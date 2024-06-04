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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/pentagondan-fiyaskoya-donusen-gazzedeki-gecici-liman-hakkinda-aciklama-1084491862.html
Pentagon’dan fiyaskoya dönüşen Gazze'deki geçici liman hakkında açıklama
Pentagon’dan fiyaskoya dönüşen Gazze'deki geçici liman hakkında açıklama
Sputnik Türkiye
Biden yönetiminin, İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'ye insani yardımların daha hızlı ulaştırma bahanesiyle reklamını yaparak 320 milyon dolara kurduğu... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T13:58+0300
2024-06-04T13:58+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
insani yardım
birleşmiş milletler insani yardım koordinasyon ofisi
liman
batık liman
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Fırtına nedeniyle parçalara ayrılan Gazze’deki yüzer iskelenin tamirinin devam ettiğini duyuran Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında yüzer iskelenin tamir süreci hakkında bilgi verdi.Singh, yapımı 320 milyon dolara mal olan ve fırtına nedeniyle dağılan Gazze sahilindeki yüzer iskelenin tamirinin İsrail'in Aşdod Limanı'nda devam ettiğini belirtti.Yüzer iskelenin ne zaman hazır olacağı sorusuna Singh, kesin bir tarih belirtmedi ancak ‘yüksek ihtimalle bu hafta içerisinde’ iskelenin hazır olacağını ifade etti.Singh, Gazze'de yüzer iskeleye destek verdikleri sırada karaya oturan ABD'ye ait iki askeri gemiyi kurtarma çalışmalarının da İsrail Donanmasının yardımlarıyla sürdüğünü kaydetti.Söz konusu gemilerin çok fazla su ve kum aldığını ifade eden Singh, kurtarma çalışmalarının bu sebeple daha zor olduğunu söyledi.Singh ayrıca insani yardımın en kısa sürede Gazze'ye ulaşması için uluslararası toplumla çalışmakta kararlı olduklarını belirtti.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) 25 Mayıs'ta, Gazze'de ABD'nin yüzer iskelesine destek veren 4 geminin akıntıya kapıldığını duyurmuştu.Açıklamada, akıntıya kapılan 4 gemiden 2'sinin İsrail yakınlarında karaya vurduğu, İsrail ordusunun kurtarma çalışmalarına destek verdiği kaydedilmişti.ABD'nin Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacıyla 17 Mayıs'ta faaliyete geçen yüzer iskele olumsuz hava koşulları ve dalgalar sebebiyle çökmüştü.İsrail haber siteleri, ABD'nin, yüzer iskelenin faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurmasının, ciddi orandaki maliyeti ve iki hafta dahi dayanamadığı göz önüne alındığında ABD Başkanı Joe Biden ve Washington yönetimi için bir ‘utanç kaynağı’ olduğunu yazdı.BM uyarmıştıBirleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, ABD'nin açıklamasını memnuniyetle karşılasa da deniz yoluyla yardım ulaştırılması planının, insani yardımların kara yoluyla ulaştırılmasına alternatif olamayacağına dikkati çekmişti.İsrail'i Gazze'ye bağlayan kara geçişlerinden yardım ulaştırmanın daha kolay ve etkili olduğunu vurguladı. BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, “Uluslararası toplumda yeterli malzeme sağlayamadığımız konusunda derin bir hayal kırıklığı var ve herkes en etkili yolun yardımın tırlarla Gazze'ye ulaştırılması olduğu konusunda hemfikir” ifadelerini kullanmıştı.İsrailli televizyon kanalı, yaklaşık iki gün sonra aldığı hasar nedeniyle yüzer iskelenin çalışamaz duruma geldiğini vurguladı.Wall Street Journal, geçici liman fiyaskosunun ABD’nin Gazze’ye deniz yoluyla insani yardım gönderme çabalarındaki son başarısızlığı olduğunu yazdı.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kıbrıs ziyareti sırasında yaptığı açıklamada adadan Gazze Şeridi'ne uzanacak bir insani deniz koridoru açacaklarını ifade etmişti. Bu yardımların da Gazze’deki geçiçi limana ulaştırılacağı öngürülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/netanyahudan-bidenin-gazzede-kalici-ateskes-cagrisina-ret-1084465447.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, insani yardım, birleşmiş milletler insani yardım koordinasyon ofisi, liman, batık liman, abd, abd savunma bakanlığı (pentagon)
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, insani yardım, birleşmiş milletler insani yardım koordinasyon ofisi, liman, batık liman, abd, abd savunma bakanlığı (pentagon)

