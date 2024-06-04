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Yozgat Valiliği'nden çok sayıda köpeğin ölü bulunmasına ilişkin açıklama
Yozgat Valiliği'nden çok sayıda köpeğin ölü bulunmasına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Yozgat Valiliği'nden çok sayıda köpeğin ölü bulunmasına ilişkin "Konu ile alakalı Valiliğimiz Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce soruşturma başlatılarak Cumhuriyet... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
yozgat
köepk
köpek
yozgat valiliği
cumhuriyet başsavcılığı
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Yozgat Valiliği, çok sayıda köpeğin ölü bulunmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın organları ile bir kısım sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan 'Yozgat'ta 20'nin üzerinde sokak köpeği ölü bulundu' başlıklı haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur" denildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/coken-binanin-enkazindan-12-saat-sonra-bir-kopek-canli-olarak-kurtarildi-1084444118.html
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yozgat, köepk, köpek, yozgat valiliği, cumhuriyet başsavcılığı
yozgat, köepk, köpek, yozgat valiliği, cumhuriyet başsavcılığı

Yozgat Valiliği'nden çok sayıda köpeğin ölü bulunmasına ilişkin açıklama

01:23 04.06.2024
© AAsokak köpeği
sokak köpeği - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© AA
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Yozgat Valiliği'nden çok sayıda köpeğin ölü bulunmasına ilişkin "Konu ile alakalı Valiliğimiz Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce soruşturma başlatılarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" açıklaması yapıldı.
Yozgat Valiliği, çok sayıda köpeğin ölü bulunmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın organları ile bir kısım sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan 'Yozgat'ta 20'nin üzerinde sokak köpeği ölü bulundu' başlıklı haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur" denildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Konu ile alakalı Valiliğimiz Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce soruşturma başlatılarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu ile ilgili yürütülecek olan adli sürecin takipçisi olacağımız hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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