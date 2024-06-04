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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/rus-hava-savunma-gucleri-belgoroda-iha-saldirisini-engelledi-1084486262.html
Rus hava savunma güçleri Belgorod’a İHA saldırısını engelledi
Rus hava savunma güçleri Belgorod’a İHA saldırısını engelledi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin, ülkenin batısındaki Belgorod bölgesinde Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T11:16+0300
2024-06-04T11:16+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
terör saldırısı
belgorod
rusya
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Dün gece, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçlarını kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Görev başındaki hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinde tespit ettikleri İHA’yı imha ettiği kaydedildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/rus-hava-savunma-sistemleri-belgorod-bolgesi-uzerinde-bir-neptun-fuzesi-ve-3-iha-dusurdu-1084440721.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı, belgorod, rusya, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı, belgorod, rusya, rusya savunma bakanlığı

Rus hava savunma güçleri Belgorod’a İHA saldırısını engelledi

11:16 04.06.2024
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
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Rusya hava savunma güçlerinin, ülkenin batısındaki Belgorod bölgesinde Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Dün gece, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçlarını kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.
Görev başındaki hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinde tespit ettikleri İHA’yı imha ettiği kaydedildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
Rus hava savunması - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2024
DÜNYA
Rus hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde bir Neptun füzesi ve 3 İHA düşürdü
2 Haziran , 18:23
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