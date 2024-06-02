https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/bosnaya-bagli-sirp-cumhuriyeti-cumhurbaskani-kieve-yardimlar-batinin-cildirdigini-gosteriyor-1084431712.html

Bosna'ya bağlı Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı: Kiev’e yardımlar, Batı'nın çıldırdığını gösteriyor

Bosna'ya bağlı Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı: Kiev’e yardımlar, Batı'nın çıldırdığını gösteriyor

Sputnik Türkiye

Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, Rusya topraklarını vurma kapasitesine sahip füzelerin askeri yardım adı altında Ukrayna'ya... 02.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-02T11:28+0300

2024-06-02T11:28+0300

2024-06-02T11:28+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

abd

himars

uzun menzilli füze

washington dc

milorad dodik

bosna hersek

sırbistan

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Sputnik’e konuşan Dodik, Ukraynalıların bu füzeleri kontrol edemeyeceğini, orta ve uzun menzilli füzelerin kontrolünde Batı ordusunun katılımının gerekli olacağını söylerken, “İlk mesele, bu füzelerin Ukrayna ordusu tarafından fırlatılamayacağı, onları kullanmak için eğitimli olmadıklarıdır. Bunu yapmak için Fransızların ya da Almanların oraya gitmesi gerekiyor. Burada şu soru ortaya çıkıyor: Rusya buna nasıl bakmalı? Rus ordusunun sağlam bir savunma sistemine sahip olduğundan ve bu füzelerin hiçbirinin geçemeyeceğinden eminim. Ancak bu tedarik kararı Batı'nın kelimenin tam anlamıyla çıldırdığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.ABD’li gazete Wall Street Journal'ın Washington yetkililerine dayandırdığı haberine göre Beyaz Saray, Kiev'in Harkov Bölgesine komşu Rus topraklarını vurmak için HIMARS ve diğer füze sistemlerini kullanmasına izin verecek.İttifak ülkelerinin Kiev'in Rus topraklarını vurmak için Batılı silahları kullanmasına yönelik kısıtlamaları kaldırıp kaldıramayacağına ilişkin tartışmalar sürerken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere de dahil olmak üzere bazı müttefiklerin Ukrayna'ya “herhangi bir kısıtlama olmaksızın” silah tedarik ettiklerini söylemişti.Bu planın sonuçlarının tehlikeli olduğu konusunda uyaran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin temsilcilerinin, Kiev'in Batı tarafından Ukrayna ordusunun verilen füze sistemleriyle Rus topraklarının derinliklerindeki ‘meşru hedefleri’ vurmasına izin verme planlarından bahsederken “neyle oynadıklarının” farkında olmaları gerektiğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/eski-cia-uzmani-giraldi-bidenin-ukrayna-karari-abdyi-catismanin-icine-cekiyor-1084406678.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, abd, himars, uzun menzilli füze, washington dc, milorad dodik, bosna hersek, sırbistan