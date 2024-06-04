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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/putin-soyguyu-savunma-sanayisinin-gelistirilmesine-yonelik-calismalarin-koordinatoru-olarak-atadi-1084509826.html
Putin, Şoygu’yu savunma sanayisinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların koordinatörü olarak atadı
Putin, Şoygu’yu savunma sanayisinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların koordinatörü olarak atadı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu’yu askeri sanayi kompleksinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların koordinatörü... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T21:43+0300
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ukrayna krizi
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vladimir putin
rusya güvenlik konseyi
sergey şoygu
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Rusya lideri Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu’yu askeri sanayi sektörünün geliştirilmesine yönelik çalışmaların koordinatörü olarak atadı. Rusya Devlet Başkanı, savunma sanayinin öncelikli görevleri, üretim hacimleri ve karlılığa ilişkin talimatlar taslağı üzerindeki çalışmaların çarşamba gününe kadar tamamlanması talimatını verdi.Putin, Rus hükümetinin üyeleriyle video konferans yoluyla yaptığı toplantıda şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/soygu-ozel-askeri-harekatin-tum-istikametlerde-surmesi-icin-gereken-rezervlerin-tamami-olusturuldu-1083878540.html
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rusya, vladimir putin, rusya güvenlik konseyi, sergey şoygu, koordinatör, talimat
rusya, vladimir putin, rusya güvenlik konseyi, sergey şoygu, koordinatör, talimat

Putin, Şoygu’yu savunma sanayisinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların koordinatörü olarak atadı

21:43 04.06.2024
Sergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu’yu askeri sanayi kompleksinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların koordinatörü olarak atadı.
Rusya lideri Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu’yu askeri sanayi sektörünün geliştirilmesine yönelik çalışmaların koordinatörü olarak atadı.
Rusya Devlet Başkanı, savunma sanayinin öncelikli görevleri, üretim hacimleri ve karlılığa ilişkin talimatlar taslağı üzerindeki çalışmaların çarşamba gününe kadar tamamlanması talimatını verdi.
Putin, Rus hükümetinin üyeleriyle video konferans yoluyla yaptığı toplantıda şunları söyledi:

“Sorunlar çok çeşitli olduğundan üretimin karlılığı da hesaba katılmalı, Savunma Bakanlığı'na uygun teçhizatın girişi sağlanmalıdır. Bütün bu işler için bağımsız bir koordinatöre ihtiyaç var. Bu koordinatör, Güvenlik Konseyi Sekreteri olacak."

Министр обороны РФ Сергей Шойгу - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
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