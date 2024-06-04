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Kayseri'de eğitim uçağı düştü: Mürettabattan haber alınamıyor
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/rus-su-34-jetleri-ukrayna-ordusunun-mevzilerini-akilli-bombayla-vurdu--1084477519.html
Rus Su-34 jetleri Ukrayna ordusunun mevzilerini akıllı bombayla vurdu
Rus Su-34 jetleri Ukrayna ordusunun mevzilerini akıllı bombayla vurdu
Sputnik Türkiye
Rus Su-34 avcı-bombardıman uçaklarının, özel askeri harekat bölgesinin Tsentr (Merkez) Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında yerleşen Ukrayna ordu mevzilerini... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T07:19+0300
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rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rusya hava-uzay kuvvetleri
su-34
ukrayna
ukrayna ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne bağlı Su-34 çok işlevli hipersonik avcı-bombardıman uçakları, Tsentr (Merkez) Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında düşmanın bir mukavemet noktası ve insan gücüne yönelik saldırı düzenledi. Saldırı, üniversal uçuş ve düzeltme modülüne sahip FAB-500 güdümsüz uçak bombalarıyla gerçekleştirildi” ifadesine yer verildi.İstihbaratın, tüm hedeflerin vurulduğunu doğruladıktan sonra uçakların başarılı bir şekilde üsslerine geri döndüğü kaydedildi.Akıllı bomba olarak da adlandırılan planlama kabiliyetine sahip FAB-500 güdümlü bombalarının düşmanın hava savuma bölgesine girmeden hassas saldırılar gerçekleştirme fırsatı veriyor.Su-34 pilotu Andrey, “Emir aldıktan sonra görevi yerine getirmek için gerekli hesaplamaları yapıyoruz. Daha sonra uçağa gidiyor gereken incelemeleri gerçekleştiriyoruz. Uçağın silahlarını, bağlantı yerlerini kontrol ediyoruz. Ardından uçağı çalıştırıyoruz. Tüm sistemleri kontrol ettikten sonra havalanıp belirlenen rotada ilerliyoruz. Bombaları attıktan sonra güvenlik manevrası gerçekleştirip üssümüze geri dönüyoruz” diye konuştu.Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne bağlı Su-34 çok işlevli hipersonik avcı-bombardıman uçakları her gün düşman hedeflerini vurma görevini başarıyla yerine getiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/ukrayna-ordusu-kontrolleri-altindaki-hersonda-provokasyon-teknigini-gelistirdi-1084477372.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rusya hava-uzay kuvvetleri, su-34, ukrayna, ukrayna ordusu
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rusya hava-uzay kuvvetleri, su-34, ukrayna, ukrayna ordusu

Rus Su-34 jetleri Ukrayna ordusunun mevzilerini akıllı bombayla vurdu

07:19 04.06.2024 (güncellendi: 07:57 04.06.2024)
© Sputnik / Виталий ТимкивSu-34
Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Rus Su-34 avcı-bombardıman uçaklarının, özel askeri harekat bölgesinin Tsentr (Merkez) Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında yerleşen Ukrayna ordu mevzilerini FAB-500 bombalarıyla vurduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne bağlı Su-34 çok işlevli hipersonik avcı-bombardıman uçakları, Tsentr (Merkez) Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında düşmanın bir mukavemet noktası ve insan gücüne yönelik saldırı düzenledi. Saldırı, üniversal uçuş ve düzeltme modülüne sahip FAB-500 güdümsüz uçak bombalarıyla gerçekleştirildi” ifadesine yer verildi.
İstihbaratın, tüm hedeflerin vurulduğunu doğruladıktan sonra uçakların başarılı bir şekilde üsslerine geri döndüğü kaydedildi.
Akıllı bomba olarak da adlandırılan planlama kabiliyetine sahip FAB-500 güdümlü bombalarının düşmanın hava savuma bölgesine girmeden hassas saldırılar gerçekleştirme fırsatı veriyor.
Su-34 pilotu Andrey, “Emir aldıktan sonra görevi yerine getirmek için gerekli hesaplamaları yapıyoruz. Daha sonra uçağa gidiyor gereken incelemeleri gerçekleştiriyoruz. Uçağın silahlarını, bağlantı yerlerini kontrol ediyoruz. Ardından uçağı çalıştırıyoruz. Tüm sistemleri kontrol ettikten sonra havalanıp belirlenen rotada ilerliyoruz. Bombaları attıktan sonra güvenlik manevrası gerçekleştirip üssümüze geri dönüyoruz” diye konuştu.
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne bağlı Su-34 çok işlevli hipersonik avcı-bombardıman uçakları her gün düşman hedeflerini vurma görevini başarıyla yerine getiriyor.
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