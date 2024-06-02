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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/bosnaya-bagli-sirp-cumhuriyeti-cumhurbaskani-kieve-yardimlar-batinin-cildirdigini-gosteriyor-1084431712.html
Bosna'ya bağlı Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı: Kiev’e yardımlar, Batı'nın çıldırdığını gösteriyor
Bosna'ya bağlı Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı: Kiev’e yardımlar, Batı'nın çıldırdığını gösteriyor
Sputnik Türkiye
Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, Rusya topraklarını vurma kapasitesine sahip füzelerin askeri yardım adı altında Ukrayna'ya... 02.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-02T11:28+0300
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Sputnik’e konuşan Dodik, Ukraynalıların bu füzeleri kontrol edemeyeceğini, orta ve uzun menzilli füzelerin kontrolünde Batı ordusunun katılımının gerekli olacağını söylerken, “İlk mesele, bu füzelerin Ukrayna ordusu tarafından fırlatılamayacağı, onları kullanmak için eğitimli olmadıklarıdır. Bunu yapmak için Fransızların ya da Almanların oraya gitmesi gerekiyor. Burada şu soru ortaya çıkıyor: Rusya buna nasıl bakmalı? Rus ordusunun sağlam bir savunma sistemine sahip olduğundan ve bu füzelerin hiçbirinin geçemeyeceğinden eminim. Ancak bu tedarik kararı Batı'nın kelimenin tam anlamıyla çıldırdığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.ABD’li gazete Wall Street Journal'ın Washington yetkililerine dayandırdığı haberine göre Beyaz Saray, Kiev'in Harkov Bölgesine komşu Rus topraklarını vurmak için HIMARS ve diğer füze sistemlerini kullanmasına izin verecek.İttifak ülkelerinin Kiev'in Rus topraklarını vurmak için Batılı silahları kullanmasına yönelik kısıtlamaları kaldırıp kaldıramayacağına ilişkin tartışmalar sürerken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere de dahil olmak üzere bazı müttefiklerin Ukrayna'ya “herhangi bir kısıtlama olmaksızın” silah tedarik ettiklerini söylemişti.Bu planın sonuçlarının tehlikeli olduğu konusunda uyaran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin temsilcilerinin, Kiev'in Batı tarafından Ukrayna ordusunun verilen füze sistemleriyle Rus topraklarının derinliklerindeki ‘meşru hedefleri’ vurmasına izin verme planlarından bahsederken “neyle oynadıklarının” farkında olmaları gerektiğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/eski-cia-uzmani-giraldi-bidenin-ukrayna-karari-abdyi-catismanin-icine-cekiyor-1084406678.html
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Bosna'ya bağlı Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı: Kiev’e yardımlar, Batı'nın çıldırdığını gösteriyor

11:28 02.06.2024
© AFP 2023Milorad Dodik
Milorad Dodik - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2024
© AFP 2023
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Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, Rusya topraklarını vurma kapasitesine sahip füzelerin askeri yardım adı altında Ukrayna'ya sevkiyatının, Batı'nın kelimenin tam anlamıyla çıldırdığını gösterdiğini vurguladı.
Sputnik’e konuşan Dodik, Ukraynalıların bu füzeleri kontrol edemeyeceğini, orta ve uzun menzilli füzelerin kontrolünde Batı ordusunun katılımının gerekli olacağını söylerken, “İlk mesele, bu füzelerin Ukrayna ordusu tarafından fırlatılamayacağı, onları kullanmak için eğitimli olmadıklarıdır. Bunu yapmak için Fransızların ya da Almanların oraya gitmesi gerekiyor. Burada şu soru ortaya çıkıyor: Rusya buna nasıl bakmalı? Rus ordusunun sağlam bir savunma sistemine sahip olduğundan ve bu füzelerin hiçbirinin geçemeyeceğinden eminim. Ancak bu tedarik kararı Batı'nın kelimenin tam anlamıyla çıldırdığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.
ABD’li gazete Wall Street Journal'ın Washington yetkililerine dayandırdığı haberine göre Beyaz Saray, Kiev'in Harkov Bölgesine komşu Rus topraklarını vurmak için HIMARS ve diğer füze sistemlerini kullanmasına izin verecek.
İttifak ülkelerinin Kiev'in Rus topraklarını vurmak için Batılı silahları kullanmasına yönelik kısıtlamaları kaldırıp kaldıramayacağına ilişkin tartışmalar sürerken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere de dahil olmak üzere bazı müttefiklerin Ukrayna'ya “herhangi bir kısıtlama olmaksızın” silah tedarik ettiklerini söylemişti.
Bu planın sonuçlarının tehlikeli olduğu konusunda uyaran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin temsilcilerinin, Kiev'in Batı tarafından Ukrayna ordusunun verilen füze sistemleriyle Rus topraklarının derinliklerindeki ‘meşru hedefleri’ vurmasına izin verme planlarından bahsederken “neyle oynadıklarının” farkında olmaları gerektiğini söylemişti.
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