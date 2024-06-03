https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/rus-elektronik-harp-sistemleri-kursk-bolgesinde--ukraynaya-ait-20-iha-dusurdu-1084473153.html
Rus elektronik harp sistemleri Kursk bölgesinde Ukrayna'ya ait 20 İHA düşürdü
Rus elektronik harp sistemleri Kursk bölgesinde Ukrayna'ya ait 20 İHA düşürdü
Sputnik Türkiye
Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov, bugün sınır bölgelerinde Ukrayna’ya ait 20 insansız hava aracının (İHA) elektronik harp sistemleri tarafından imha... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T22:24+0300
2024-06-03T22:24+0300
2024-06-03T22:24+0300
ukrayna krizi
rusya
kursk
vali
elektronik harp sistemi
iha
insansız hava aracı
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Telegram kanalından paylaşımda bulunan Smirnov, "Sınır bölgelerinde Ukrayna’ya ait 20 insansız hava aracı elektronik harp sistemleri tarafından imha edildi ve etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.Ukrayna’ya ait kamikaze tipi İHA saldırılarının ve İHA’lardan bombalamaların gün boyunca Sudja, Gordeyevka köyü ve Obuhovka köyü yakınlarında kaydedildiğine dikkat çeken Smirnov, saldırılarda can kaybı yaşanmadığını, Obuhovka’da ise patlayıcı atılması sonucu bir evin hasar gördüğünü açıkladı. Smirnov, mülk sahiplerine restorasyon için yardım sözü verdi.Açıklamaya göre düşman pazartesi günü sınıra yakın 7 yerleşim bölgesini bombaladı. Yerel sakinlerden yaralanan olmadı. Gordeyevka köyünde saldırı sonucu bir elektrik hattı hasar gördü, ancak kısmen de olsa onarıldı. Çalışmalar devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/ukrayna-krasnodara-bati-yapimi-silahlarla-saldirdi-1084306610.html
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rusya, kursk, vali, elektronik harp sistemi, iha, insansız hava aracı
rusya, kursk, vali, elektronik harp sistemi, iha, insansız hava aracı
Rus elektronik harp sistemleri Kursk bölgesinde Ukrayna'ya ait 20 İHA düşürdü
Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov, bugün sınır bölgelerinde Ukrayna’ya ait 20 insansız hava aracının (İHA) elektronik harp sistemleri tarafından imha edildiğini ve etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Telegram kanalından paylaşımda bulunan Smirnov, "Sınır bölgelerinde Ukrayna’ya ait 20 insansız hava aracı elektronik harp sistemleri tarafından imha edildi ve etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.
Ukrayna’ya ait kamikaze tipi İHA saldırılarının ve İHA’lardan bombalamaların gün boyunca Sudja, Gordeyevka köyü ve Obuhovka köyü yakınlarında kaydedildiğine dikkat çeken Smirnov, saldırılarda can kaybı yaşanmadığını, Obuhovka’da ise patlayıcı atılması sonucu bir evin hasar gördüğünü açıkladı. Smirnov, mülk sahiplerine restorasyon için yardım sözü verdi.
Açıklamaya göre düşman pazartesi günü sınıra yakın 7 yerleşim bölgesini bombaladı. Yerel sakinlerden yaralanan olmadı. Gordeyevka köyünde saldırı sonucu bir elektrik hattı hasar gördü, ancak kısmen de olsa onarıldı. Çalışmalar devam ediyor.