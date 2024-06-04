https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/tcmb-baskani-karahan-enflasyonu-dusurmek-icin-ne-gerekiyorsa-yapacagiz-1084497998.html
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, plan ve bütçe komisyonunda sunum yapıyor. Karahan, "Enflasyonu belirlediğimiz ana hedeflerle uyumlu şekilde düşürmek için... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T16:27+0300
2024-06-04T16:27+0300
2024-06-04T16:29+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/02/1080333647_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_efbb79aa5b2090e5b95990b24ac39cf8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/02/1080333647_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_16d5293ddfcdf71b334e82c79972bc4a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fatih karahan, merkez bankası, son dakika
fatih karahan, merkez bankası, son dakika
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız
16:27 04.06.2024 (güncellendi: 16:29 04.06.2024)
Ayrıntılar geliyor
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, plan ve bütçe komisyonunda sunum yapıyor. Karahan, "Enflasyonu belirlediğimiz ana hedeflerle uyumlu şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.