https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/coken-binanin-enkazindan-12-saat-sonra-bir-kopek-canli-olarak-kurtarildi-1084444118.html
Çöken binanın enkazından 12 saat sonra bir köpek canlı olarak kurtarıldı
Çöken binanın enkazından 12 saat sonra bir köpek canlı olarak kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Küçükçekmece'de sabah saatlerinde çöken 3 katlı binanın enkazından bir köpek canlı olarak kurtarıldı. 02.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-02T22:06+0300
2024-06-02T22:06+0300
2024-06-02T22:06+0300
türkiye
küçükçekmece
küçükçekmece
istanbul
bina
köpek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084443960_0:470:1536:1334_1920x0_80_0_0_41eb0efdf1b9314638bda63213ab2701.jpg
Küçükçekmece'de sabah saatlerinde çöken 3 katlı binanın enkazından bir köpek canlı olarak kurtarıldı. Küçükçekmece’de sabah saatlerinde 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çökmüş, olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralanmıştı. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, bir köpek canlı olarak kurtarıldı. Kurtarılan köpek suyla yıkandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/istanbul-buyukcekmecede-bina-coktu--1084429006.html
türkiye
küçükçekmece
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084443960_0:326:1536:1478_1920x0_80_0_0_6f30b67a226c1814cc5cf1ae3f1ce168.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
küçükçekmece, küçükçekmece, istanbul, bina, köpek
küçükçekmece, küçükçekmece, istanbul, bina, köpek
Çöken binanın enkazından 12 saat sonra bir köpek canlı olarak kurtarıldı
Küçükçekmece'de sabah saatlerinde çöken 3 katlı binanın enkazından bir köpek canlı olarak kurtarıldı.
Küçükçekmece'de sabah saatlerinde çöken 3 katlı binanın enkazından bir köpek canlı olarak kurtarıldı.
Küçükçekmece’de sabah saatlerinde 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çökmüş, olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralanmıştı.
Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, bir köpek canlı olarak kurtarıldı. Kurtarılan köpek suyla yıkandı.