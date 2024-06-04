https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/rus-hava-savunma-gucleri-belgoroda-iha-saldirisini-engelledi-1084486262.html

Rus hava savunma güçleri Belgorod’a İHA saldırısını engelledi

Rus hava savunma güçleri Belgorod’a İHA saldırısını engelledi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin, ülkenin batısındaki Belgorod bölgesinde Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T11:16+0300

2024-06-04T11:16+0300

2024-06-04T11:16+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

terör saldırısı

belgorod

rusya

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Dün gece, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçlarını kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Görev başındaki hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinde tespit ettikleri İHA’yı imha ettiği kaydedildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/rus-hava-savunma-sistemleri-belgorod-bolgesi-uzerinde-bir-neptun-fuzesi-ve-3-iha-dusurdu-1084440721.html

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belgorod

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ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı, belgorod, rusya, rusya savunma bakanlığı