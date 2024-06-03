https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/rus-elektronik-harp-sistemleri-kursk-bolgesinde--ukraynaya-ait-20-iha-dusurdu-1084473153.html

Rus elektronik harp sistemleri Kursk bölgesinde Ukrayna'ya ait 20 İHA düşürdü

Rus elektronik harp sistemleri Kursk bölgesinde Ukrayna'ya ait 20 İHA düşürdü

Sputnik Türkiye

Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov, bugün sınır bölgelerinde Ukrayna’ya ait 20 insansız hava aracının (İHA) elektronik harp sistemleri tarafından imha... 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T22:24+0300

2024-06-03T22:24+0300

2024-06-03T22:24+0300

ukrayna krizi

rusya

kursk

vali

elektronik harp sistemi

iha

insansız hava aracı

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Telegram kanalından paylaşımda bulunan Smirnov, "Sınır bölgelerinde Ukrayna’ya ait 20 insansız hava aracı elektronik harp sistemleri tarafından imha edildi ve etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.Ukrayna’ya ait kamikaze tipi İHA saldırılarının ve İHA’lardan bombalamaların gün boyunca Sudja, Gordeyevka köyü ve Obuhovka köyü yakınlarında kaydedildiğine dikkat çeken Smirnov, saldırılarda can kaybı yaşanmadığını, Obuhovka’da ise patlayıcı atılması sonucu bir evin hasar gördüğünü açıkladı. Smirnov, mülk sahiplerine restorasyon için yardım sözü verdi.Açıklamaya göre düşman pazartesi günü sınıra yakın 7 yerleşim bölgesini bombaladı. Yerel sakinlerden yaralanan olmadı. Gordeyevka köyünde saldırı sonucu bir elektrik hattı hasar gördü, ancak kısmen de olsa onarıldı. Çalışmalar devam ediyor.

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rusya, kursk, vali, elektronik harp sistemi, iha, insansız hava aracı