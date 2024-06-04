https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/ukrayna-ordusu-kontrolleri-altindaki-hersonda-provokasyon-teknigini-gelistirdi-1084477372.html

Ukrayna ordusu, kontrolleri altındaki Herson’da provokasyon tekniğini geliştirdi

Ukrayna ordusu, kontrolleri altındaki Herson’da provokasyon tekniğini geliştirdi

Sputnik Türkiye

Rusya’ya bağlı Herson Bölgesi’nin Valilik Sözcüsü Vladimir Vasilenko, Ukrayna ordusunun kontrolleri altındaki Herson şehrinde provokasyon tekniği... 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T07:38+0300

2024-06-04T07:38+0300

2024-06-04T07:36+0300

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Ukrayna ordusunun kontrolündeki Herson şehrinde faaliyet gösteren Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun, Ukrayna yönetiminin Rusya’yı sivillere saldırmakla suçlamak amacıyla şehirde provokasyon hazırlığı yaptığı yönündeki haberini değerlendiren Herson Valilik Sözcüsü Vasilenko, Sputnik’e açıklamasında bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Ukrayna ordusunun provokasyon için her şeyin hazır olduğunu kaydeden Vasilenko, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Ukrayna yönetiminin, Rusya’yı sivilleri öldürmekle suçlamak amacıyla Herson’a gönderdiği bir grup yönetmen ve savaş muhabirinin sağlık, eğitim ve diğer sosyal kurumlardaki sivillerin güya Rus ordusunun saldırılarında öldüğü mizansenini çekmek için hazırlık çalışmalarına başladığı bildirilmişti.Kiev rejiminin daha önce de Rusya’yı sivilleri bombalamakla suçlamak amacıyla ‘fake’ video çektiği ortaya çıkmıştı. Mariupol şehrinin sakini Nelya Semenova, 24 Temmuz 2023’te Sputnik’e yaptığı açıklamada, Azov aşırı milliyetçi alayı üyelerinin Mariupol’deki meskun evleri bombaladıktan birkaç dakika sonra olay yerine yabancı gazeteci gruplarının getirildiğini, yapılan çekimlerin ardından Rus askerlerin sivilleri öldürmekle suçlandığını anlatmıştı.Kolektif Batı ülkeleri ve müttefikleri benzer taktiğe Suriye’deki iç savaş sırasında da defalarca başvurmuştu. ABD ve İngiltere’nin finanse ettiği eski İngiliz subayı James Le Mesurier liderliğindeki Beyaz Miğferler örgütü, Suriye hükümet ordusunun sivillere karşı kimyasal silah kullandığı anların mizansenini çektiği defalarca tespit edilmişti. Bunlardan biri 2018’de Doğu Duma ilçesinde meydana gelmişti. Beyaz Miğferler’in mizansen videosu Batı medyasında yayınlandıktan birkaç gün sonra ABD, Fransa ve İngiltere Suriye’deki askeri hedeflere füze saldırıları düzenlemişti.

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rusya, herson, ukrayna, ukrayna ordusu, provokasyon, mizansen, mariupol, abd, ingiltere, fransa, suriye