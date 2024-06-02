https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/coken-binanin-enkazindan-12-saat-sonra-bir-kopek-canli-olarak-kurtarildi-1084444118.html

Çöken binanın enkazından 12 saat sonra bir köpek canlı olarak kurtarıldı

Çöken binanın enkazından 12 saat sonra bir köpek canlı olarak kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde çöken 3 katlı binanın enkazından bir köpek canlı olarak kurtarıldı. 02.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-02T22:06+0300

2024-06-02T22:06+0300

2024-06-02T22:06+0300

türkiye

küçükçekmece

küçükçekmece

istanbul

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Küçükçekmece'de sabah saatlerinde çöken 3 katlı binanın enkazından bir köpek canlı olarak kurtarıldı. Küçükçekmece’de sabah saatlerinde 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çökmüş, olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralanmıştı. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, bir köpek canlı olarak kurtarıldı. Kurtarılan köpek suyla yıkandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/istanbul-buyukcekmecede-bina-coktu--1084429006.html

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