Pentagon’dan fiyaskoya dönüşen Gazze'deki geçici liman hakkında açıklama

13:58 04.06.2024
© AP Photo / Manuel Balce CenetaPentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh,
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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Biden yönetiminin, İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'ye insani yardımların daha hızlı ulaştırma bahanesiyle reklamını yaparak 320 milyon dolara kurduğu, sonrasında fırtına nedeniyle yerle bir olan geçici limanın tamirde olduğunu bildiren ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ne zaman hazır olacağı hakkında bilgi vermedi.
Fırtına nedeniyle parçalara ayrılan Gazze’deki yüzer iskelenin tamirinin devam ettiğini duyuran Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında yüzer iskelenin tamir süreci hakkında bilgi verdi.
Singh, yapımı 320 milyon dolara mal olan ve fırtına nedeniyle dağılan Gazze sahilindeki yüzer iskelenin tamirinin İsrail'in Aşdod Limanı'nda devam ettiğini belirtti.
Yüzer iskelenin ne zaman hazır olacağı sorusuna Singh, kesin bir tarih belirtmedi ancak ‘yüksek ihtimalle bu hafta içerisinde’ iskelenin hazır olacağını ifade etti.
Singh, Gazze'de yüzer iskeleye destek verdikleri sırada karaya oturan ABD'ye ait iki askeri gemiyi kurtarma çalışmalarının da İsrail Donanmasının yardımlarıyla sürdüğünü kaydetti.
Söz konusu gemilerin çok fazla su ve kum aldığını ifade eden Singh, kurtarma çalışmalarının bu sebeple daha zor olduğunu söyledi.
Singh ayrıca insani yardımın en kısa sürede Gazze'ye ulaşması için uluslararası toplumla çalışmakta kararlı olduklarını belirtti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) 25 Mayıs'ta, Gazze'de ABD'nin yüzer iskelesine destek veren 4 geminin akıntıya kapıldığını duyurmuştu.
Açıklamada, akıntıya kapılan 4 gemiden 2'sinin İsrail yakınlarında karaya vurduğu, İsrail ordusunun kurtarma çalışmalarına destek verdiği kaydedilmişti.
ABD'nin Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacıyla 17 Mayıs'ta faaliyete geçen yüzer iskele olumsuz hava koşulları ve dalgalar sebebiyle çökmüştü.
İsrail haber siteleri, ABD'nin, yüzer iskelenin faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurmasının, ciddi orandaki maliyeti ve iki hafta dahi dayanamadığı göz önüne alındığında ABD Başkanı Joe Biden ve Washington yönetimi için bir ‘utanç kaynağı’ olduğunu yazdı.

BM uyarmıştı

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, ABD'nin açıklamasını memnuniyetle karşılasa da deniz yoluyla yardım ulaştırılması planının, insani yardımların kara yoluyla ulaştırılmasına alternatif olamayacağına dikkati çekmişti.
İsrail'i Gazze'ye bağlayan kara geçişlerinden yardım ulaştırmanın daha kolay ve etkili olduğunu vurguladı. BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, “Uluslararası toplumda yeterli malzeme sağlayamadığımız konusunda derin bir hayal kırıklığı var ve herkes en etkili yolun yardımın tırlarla Gazze'ye ulaştırılması olduğu konusunda hemfikir” ifadelerini kullanmıştı.
İsrailli televizyon kanalı, yaklaşık iki gün sonra aldığı hasar nedeniyle yüzer iskelenin çalışamaz duruma geldiğini vurguladı.
Wall Street Journal, geçici liman fiyaskosunun ABD’nin Gazze’ye deniz yoluyla insani yardım gönderme çabalarındaki son başarısızlığı olduğunu yazdı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kıbrıs ziyareti sırasında yaptığı açıklamada adadan Gazze Şeridi'ne uzanacak bir insani deniz koridoru açacaklarını ifade etmişti.
Bu yardımların da Gazze’deki geçiçi limana ulaştırılacağı öngürülmüştü.
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