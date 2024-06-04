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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/fransanin-moskova-buyukelciligi-onundeki-duraklara-fransizlara-teslim-olun-cagrilari-asildi-1084493205.html
Fransa’nın Moskova Büyükelçiliği önündeki duraklara ‘teslim olun’ çağrıları asıldı
Fransa’nın Moskova Büyükelçiliği önündeki duraklara ‘teslim olun’ çağrıları asıldı
Sputnik Türkiye
Fransa’nın Moskova Büyükelçiliği önündeki otobüs duraklarına Ukrayna’daki Fransız askerlerine Rus ordusuna teslim olma çağrısını içeren posterler asıldı... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
fransa
emmanuel macron
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Nazi Almanyası'nın hizmetinde Waffen-SS'nin bir Fransız birimi olan Charlemagne Tümeni’nin 1945'te Sovyet birlikleri tarafından öldürülen komutanı Edgard Puhaud’un resmini taşıyan posterde, “Fransızlar, atalarınızın hatalarını tekrarlamayın, onların sonu belli” ifadesine yer verildi.Altında da, Rusça ve Fransızca olarak büyük harflerle “Volga 149.200’ü çağırın” yazıyor.Ayrıca 149.200 radyo frekansı ve ‘Volga’ kod adının, Rus ordusu tarafından teslim olmak isteyen Ukraynalı ve yabancı askerler için oluşturulduğu belirtildi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus ordusunun cephe hattını yarması ve Kiev’den talep gelmesi durumunda Ukrayna’ya ordu birliklerini gönderebileceğini dile getirmişti. Monde gazetesi, Macron’un Ukrayna’ya askeri uzmanlar göndermek için Avrupa’da bir koalisyon oluşturmak istediğini yazmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya asker gönderme olasılığına ilişkin sözlerinin çok tehlikeli olduğunu söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/italyadan-ukraynaya-asker-gondermeyi-planlayan-macrona-tavsiye-migferini-de-al-git-1084489646.html
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fransa, emmanuel macron, fransa'nın moskova büyükelçiliği, moskova, rusya

Fransa’nın Moskova Büyükelçiliği önündeki duraklara ‘teslim olun’ çağrıları asıldı

15:19 04.06.2024 (güncellendi: 15:21 04.06.2024)
© Sputnik / Виталий БелоусовFransa’nın Moskova Büyükelçiliği
Fransa’nın Moskova Büyükelçiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Fransa’nın Moskova Büyükelçiliği önündeki otobüs duraklarına Ukrayna’daki Fransız askerlerine Rus ordusuna teslim olma çağrısını içeren posterler asıldı. Posterlerde, teslim olmak isteyenler için Rus askerlerle iletişime geçmeleri için gereken radyo frekansı bilgisi yer alıyor.
Nazi Almanyası'nın hizmetinde Waffen-SS'nin bir Fransız birimi olan Charlemagne Tümeni’nin 1945'te Sovyet birlikleri tarafından öldürülen komutanı Edgard Puhaud’un resmini taşıyan posterde, “Fransızlar, atalarınızın hatalarını tekrarlamayın, onların sonu belli” ifadesine yer verildi.
Altında da, Rusça ve Fransızca olarak büyük harflerle “Volga 149.200’ü çağırın” yazıyor.
Ayrıca 149.200 radyo frekansı ve ‘Volga’ kod adının, Rus ordusu tarafından teslim olmak isteyen Ukraynalı ve yabancı askerler için oluşturulduğu belirtildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus ordusunun cephe hattını yarması ve Kiev’den talep gelmesi durumunda Ukrayna’ya ordu birliklerini gönderebileceğini dile getirmişti. Monde gazetesi, Macron’un Ukrayna’ya askeri uzmanlar göndermek için Avrupa’da bir koalisyon oluşturmak istediğini yazmıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya asker gönderme olasılığına ilişkin sözlerinin çok tehlikeli olduğunu söylemişti.
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
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