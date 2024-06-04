https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/yozgat-valiliginden-cok-sayida-kopegin-olu-bulunmasina-iliskin-aciklama-1084476299.html

Yozgat Valiliği'nden çok sayıda köpeğin ölü bulunmasına ilişkin açıklama

Yozgat Valiliği'nden çok sayıda köpeğin ölü bulunmasına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Yozgat Valiliği'nden çok sayıda köpeğin ölü bulunmasına ilişkin "Konu ile alakalı Valiliğimiz Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce soruşturma başlatılarak Cumhuriyet... 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T01:23+0300

2024-06-04T01:23+0300

2024-06-04T01:23+0300

türkiye

yozgat

köepk

köpek

yozgat valiliği

cumhuriyet başsavcılığı

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Yozgat Valiliği, çok sayıda köpeğin ölü bulunmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın organları ile bir kısım sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan 'Yozgat'ta 20'nin üzerinde sokak köpeği ölü bulundu' başlıklı haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur" denildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

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yozgat, köepk, köpek, yozgat valiliği, cumhuriyet başsavcılığı