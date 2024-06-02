https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/macron-kieve-rus-topraklarina-saldiri-izni-verdi-1084433178.html
‘Macron, Kiev'e Rus topraklarına saldırı izni verdi’
‘Macron, Kiev'e Rus topraklarına saldırı izni verdi’
Sputnik Türkiye
İngiliz haber kanalı BBC'ye konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Rusya’ya ait Belgorod ve Kursk... 02.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-02T13:00+0300
2024-06-02T13:00+0300
2024-06-02T13:00+0300
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
emmanuel macron
fransa
storm shadow
uzun menzilli füze
kiev
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İngiliz haber kanalı BBC'ye konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Rusya’ya ait Belgorod ve Kursk bölgelerindeki havaalanlarını vurması için Kiev’e Storm Shadow/Scalp seyir füzelerini kullanma yetkisi verdiğini söyledi.Daha önce Ukrayna ordusunun eğitimi gerekçesiyle ülkeye Fransız askeri eğitmenlerin gönderildiği kaydedilirken, BBC’ye açıklamalarda bulunan yetkili, Fransa'nın Kiev’e gönderdiği Storm Shadows/Scalps füzelerini kullanma izni vermesiyle birlikte, artık Ukrayna ordusunun Kursk ve Belgorod bölgelerindeki havaalanlarını vurabileceğini ekledi.Fransız Le Monde gazetesinin daha önceki haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'daki çatışma bölgesine askeri eğitmenler göndermek için bir Avrupa koalisyonu kurmak isterken, gazeteye göre eğitmenlerin bir kaç hafta içerisinde cepheye ulaşması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/eski-cia-uzmani-giraldi-bidenin-ukrayna-karari-abdyi-catismanin-icine-cekiyor-1084406678.html
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ukrayna ordusu, emmanuel macron, fransa, storm shadow, uzun menzilli füze, kiev
ukrayna ordusu, emmanuel macron, fransa, storm shadow, uzun menzilli füze, kiev
‘Macron, Kiev'e Rus topraklarına saldırı izni verdi’
İngiliz haber kanalı BBC'ye konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Rusya’ya ait Belgorod ve Kursk bölgelerindeki havaalanlarını vurması için Kiev’e Storm Shadow/Scalp seyir füzelerini kullanma yetkisi verdiğini söyledi.
İngiliz haber kanalı BBC'ye konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Rusya’ya ait Belgorod ve Kursk bölgelerindeki havaalanlarını vurması için Kiev’e Storm Shadow/Scalp seyir füzelerini kullanma yetkisi verdiğini söyledi.
Daha önce Ukrayna ordusunun eğitimi gerekçesiyle ülkeye Fransız askeri eğitmenlerin gönderildiği kaydedilirken, BBC’ye açıklamalarda bulunan yetkili, Fransa'nın Kiev’e gönderdiği Storm Shadows/Scalps füzelerini kullanma izni vermesiyle birlikte, artık Ukrayna ordusunun Kursk ve Belgorod bölgelerindeki havaalanlarını vurabileceğini ekledi.
Fransız Le Monde gazetesinin daha önceki haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'daki çatışma bölgesine askeri eğitmenler göndermek için bir Avrupa koalisyonu kurmak isterken, gazeteye göre eğitmenlerin bir kaç hafta içerisinde cepheye ulaşması bekleniyor.