https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/macron-kieve-rus-topraklarina-saldiri-izni-verdi-1084433178.html

‘Macron, Kiev'e Rus topraklarına saldırı izni verdi’

‘Macron, Kiev'e Rus topraklarına saldırı izni verdi’

Sputnik Türkiye

İngiliz haber kanalı BBC'ye konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Rusya’ya ait Belgorod ve Kursk... 02.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-02T13:00+0300

2024-06-02T13:00+0300

2024-06-02T13:00+0300

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

emmanuel macron

fransa

storm shadow

uzun menzilli füze

kiev

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İngiliz haber kanalı BBC'ye konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Rusya’ya ait Belgorod ve Kursk bölgelerindeki havaalanlarını vurması için Kiev’e Storm Shadow/Scalp seyir füzelerini kullanma yetkisi verdiğini söyledi.Daha önce Ukrayna ordusunun eğitimi gerekçesiyle ülkeye Fransız askeri eğitmenlerin gönderildiği kaydedilirken, BBC’ye açıklamalarda bulunan yetkili, Fransa'nın Kiev’e gönderdiği Storm Shadows/Scalps füzelerini kullanma izni vermesiyle birlikte, artık Ukrayna ordusunun Kursk ve Belgorod bölgelerindeki havaalanlarını vurabileceğini ekledi.Fransız Le Monde gazetesinin daha önceki haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'daki çatışma bölgesine askeri eğitmenler göndermek için bir Avrupa koalisyonu kurmak isterken, gazeteye göre eğitmenlerin bir kaç hafta içerisinde cepheye ulaşması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/eski-cia-uzmani-giraldi-bidenin-ukrayna-karari-abdyi-catismanin-icine-cekiyor-1084406678.html

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