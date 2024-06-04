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Senarist Caner Özyurtlu: Anksiyetemin yüzde 95'i barınma endişesiymiş, komünistim şu anda
Senarist Caner Özyurtlu: Anksiyetemin yüzde 95'i barınma endişesiymiş, komünistim şu anda
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu ve senarist Caner Özyurtlu, Youtube'da katıldığı bir programda Türkiye'de sürekli olarak barınma sorunu çektiğini belirterek Yunanistan'a... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
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kapitalizm
caner özyurtlu
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Ünlü oyuncu, senarist ve Youtuber Caner Özyurtlu, Yunanistan'a taşındığından beri hayatında ilk defa bir barınma sorunu çekmediğini ve ülkedeki hayatın çok daha yaşanası olduğunu vurgulayarak, "Benim hayatımda ilk defa bir barınma garantim oldu. Komünistim şu anda" dedi. Caner Özyurtlu, YouTube'da Potkal Psikoloji kanalında Mehtap Güngör'ün konuğu oldu. Özyurtlu Yunanistan'a yaşadığı hayatı anlatırken şu cümleleri kurdu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/elon-musktan-ilginc-paylasim-iklim-degisikligine-karsi-mucadele-edenler-komunisttir--1083173660.html
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Senarist Caner Özyurtlu: Anksiyetemin yüzde 95'i barınma endişesiymiş, komünistim şu anda

15:03 04.06.2024 (güncellendi: 15:10 04.06.2024)
Caner Özyurtlu
Caner Özyurtlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
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Ünlü oyuncu ve senarist Caner Özyurtlu, Youtube'da katıldığı bir programda Türkiye'de sürekli olarak barınma sorunu çektiğini belirterek Yunanistan'a taşındığını hayatında ilk defa barınma garantisi olduğunu ve artık komünist olduğunu ifade etti.
Ünlü oyuncu, senarist ve Youtuber Caner Özyurtlu, Yunanistan'a taşındığından beri hayatında ilk defa bir barınma sorunu çekmediğini ve ülkedeki hayatın çok daha yaşanası olduğunu vurgulayarak, "Benim hayatımda ilk defa bir barınma garantim oldu. Komünistim şu anda" dedi.
Caner Özyurtlu, YouTube'da Potkal Psikoloji kanalında Mehtap Güngör'ün konuğu oldu. Özyurtlu Yunanistan'a yaşadığı hayatı anlatırken şu cümleleri kurdu:

Benim hayatımda ilk defa barınma garantim oldu, 1 senedir. Ve önceden kapitalizmi savunuyordum, komünistim şu anda. Çünkü ben hayatın bu kadar değişceğini düşünmüyordum. Kira stresim olmayınca bu kadar huzurlu uyanabileceğimi, anksiyetemin yüzde 95'inin barınma endişesi olduğunu bilmiyordum. Yani ve çok sinirliyim şu anda. Sermaye karşıtı değildim, sermaya karşıtı oldum. Sol zihniyetliydim ama kapitalizmin dünyaya bir şeyler kattığını düşünüyordum, geçti.

Çünkü Yunanistan'da kapitalizme izin yok gibi bir şey. İnsanların ruhu sol ve görüyorsunuz, evet belediyeler kötü, yollar b*k gibi ama insanlar birbirlerine o kadar iyi davranıyor ki. Çünkü varoluşunla değerli olduğun bir yerde ilk defa vakit geçiriyorum yani. O yüzden şu an ben biraz para kazanmıyım ama hayatta kalabilecek kadar bir şeyler yapabileyim, gizli gizli yapsam bile, çünkü Caner Özyurtlu ismiyle daha fazla para kazanıyorsun saçma bir şekilde, böyle çok dikkat çekmeden yaşamımı böyle tamamlamak istiyorum.

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