NATO itiraf etti: Rus savunma sanayisi hızla güçleniyor

Türkiye
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni vergi uygulamaları hükümetin gündeminde
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HABER MASASI
Bakan Tekin, yeni müfredatı onayladı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Z kuşağının telefona cevap vermeme alışkanlığı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının mavi gözlü devi
18:31
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/nato-itiraf-etti-rus-savunma-sanayisi-hizla-gucleniyor-1084485893.html
NATO itiraf etti: Rus savunma sanayisi hızla güçleniyor
NATO itiraf etti: Rus savunma sanayisi hızla güçleniyor
Sputnik Türkiye
Kiev yardımlarını yatırım olarak nitelendirerek üye ülkeleri savunma harcamalarını artırmaya zorlayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın savunma... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T11:12+0300
2024-06-04T11:12+0300
savunma
nato
nato genel sekreteri jens stoltenberg
avrupa
avrupa birliği
nato üyesi ülkeler
soğuk savaş
rusya
ukrayna
savunma sanayi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/04/1084485735_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0afac1d6a1ffe78d8795cb0cfaac39bb.jpg
İngiliz Sky News televizyonuna konuşan Stoltenberg, “Rusya'nın savunma sanayisini beklediğimizden daha hızlı güçlendirdiği doğru. NATO ülkelerinin silah üretimini artırmaya gerekenden daha fazla zaman harcadığı da doğru” ifadesini kullandı.Genel Sekreter, Soğuk Savaş sona erdikten sonra NATO ülkelerinin kendi savunma sanayilerini tamamen yok ettiğini itiraf etti.Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ittifakın kolektif güvenliği artırma ve askeri sanayisini güçlendirme konusu üzerinde çalıştığını açıklamıştı.The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, 20 Mayıs 2024 tarihli haberinde, NATO’nun büyük savaşı yürütemeyecek kadar az sayıda eğitimli ve donanımlı birime ve geçici konuşlanma timlerine sahip olduğunu yazmıştı.ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, ABD askeri sanayi işletmelerinin Rus işletmelerden daha zayıf olduğunu dile getirmişti. Ritter, Rusya’nın her gün istediği miktarda silah ve mühimmat ürettiğini, ABD’nin ise bu konuda Rusya’nın çok gerisinde olduğunu söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/bosnaya-bagli-sirp-cumhuriyeti-cumhurbaskani-kieve-yardimlar-batinin-cildirdigini-gosteriyor-1084431712.html
avrupa birliği
nato üyesi ülkeler
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/04/1084485735_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b515921945f6db088f2ae7208c28aecc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, avrupa, avrupa birliği, nato üyesi ülkeler, soğuk savaş, rusya, ukrayna, savunma sanayi
nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, avrupa, avrupa birliği, nato üyesi ülkeler, soğuk savaş, rusya, ukrayna, savunma sanayi

NATO itiraf etti: Rus savunma sanayisi hızla güçleniyor

11:12 04.06.2024
© AFP 2023 / Henry NichollsStoltenberg İngiltere
Stoltenberg İngiltere - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© AFP 2023 / Henry Nicholls
Abone ol
Kiev yardımlarını yatırım olarak nitelendirerek üye ülkeleri savunma harcamalarını artırmaya zorlayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın savunma sanayisinin beklenenden daha hızlı güçlenirken ittifak ülkelerinin tam tersine silah üretimi için çok zaman kaybettiğini vurguladı.
İngiliz Sky News televizyonuna konuşan Stoltenberg,Rusya'nın savunma sanayisini beklediğimizden daha hızlı güçlendirdiği doğru. NATO ülkelerinin silah üretimini artırmaya gerekenden daha fazla zaman harcadığı da doğru” ifadesini kullandı.
Genel Sekreter, Soğuk Savaş sona erdikten sonra NATO ülkelerinin kendi savunma sanayilerini tamamen yok ettiğini itiraf etti.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ittifakın kolektif güvenliği artırma ve askeri sanayisini güçlendirme konusu üzerinde çalıştığını açıklamıştı.
The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, 20 Mayıs 2024 tarihli haberinde, NATO’nun büyük savaşı yürütemeyecek kadar az sayıda eğitimli ve donanımlı birime ve geçici konuşlanma timlerine sahip olduğunu yazmıştı.
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, ABD askeri sanayi işletmelerinin Rus işletmelerden daha zayıf olduğunu dile getirmişti. Ritter, Rusya’nın her gün istediği miktarda silah ve mühimmat ürettiğini, ABD’nin ise bu konuda Rusya’nın çok gerisinde olduğunu söylemişti.
Milorad Dodik - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2024
Ukrayna krizi
Bosna'ya bağlı Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı: Kiev’e yardımlar, Batı'nın çıldırdığını gösteriyor
2 Haziran , 11:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала