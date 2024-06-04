https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/putin-soyguyu-savunma-sanayisinin-gelistirilmesine-yonelik-calismalarin-koordinatoru-olarak-atadi-1084509826.html
Putin, Şoygu’yu savunma sanayisinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların koordinatörü olarak atadı
Putin, Şoygu’yu savunma sanayisinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların koordinatörü olarak atadı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu’yu askeri sanayi kompleksinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların koordinatörü... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T21:43+0300
2024-06-04T21:43+0300
2024-06-04T21:43+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
rusya güvenlik konseyi
sergey şoygu
koordinatör
talimat
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Rusya lideri Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu’yu askeri sanayi sektörünün geliştirilmesine yönelik çalışmaların koordinatörü olarak atadı. Rusya Devlet Başkanı, savunma sanayinin öncelikli görevleri, üretim hacimleri ve karlılığa ilişkin talimatlar taslağı üzerindeki çalışmaların çarşamba gününe kadar tamamlanması talimatını verdi.Putin, Rus hükümetinin üyeleriyle video konferans yoluyla yaptığı toplantıda şunları söyledi:
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rusya, vladimir putin, rusya güvenlik konseyi, sergey şoygu, koordinatör, talimat
rusya, vladimir putin, rusya güvenlik konseyi, sergey şoygu, koordinatör, talimat
Putin, Şoygu’yu savunma sanayisinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların koordinatörü olarak atadı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu’yu askeri sanayi kompleksinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların koordinatörü olarak atadı.
Rusya lideri Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu’yu askeri sanayi sektörünün geliştirilmesine yönelik çalışmaların koordinatörü olarak atadı.
Rusya Devlet Başkanı, savunma sanayinin öncelikli görevleri, üretim hacimleri ve karlılığa ilişkin talimatlar taslağı üzerindeki çalışmaların çarşamba gününe kadar tamamlanması talimatını verdi.
Putin, Rus hükümetinin üyeleriyle video konferans yoluyla yaptığı toplantıda şunları söyledi:
“Sorunlar çok çeşitli olduğundan üretimin karlılığı da hesaba katılmalı, Savunma Bakanlığı'na uygun teçhizatın girişi sağlanmalıdır. Bütün bu işler için bağımsız bir koordinatöre ihtiyaç var. Bu koordinatör, Güvenlik Konseyi Sekreteri olacak."