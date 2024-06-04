https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/fransanin-moskova-buyukelciligi-onundeki-duraklara-fransizlara-teslim-olun-cagrilari-asildi-1084493205.html

Fransa’nın Moskova Büyükelçiliği önündeki duraklara ‘teslim olun’ çağrıları asıldı

Fransa’nın Moskova Büyükelçiliği önündeki duraklara ‘teslim olun’ çağrıları asıldı

Sputnik Türkiye

Fransa’nın Moskova Büyükelçiliği önündeki otobüs duraklarına Ukrayna’daki Fransız askerlerine Rus ordusuna teslim olma çağrısını içeren posterler asıldı... 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T15:19+0300

2024-06-04T15:19+0300

2024-06-04T15:21+0300

ukrayna krizi

fransa

emmanuel macron

fransa'nın moskova büyükelçiliği

moskova

rusya

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Nazi Almanyası'nın hizmetinde Waffen-SS'nin bir Fransız birimi olan Charlemagne Tümeni’nin 1945'te Sovyet birlikleri tarafından öldürülen komutanı Edgard Puhaud’un resmini taşıyan posterde, “Fransızlar, atalarınızın hatalarını tekrarlamayın, onların sonu belli” ifadesine yer verildi.Altında da, Rusça ve Fransızca olarak büyük harflerle “Volga 149.200’ü çağırın” yazıyor.Ayrıca 149.200 radyo frekansı ve ‘Volga’ kod adının, Rus ordusu tarafından teslim olmak isteyen Ukraynalı ve yabancı askerler için oluşturulduğu belirtildi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus ordusunun cephe hattını yarması ve Kiev’den talep gelmesi durumunda Ukrayna’ya ordu birliklerini gönderebileceğini dile getirmişti. Monde gazetesi, Macron’un Ukrayna’ya askeri uzmanlar göndermek için Avrupa’da bir koalisyon oluşturmak istediğini yazmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya asker gönderme olasılığına ilişkin sözlerinin çok tehlikeli olduğunu söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/italyadan-ukraynaya-asker-gondermeyi-planlayan-macrona-tavsiye-migferini-de-al-git-1084489646.html

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