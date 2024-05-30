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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/rus-uzman-zelenskiyyin-askerlik-yasini-daha-da-dusurmesi-ukrayna-ordusunda-isyan-cikarabilir-1084366569.html
Rus uzman: Zelenskiy'in askerlik yaşını daha da düşürmesi Ukrayna ordusunda isyan çıkarabilir
Rus uzman: Zelenskiy'in askerlik yaşını daha da düşürmesi Ukrayna ordusunda isyan çıkarabilir
Sputnik Türkiye
Rus uzman Yevgeniy Mihaylov, ABD’nin Zelenskiy'yi zorunlu askerlik yaşını daha da düşürmeye zorlamasının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’de isyan çıkarabileceğini... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T22:16+0300
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ukrayna krizi
yevgeniy mihaylov
vladimir zelenskiy
abd
ukrayna silahlı kuvvetleri
isyan
zorunlu askerlik
kiev
uzman
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Rus siyaset bilimci Yevgeniy Mihaylov, Sputnik’e demecinde ABD'nin zorlaması halinde Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'da zorunlu askerlik yaşını 18’e indirebileceğini ifade etti.Mihaylov, “ABD'nin zorlaması halinde Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna'da zorunlu askerlik yaşını 18’e indireceğini belirtmek gerekir. Amerikalılar için, kardeş halka karşı mücadelede ne kadar çok Ukraynalı ölürse o kadar iyi olduğu kesinlikle açık” dedi.Durumu felaket olarak nitelendiren uzman, ABD'nin Zelenskiy'yi seferberlik yaşını 18’e indirmeye zorlaması halinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin isyan çıkarabileceğini öne sürdü.Rus siyaset bilimci, “Aslında 10. sınıfı yeni bitiren çocukların, 18 yaşındaki gençlerin üniversitelerden askere alınmaya başlaması şaşırtıcı olmaz. Rejim o zamana kadar varlığını sürdürebilirse, çocukları olan ve kendileri cephede oldukları için en azından çocuklarının etkilenmeyeceğini umut eden askerler isyan çıkarabilir” diye konuştu.Daha önce Ukrayna medyası, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ciddi bir genç asker sıkıntısı yaşadığına ve Ukrayna'da genç bulmanın zor olması nedeniyle zorunlu askerlik yaşının 27'den 25'e düşürülmesinin durumu iyileştirmediğine dikkat çekmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/abdli-gazeteci-abdnin-kievden-zorunlu-askerlik-yasinin-dusurulmesini-talep-etmesi-igrenc-1084365604.html
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yevgeniy mihaylov, vladimir zelenskiy, abd, ukrayna silahlı kuvvetleri, isyan, zorunlu askerlik, kiev, uzman
yevgeniy mihaylov, vladimir zelenskiy, abd, ukrayna silahlı kuvvetleri, isyan, zorunlu askerlik, kiev, uzman

Rus uzman: Zelenskiy'in askerlik yaşını daha da düşürmesi Ukrayna ordusunda isyan çıkarabilir

22:16 30.05.2024 (güncellendi: 22:18 30.05.2024)
© Sputnik / Mikhail Markiv / Multimedya arşivine gidinUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
© Sputnik / Mikhail Markiv
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Rus uzman Yevgeniy Mihaylov, ABD’nin Zelenskiy'yi zorunlu askerlik yaşını daha da düşürmeye zorlamasının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’de isyan çıkarabileceğini belirtti.
Rus siyaset bilimci Yevgeniy Mihaylov, Sputnik’e demecinde ABD'nin zorlaması halinde Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'da zorunlu askerlik yaşını 18’e indirebileceğini ifade etti.
Mihaylov,ABD'nin zorlaması halinde Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna'da zorunlu askerlik yaşını 18’e indireceğini belirtmek gerekir. Amerikalılar için, kardeş halka karşı mücadelede ne kadar çok Ukraynalı ölürse o kadar iyi olduğu kesinlikle açık” dedi.
Durumu felaket olarak nitelendiren uzman, ABD'nin Zelenskiy'yi seferberlik yaşını 18’e indirmeye zorlaması halinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin isyan çıkarabileceğini öne sürdü.
Rus siyaset bilimci, “Aslında 10. sınıfı yeni bitiren çocukların, 18 yaşındaki gençlerin üniversitelerden askere alınmaya başlaması şaşırtıcı olmaz. Rejim o zamana kadar varlığını sürdürebilirse, çocukları olan ve kendileri cephede oldukları için en azından çocuklarının etkilenmeyeceğini umut eden askerler isyan çıkarabilir” diye konuştu.
Daha önce Ukrayna medyası, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ciddi bir genç asker sıkıntısı yaşadığına ve Ukrayna'da genç bulmanın zor olması nedeniyle zorunlu askerlik yaşının 27'den 25'e düşürülmesinin durumu iyileştirmediğine dikkat çekmişti.
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