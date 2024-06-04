https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/rus-hava-savunma-gucleri-belgoroda-iha-saldirisini-engelledi-1084486262.html
Rus hava savunma güçleri Belgorod’a İHA saldırısını engelledi
Rus hava savunma güçleri Belgorod’a İHA saldırısını engelledi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin, ülkenin batısındaki Belgorod bölgesinde Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T11:16+0300
2024-06-04T11:16+0300
2024-06-04T11:16+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
terör saldırısı
belgorod
rusya
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Dün gece, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçlarını kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Görev başındaki hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinde tespit ettikleri İHA’yı imha ettiği kaydedildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/rus-hava-savunma-sistemleri-belgorod-bolgesi-uzerinde-bir-neptun-fuzesi-ve-3-iha-dusurdu-1084440721.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı, belgorod, rusya, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı, belgorod, rusya, rusya savunma bakanlığı
Rus hava savunma güçleri Belgorod’a İHA saldırısını engelledi
Rusya hava savunma güçlerinin, ülkenin batısındaki Belgorod bölgesinde Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Dün gece, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçlarını kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.
Görev başındaki hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinde tespit ettikleri İHA’yı imha ettiği kaydedildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.