Putin, Şoygu’yu savunma sanayisinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların koordinatörü olarak atadı

“Sorunlar çok çeşitli olduğundan üretimin karlılığı da hesaba katılmalı, Savunma Bakanlığı'na uygun teçhizatın girişi sağlanmalıdır. Bütün bu işler için bağımsız bir koordinatöre ihtiyaç var. Bu koordinatör, Güvenlik Konseyi Sekreteri olacak."