Şoygu: Özel askeri harekatın tüm istikametlerde sürmesi için gereken rezervlerin tamamı oluşturuldu
© Sputnik / Александр Казаков / POOL/
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Rus ordusunun özel askeri harekata tüm istikametlerde devam edeceğini ve bunun için gereken tüm rezervlerin oluşturulduğunu belirtti.
Eski Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yeni görevine resmen başladıktan sonra ilk demecini Rus devlet televizyonu Rossiya 1'e verdi.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri koltuğunda ana görevinin bakanlık döneminde olduğu gibi özel askeri harekat olarak kalmaya devam edeceğini anlatan Şoygu, bunun silah, mühimmat ve askeri teçhizat üretimini de kapsadığını ifade etti.
Ukrayna ve Donbass'ta yürütülen harekatın tüm istikametlerde devam edeceğinin altını çizen Şoygu, "Başkomutanın (Putin) da söylediği gibi, şu anda taarruzun tüm istikametlerde sürdüğü ve çok iyi bir şekilde gittiği aşikar. Bunun aynı tempoyla devam edeceğini umuyorum" dedi.
Şoygu, bunun için hem insan gücü, hem askeri teçhizat, hem de mühimmat açısından gereken rezervlerin oluşturulduğunu vurgulayarak mevcut koşullar altında bugün herkesin ana görevinin özel askeri harekat olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri koltuğunda ana görevinin bakanlık döneminde olduğu gibi özel askeri harekat olarak kalmaya devam edeceğini anlatan Şoygu, bunun silah, mühimmat ve askeri teçhizat üretimini de kapsadığını ifade etti.
Ukrayna ve Donbass'ta yürütülen harekatın tüm istikametlerde devam edeceğinin altını çizen Şoygu, "Başkomutanın (Putin) da söylediği gibi, şu anda taarruzun tüm istikametlerde sürdüğü ve çok iyi bir şekilde gittiği aşikar. Bunun aynı tempoyla devam edeceğini umuyorum" dedi.
Şoygu, bunun için hem insan gücü, hem askeri teçhizat, hem de mühimmat açısından gereken rezervlerin oluşturulduğunu vurgulayarak mevcut koşullar altında bugün herkesin ana görevinin özel askeri harekat olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.