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Lavrov: Ukrayna'daki Fransız askeri eğitmen ve paralı askerler Rusya için meşru hedef
Lavrov: Ukrayna'daki Fransız askeri eğitmen ve paralı askerler Rusya için meşru hedef
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'da askeri eğitmen veya paralı asker olarak görev yapan tüm Fransız vatandaşlarının Rusya için meşru hedef olacağı... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T16:47+0300
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Kongo Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Oyo kentinde mevkidaşı Jean-Claude Gakosso'yla görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.Fransız paralı askerlerin halihazırda Ukrayna'da çatıştığını ve Fransız askeri eğitmenlerin de bu ülkede çalışmaya başladığını varsaymak için güçlü dayanaklara sahip olduklarını anlatan Lavrov, tüm bu kişilerin Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından meşru hedef olarak görüldüğünün altını çizdi.Batı'nın Rusya üzerinde daimi baskı kurmak ve daimi bir tehdit unsuru oluşturmak için Ukrayna'da bir Nazi devleti kurmak istediğini belirten Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'da eski ve mevcut devlet başkanları Pyotr Poroşenko ve Vladimir Zelenskiy döneminde kabul edilen ve Rusçanın kullanılmasını tüm alanlarda yasaklayan ayrımcı kanunları görmezden geldiğinin altını çizdi.Dışişleri Bakanı, küresel çoğunluğun birçok ülkesi gibi Kongo'nun da Rusya'nın katılmadığı Ukrayna görüşmelerinin anlamsız olduğunu düşündüğünü aktardı.'ABD polis devleti oldu, Ritter vakası bunu doğruluyor'Lavrov, ABD'li eski istihbaratçı Scott Ritter'in St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 2024'e katılmak üzere bindiği uçaktan zorla indirilmesine tepki gösterdi.Rusya Dışişleri Bakanı, bu vakanın ABD'nin polis devleti olduğunu teyit ettiği belirtti.'Rusya ve Kongo askeri işbirliğini geliştirecek'Lavrov, Rusya'nın Kongo'nun savunma kapasitesini güçlendirmek için bu ülkeyle askeri ve teknik işbirliğini geliştirmeye devam etme niyetinde olduğunu ifade etti.Dışişleri Bakanı, Kongo'da enfeksiyon hastalıklarının önlenmesine yönelik ortak bir laboratuvar kuracağını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/fransanin-moskova-buyukelciligi-onundeki-duraklara-fransizlara-teslim-olun-cagrilari-asildi-1084493205.html
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rusya, kongo, sergey lavrov, fransa, fransız, paralı asker, scott ritter, abd, ukrayna, batı, vladimir zelenskiy, pyotr poroşenko
rusya, kongo, sergey lavrov, fransa, fransız, paralı asker, scott ritter, abd, ukrayna, batı, vladimir zelenskiy, pyotr poroşenko

Lavrov: Ukrayna'daki Fransız askeri eğitmen ve paralı askerler Rusya için meşru hedef

16:47 04.06.2024 (güncellendi: 16:48 04.06.2024)
© Sputnik / Павел БедняковRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'da askeri eğitmen veya paralı asker olarak görev yapan tüm Fransız vatandaşlarının Rusya için meşru hedef olacağı uyarısında bulundu.
Kongo Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Oyo kentinde mevkidaşı Jean-Claude Gakosso'yla görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.

Fransız paralı askerlerin halihazırda Ukrayna'da çatıştığını ve Fransız askeri eğitmenlerin de bu ülkede çalışmaya başladığını varsaymak için güçlü dayanaklara sahip olduklarını anlatan Lavrov, tüm bu kişilerin Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından meşru hedef olarak görüldüğünün altını çizdi.

Batı'nın Rusya üzerinde daimi baskı kurmak ve daimi bir tehdit unsuru oluşturmak için Ukrayna'da bir Nazi devleti kurmak istediğini belirten Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'da eski ve mevcut devlet başkanları Pyotr Poroşenko ve Vladimir Zelenskiy döneminde kabul edilen ve Rusçanın kullanılmasını tüm alanlarda yasaklayan ayrımcı kanunları görmezden geldiğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı, küresel çoğunluğun birçok ülkesi gibi Kongo'nun da Rusya'nın katılmadığı Ukrayna görüşmelerinin anlamsız olduğunu düşündüğünü aktardı.

'ABD polis devleti oldu, Ritter vakası bunu doğruluyor'

Lavrov, ABD'li eski istihbaratçı Scott Ritter'in St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 2024'e katılmak üzere bindiği uçaktan zorla indirilmesine tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanı, bu vakanın ABD'nin polis devleti olduğunu teyit ettiği belirtti.

'Rusya ve Kongo askeri işbirliğini geliştirecek'

Lavrov, Rusya'nın Kongo'nun savunma kapasitesini güçlendirmek için bu ülkeyle askeri ve teknik işbirliğini geliştirmeye devam etme niyetinde olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı, Kongo'da enfeksiyon hastalıklarının önlenmesine yönelik ortak bir laboratuvar kuracağını da sözlerine ekledi.
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