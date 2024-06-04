https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/rus-su-34-jetleri-ukrayna-ordusunun-mevzilerini-akilli-bombayla-vurdu--1084477519.html

Rus Su-34 jetleri Ukrayna ordusunun mevzilerini akıllı bombayla vurdu

Rus Su-34 jetleri Ukrayna ordusunun mevzilerini akıllı bombayla vurdu

Sputnik Türkiye

Rus Su-34 avcı-bombardıman uçaklarının, özel askeri harekat bölgesinin Tsentr (Merkez) Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında yerleşen Ukrayna ordu mevzilerini... 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T07:19+0300

2024-06-04T07:19+0300

2024-06-04T07:57+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne bağlı Su-34 çok işlevli hipersonik avcı-bombardıman uçakları, Tsentr (Merkez) Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında düşmanın bir mukavemet noktası ve insan gücüne yönelik saldırı düzenledi. Saldırı, üniversal uçuş ve düzeltme modülüne sahip FAB-500 güdümsüz uçak bombalarıyla gerçekleştirildi” ifadesine yer verildi.İstihbaratın, tüm hedeflerin vurulduğunu doğruladıktan sonra uçakların başarılı bir şekilde üsslerine geri döndüğü kaydedildi.Akıllı bomba olarak da adlandırılan planlama kabiliyetine sahip FAB-500 güdümlü bombalarının düşmanın hava savuma bölgesine girmeden hassas saldırılar gerçekleştirme fırsatı veriyor.Su-34 pilotu Andrey, “Emir aldıktan sonra görevi yerine getirmek için gerekli hesaplamaları yapıyoruz. Daha sonra uçağa gidiyor gereken incelemeleri gerçekleştiriyoruz. Uçağın silahlarını, bağlantı yerlerini kontrol ediyoruz. Ardından uçağı çalıştırıyoruz. Tüm sistemleri kontrol ettikten sonra havalanıp belirlenen rotada ilerliyoruz. Bombaları attıktan sonra güvenlik manevrası gerçekleştirip üssümüze geri dönüyoruz” diye konuştu.Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne bağlı Su-34 çok işlevli hipersonik avcı-bombardıman uçakları her gün düşman hedeflerini vurma görevini başarıyla yerine getiriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/ukrayna-ordusu-kontrolleri-altindaki-hersonda-provokasyon-teknigini-gelistirdi-1084477372.html

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