gelik beldesinde özel işletilen maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Mesai arkadaşları, burada mahsur kalan işçiler Savaş Onur (31) ve Şenol Zurnalı'nın (42) kurtarılması için çalışma başlattı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Göçükten çıkarılan Onur, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kurtarılarak aynı hastaneye götürülen Zurnalı ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hastaneye gelen işçilerin yakınları ve mesai arkadaşları üzüntü yaşadı.
Tedavisi süren işçi Savaş Onur'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.