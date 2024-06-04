https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/nato-itiraf-etti-rus-savunma-sanayisi-hizla-gucleniyor-1084485893.html

NATO itiraf etti: Rus savunma sanayisi hızla güçleniyor

NATO itiraf etti: Rus savunma sanayisi hızla güçleniyor

Sputnik Türkiye

Kiev yardımlarını yatırım olarak nitelendirerek üye ülkeleri savunma harcamalarını artırmaya zorlayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın savunma... 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T11:12+0300

2024-06-04T11:12+0300

2024-06-04T11:12+0300

savunma

nato

nato genel sekreteri jens stoltenberg

avrupa

avrupa birliği

nato üyesi ülkeler

soğuk savaş

rusya

ukrayna

savunma sanayi

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İngiliz Sky News televizyonuna konuşan Stoltenberg, “Rusya'nın savunma sanayisini beklediğimizden daha hızlı güçlendirdiği doğru. NATO ülkelerinin silah üretimini artırmaya gerekenden daha fazla zaman harcadığı da doğru” ifadesini kullandı.Genel Sekreter, Soğuk Savaş sona erdikten sonra NATO ülkelerinin kendi savunma sanayilerini tamamen yok ettiğini itiraf etti.Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ittifakın kolektif güvenliği artırma ve askeri sanayisini güçlendirme konusu üzerinde çalıştığını açıklamıştı.The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, 20 Mayıs 2024 tarihli haberinde, NATO’nun büyük savaşı yürütemeyecek kadar az sayıda eğitimli ve donanımlı birime ve geçici konuşlanma timlerine sahip olduğunu yazmıştı.ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, ABD askeri sanayi işletmelerinin Rus işletmelerden daha zayıf olduğunu dile getirmişti. Ritter, Rusya’nın her gün istediği miktarda silah ve mühimmat ürettiğini, ABD’nin ise bu konuda Rusya’nın çok gerisinde olduğunu söylemişti.

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nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, avrupa, avrupa birliği, nato üyesi ülkeler, soğuk savaş, rusya, ukrayna, savunma sanayi