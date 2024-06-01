https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/estonya-basbakani-kallastan-itiraf-rusya-zafer-kazanirsa-b-planimiz-yok-1084413128.html

Estonya Başbakanı Kallas'tan itiraf: Rusya zafer kazanırsa, B planımız yok

Estonya Başbakanı Kallas'tan itiraf: Rusya zafer kazanırsa, B planımız yok

Sputnik Türkiye

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Ukrayna'daki savaşı Rusya'nın kazanıp Baltık ülkelerine yönelmesi durumunda ülkesinin B planının olmadığını belirtti. 01.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-01T14:05+0300

2024-06-01T14:05+0300

2024-06-01T14:05+0300

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BBC'ye açıklamalarda bulunan Kallas, ülkesi gibi her NATO müttefikinin gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 1'inden fazlasını vermiş olmaları halinde Ukrayna'nın savaşı kazanacağını savundu.Kallas, Ukrayna'daki savaşın bitmesi halinde 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Baltık ülkelerini kontrol altına alma riskine' karşı hazırlıklarının bulunmadığına dikkati çekerek, "Rusya'nın zafer kazanması halinde bir B planımız yok, çünkü o zaman Ukrayna'nın Rusya'yı geri püskürtmesine yardım ettiğimiz A planına odaklanmayı bırakırız" ifadesini kullandı.Öte yandan, karamsarlığa kapılmamak gerektiğini vurgulayan Kaja Kallas, "Ukrayna'da zafer sadece toprak meselesi değildir. Ukrayna, NATO'ya katılırsa bir miktar toprak olmasa bile bu, bir zaferdir çünkü NATO şemsiyesi altına girecektir" değerlendirmesinde bulundu.Batılı ülkelerin saldırganlaşan Rusya'nın varoluşsal tehdidi karşısında uyanması gerektiğini belirten Kallas, "Rusya, toplumlarımıza korku salmak istiyor. AB'nin pek çok yerinde farklı hibrit saldırılar görüyoruz" dedi.

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estonya, kaja kallas, rusya, ukrayna, nato, ab, vladimir putin, rus ordusu