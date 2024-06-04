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Zonguldak'ta maden ocağında göçük
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/ukraynada-zorla-askere-alinan-kisinin-videosu-fransiz-politikaciyi-sok-etti-1084488101.html
Ukrayna’da zorla askere alınan kişinin videosu Fransız politikacıyı şok etti
Ukrayna’da zorla askere alınan kişinin videosu Fransız politikacıyı şok etti
Sputnik Türkiye
Fransız Vatanseverler Partisi lideri Philippot, Batı’nın Ukrayna’ya desteğini kesmesi ve acil barış çağrısında bulunması gerektiğini belirtti. 04.06.2024, Sputnik Türkiye
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Fransız siyasetçi Florian Philippot, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’nın Dnipro şehrinde bir erkeğin Ukrayna ordusunda görevli inzibat subayları tarafından derdest edilerek zorla silahaltına aldığını kanıtlayan görüntüleri değerlendirdi.Philippot, mesajında, “Ukrayna: zorunlu seferberlik sırasında, Dnipro şehrinde sokak ortasında kaçırma olayının korkunç videosu. Avrupa-Atlantikçilerin Ukrayna'yı silahlandırıp finanse ederek bu savaşı sürdürme kararlılığı, Ukrayna halkının tamamen yok olmasına yol açacak” ifadelerini kullandı.Batı’dan derhal Kiev’e her türlü desteği kesmesini talep eden Philippot, “Hemen şimdi barış” çağrısında bulundu.Ukrayna’da 18 Mayıs’ta seferberliği güçlendirme yasası yürürlüğe girmişti.Gerek cepheye yakın gerekse uzak bölgelerde yaşayan Ukraynalı erkekler, zorla silahaltına alınıyor. Ukraynalı sosyal medya kullanıcıları geçtiğimiz günlerde, Dnipro şehrinde bir erkeğin askeri inzibat tarafından zorla araca bindirildiği anın görüntülerini paylaştı. Askerlere çevredeki vatandaşlar engel olmaya çalıştı. Daha sonra bu erkeğin kaçmayı başardığı bildirilse de Dnipro Askerlik Şubesi, vatandaşı yakalayarak askerlik görevini yerine getireceği yere gönderildiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/rus-uzman-zelenskiyyin-askerlik-yasini-daha-da-dusurmesi-ukrayna-ordusunda-isyan-cikarabilir-1084366569.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, seferberlik, zorunlu askerlik, fransa, florian philippot, abd, avrupa
ukrayna, ukrayna ordusu, seferberlik, zorunlu askerlik, fransa, florian philippot, abd, avrupa

Ukrayna’da zorla askere alınan kişinin videosu Fransız politikacıyı şok etti

11:50 04.06.2024 (güncellendi: 11:51 04.06.2024)
© AP Photo / LibkosUkrayna asker
Ukrayna asker - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Libkos
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Fransız Vatanseverler Partisi lideri Philippot, Batı’nın Ukrayna’ya desteğini kesmesi ve acil barış çağrısında bulunması gerektiğini belirtti.
Fransız siyasetçi Florian Philippot, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’nın Dnipro şehrinde bir erkeğin Ukrayna ordusunda görevli inzibat subayları tarafından derdest edilerek zorla silahaltına aldığını kanıtlayan görüntüleri değerlendirdi.
Philippot, mesajında, “Ukrayna: zorunlu seferberlik sırasında, Dnipro şehrinde sokak ortasında kaçırma olayının korkunç videosu. Avrupa-Atlantikçilerin Ukrayna'yı silahlandırıp finanse ederek bu savaşı sürdürme kararlılığı, Ukrayna halkının tamamen yok olmasına yol açacak” ifadelerini kullandı.
Batı’dan derhal Kiev’e her türlü desteği kesmesini talep eden Philippot, “Hemen şimdi barış” çağrısında bulundu.
Ukrayna’da 18 Mayıs’ta seferberliği güçlendirme yasası yürürlüğe girmişti.
Gerek cepheye yakın gerekse uzak bölgelerde yaşayan Ukraynalı erkekler, zorla silahaltına alınıyor. Ukraynalı sosyal medya kullanıcıları geçtiğimiz günlerde, Dnipro şehrinde bir erkeğin askeri inzibat tarafından zorla araca bindirildiği anın görüntülerini paylaştı.
Askerlere çevredeki vatandaşlar engel olmaya çalıştı.
Daha sonra bu erkeğin kaçmayı başardığı bildirilse de Dnipro Askerlik Şubesi, vatandaşı yakalayarak askerlik görevini yerine getireceği yere gönderildiğini duyurdu.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
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