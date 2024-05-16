https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/soygu-ozel-askeri-harekatin-tum-istikametlerde-surmesi-icin-gereken-rezervlerin-tamami-olusturuldu-1083878540.html

Şoygu: Özel askeri harekatın tüm istikametlerde sürmesi için gereken rezervlerin tamamı oluşturuldu

Şoygu: Özel askeri harekatın tüm istikametlerde sürmesi için gereken rezervlerin tamamı oluşturuldu

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Rus ordusunun özel askeri harekata tüm istikametlerde devam edeceğini ve bunun için gereken tüm rezervlerin... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T09:54+0300

2024-05-16T09:54+0300

2024-05-16T09:54+0300

dünya

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya güvenlik konseyi

sergey şoygu

özel harekat

ukrayna

donbass

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/10/1083878479_0:165:3092:1904_1920x0_80_0_0_5a233c340c0ad16d56cb7cce765f698f.jpg

Eski Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yeni görevine resmen başladıktan sonra ilk demecini Rus devlet televizyonu Rossiya 1'e verdi.Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri koltuğunda ana görevinin bakanlık döneminde olduğu gibi özel askeri harekat olarak kalmaya devam edeceğini anlatan Şoygu, bunun silah, mühimmat ve askeri teçhizat üretimini de kapsadığını ifade etti.Ukrayna ve Donbass'ta yürütülen harekatın tüm istikametlerde devam edeceğinin altını çizen Şoygu, "Başkomutanın (Putin) da söylediği gibi, şu anda taarruzun tüm istikametlerde sürdüğü ve çok iyi bir şekilde gittiği aşikar. Bunun aynı tempoyla devam edeceğini umuyorum" dedi.Şoygu, bunun için hem insan gücü, hem askeri teçhizat, hem de mühimmat açısından gereken rezervlerin oluşturulduğunu vurgulayarak mevcut koşullar altında bugün herkesin ana görevinin özel askeri harekat olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/putinden-yeni-hukumet-icin-atama-onerileri-1083736458.html

rusya

ukrayna

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya güvenlik konseyi, sergey şoygu, özel harekat, ukrayna, donbass