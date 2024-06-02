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Çöken binanın enkazından 12 saat sonra bir köpek canlı olarak kurtarıldı
Çöken binanın enkazından 12 saat sonra bir köpek canlı olarak kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Küçükçekmece'de sabah saatlerinde çöken 3 katlı binanın enkazından bir köpek canlı olarak kurtarıldı. 02.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-02T22:06+0300
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Küçükçekmece'de sabah saatlerinde çöken 3 katlı binanın enkazından bir köpek canlı olarak kurtarıldı. Küçükçekmece’de sabah saatlerinde 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çökmüş, olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralanmıştı. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, bir köpek canlı olarak kurtarıldı. Kurtarılan köpek suyla yıkandı.
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küçükçekmece, küçükçekmece, istanbul, bina, köpek

Çöken binanın enkazından 12 saat sonra bir köpek canlı olarak kurtarıldı

22:06 02.06.2024
© İHA / İHA-AW218310Çöken binanın enkazından 12 saat sonra bir köpek canlı olarak kurtarıldı
Çöken binanın enkazından 12 saat sonra bir köpek canlı olarak kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2024
© İHA / İHA-AW218310
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Küçükçekmece'de sabah saatlerinde çöken 3 katlı binanın enkazından bir köpek canlı olarak kurtarıldı.
Küçükçekmece'de sabah saatlerinde çöken 3 katlı binanın enkazından bir köpek canlı olarak kurtarıldı.
Küçükçekmece’de sabah saatlerinde 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çökmüş, olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralanmıştı.
Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, bir köpek canlı olarak kurtarıldı. Kurtarılan köpek suyla yıkandı.
Küçükçekmece - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2024
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İstanbul'da üç katlı bina çöktü: 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti
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