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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/ukrayna-ordusu-kontrolleri-altindaki-hersonda-provokasyon-teknigini-gelistirdi-1084477372.html
Ukrayna ordusu, kontrolleri altındaki Herson’da provokasyon tekniğini geliştirdi
Ukrayna ordusu, kontrolleri altındaki Herson’da provokasyon tekniğini geliştirdi
Sputnik Türkiye
Rusya’ya bağlı Herson Bölgesi’nin Valilik Sözcüsü Vladimir Vasilenko, Ukrayna ordusunun kontrolleri altındaki Herson şehrinde provokasyon tekniği... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T07:38+0300
2024-06-04T07:36+0300
ukrayna krizi
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herson
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Ukrayna ordusunun kontrolündeki Herson şehrinde faaliyet gösteren Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun, Ukrayna yönetiminin Rusya’yı sivillere saldırmakla suçlamak amacıyla şehirde provokasyon hazırlığı yaptığı yönündeki haberini değerlendiren Herson Valilik Sözcüsü Vasilenko, Sputnik’e açıklamasında bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Ukrayna ordusunun provokasyon için her şeyin hazır olduğunu kaydeden Vasilenko, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Ukrayna yönetiminin, Rusya’yı sivilleri öldürmekle suçlamak amacıyla Herson’a gönderdiği bir grup yönetmen ve savaş muhabirinin sağlık, eğitim ve diğer sosyal kurumlardaki sivillerin güya Rus ordusunun saldırılarında öldüğü mizansenini çekmek için hazırlık çalışmalarına başladığı bildirilmişti.Kiev rejiminin daha önce de Rusya’yı sivilleri bombalamakla suçlamak amacıyla ‘fake’ video çektiği ortaya çıkmıştı. Mariupol şehrinin sakini Nelya Semenova, 24 Temmuz 2023’te Sputnik’e yaptığı açıklamada, Azov aşırı milliyetçi alayı üyelerinin Mariupol’deki meskun evleri bombaladıktan birkaç dakika sonra olay yerine yabancı gazeteci gruplarının getirildiğini, yapılan çekimlerin ardından Rus askerlerin sivilleri öldürmekle suçlandığını anlatmıştı.Kolektif Batı ülkeleri ve müttefikleri benzer taktiğe Suriye’deki iç savaş sırasında da defalarca başvurmuştu. ABD ve İngiltere’nin finanse ettiği eski İngiliz subayı James Le Mesurier liderliğindeki Beyaz Miğferler örgütü, Suriye hükümet ordusunun sivillere karşı kimyasal silah kullandığı anların mizansenini çektiği defalarca tespit edilmişti. Bunlardan biri 2018’de Doğu Duma ilçesinde meydana gelmişti. Beyaz Miğferler’in mizansen videosu Batı medyasında yayınlandıktan birkaç gün sonra ABD, Fransa ve İngiltere Suriye’deki askeri hedeflere füze saldırıları düzenlemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/rus-elektronik-harp-sistemleri-kursk-bolgesinde--ukraynaya-ait-20-iha-dusurdu-1084473153.html
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rusya, herson, ukrayna, ukrayna ordusu, provokasyon, mizansen, mariupol, abd, ingiltere, fransa, suriye
rusya, herson, ukrayna, ukrayna ordusu, provokasyon, mizansen, mariupol, abd, ingiltere, fransa, suriye

Ukrayna ordusu, kontrolleri altındaki Herson’da provokasyon tekniğini geliştirdi

07:38 04.06.2024
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinHerson
Herson - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© Sputnik / РИА Новости
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Rusya’ya bağlı Herson Bölgesi’nin Valilik Sözcüsü Vladimir Vasilenko, Ukrayna ordusunun kontrolleri altındaki Herson şehrinde provokasyon tekniği geliştirdiğini ve Buça senaryosunu daha küçük ölçekte tekrarlayabileceğini belirtti.
Ukrayna ordusunun kontrolündeki Herson şehrinde faaliyet gösteren Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun, Ukrayna yönetiminin Rusya’yı sivillere saldırmakla suçlamak amacıyla şehirde provokasyon hazırlığı yaptığı yönündeki haberini değerlendiren Herson Valilik Sözcüsü Vasilenko, Sputnik’e açıklamasında bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Bu, Kiev rejimi için alışılagelmiş bir yalan ve provokasyon uygulaması. Buçi’yi hatırlayın. Muhtemelen Herson’da da benzer bir senaryoyu daha küçük ölçekte olsa da uygulamak istiyorlar. Teknik geliştirildi. Filmin yapımı için sadece bir film ekibine ihtiyaçları vardı, o da geldi artık. Bu meselenin mümkün olduğu kadar duyurulması gerektiğine inanıyorum, belki bu durumda düşman insanlık dışı planlarından vazgeçer.
Ukrayna ordusunun provokasyon için her şeyin hazır olduğunu kaydeden Vasilenko, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ukraynalı militanlar zaten düzenli olarak havan toplarından şehrin yerleşim bölgelerine provokatif saldırılar düzenliyor. Bu konuda yeraltı grubundan net bilgiler alıyoruz. Daha fazlasını söyleyeyim, geçenlerde yeraltı grubundan sağlanan koordinatlar kullanılarak ordumuz bu türden bir havan topunu imha etti. Ancak Kiev provokatörlerinin yeterli sayıda havan topu ekipleri var.
Daha önce Ukrayna yönetiminin, Rusya’yı sivilleri öldürmekle suçlamak amacıyla Herson’a gönderdiği bir grup yönetmen ve savaş muhabirinin sağlık, eğitim ve diğer sosyal kurumlardaki sivillerin güya Rus ordusunun saldırılarında öldüğü mizansenini çekmek için hazırlık çalışmalarına başladığı bildirilmişti.
Kiev rejiminin daha önce de Rusya’yı sivilleri bombalamakla suçlamak amacıyla ‘fake’ video çektiği ortaya çıkmıştı. Mariupol şehrinin sakini Nelya Semenova, 24 Temmuz 2023’te Sputnik’e yaptığı açıklamada, Azov aşırı milliyetçi alayı üyelerinin Mariupol’deki meskun evleri bombaladıktan birkaç dakika sonra olay yerine yabancı gazeteci gruplarının getirildiğini, yapılan çekimlerin ardından Rus askerlerin sivilleri öldürmekle suçlandığını anlatmıştı.
Kolektif Batı ülkeleri ve müttefikleri benzer taktiğe Suriye’deki iç savaş sırasında da defalarca başvurmuştu. ABD ve İngiltere’nin finanse ettiği eski İngiliz subayı James Le Mesurier liderliğindeki Beyaz Miğferler örgütü, Suriye hükümet ordusunun sivillere karşı kimyasal silah kullandığı anların mizansenini çektiği defalarca tespit edilmişti. Bunlardan biri 2018’de Doğu Duma ilçesinde meydana gelmişti. Beyaz Miğferler’in mizansen videosu Batı medyasında yayınlandıktan birkaç gün sonra ABD, Fransa ve İngiltere Suriye’deki askeri hedeflere füze saldırıları düzenlemişti.
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