Çipras'ın eski danışmanı: SPIEF, Rusya'nın yaptırımlara verdiği önemli bir yanıt

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni vergi uygulamaları hükümetin gündeminde
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HABER MASASI
Bakan Tekin, yeni müfredatı onayladı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Z kuşağının telefona cevap vermeme alışkanlığı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının mavi gözlü devi
18:31
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/ciprasin-eski-danismani-spief-rusyanin-yaptirimlara-verdigi-onemli-bir-yanit-1084490467.html
Çipras'ın eski danışmanı: SPIEF, Rusya'nın yaptırımlara verdiği önemli bir yanıt
Çipras'ın eski danışmanı: SPIEF, Rusya'nın yaptırımlara verdiği önemli bir yanıt
Sputnik Türkiye
Yunanistan'ın eski başbakan danışmanlarından Velanis, St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 2024'ün Rusya'nın yaptırımlara verdiği önemli bir yanıt... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T12:51+0300
2024-06-04T12:51+0300
dünya
rusya
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
yunanistan
dimitris velanis
batı
avrupa
yaptırım
ekonomik yaptırım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/04/1084490313_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_3e56793851f96f95e47e6cd86408c1ab.jpg
Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın 2015-2019 döneminde Rusya ve Doğu Avrupa ile ilişkilerden sorumlu danışmanlığını yapan ve uzun yıllar boyunca enerji konusuyla uğraşan Dimitris Velanis, SPIEF 2024'le ilgili görüşlerini Sputnik'e anlattı.SPIEF'i önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da tüm dünyadan binlerce kişinin ziyaret edeceğini belirten Velanis, "Geride kalan bir yılda ülkeler arasındaki güven krizi arttı ve bu koşullar altında dünyanın farklı noktalarından iş çevreleri arasındaki eşit ve yapıcı diyaloğun sürdürülmesi özellikle önem arz ediyor. Gerçekten bu, Rusya'ya karşı binlerce yaptırımlık paketleri kabul eden ve gerilimi ve savaşı tırmandırmayı planlayan tüm taraflara verilen yapıcı bir yanıt değil midir?" ifadelerini kullandı.Velanis, yaptırımların en başta bunları uygulayan ülkelere zarar verdiğinin altını çizerek büyük ve küçük tüm AB ülkelerinde ekonominin hızında ve halkların refahında önemli bir düşüş yaşandığını, fiyatlar, enflasyon, işsizliğin arttığını, Avrupa'daki geleneksel sanayi kuruluşlarının kapandığını vurguladı.Velanis'e göre Avrupa ülkeleri, kendi malları için önem taşıyan büyük Rusya pazarını kaybetti, Rusya'daki birçok ortak endüstriyel üretime son verdi Rusya'nın erişilebilir enerji ve doğal kaynaklarına artık çok daha zor erişecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/enerji-bakani-bayraktar-stpetersurg-uluslararasi-ekonomi-forumuna-katilacak-1084318579.html
rusya
yunanistan
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/04/1084490313_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_469b1aaeb5ffb810227720e926bd42ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), yunanistan, dimitris velanis, batı, avrupa, yaptırım, ekonomik yaptırım
rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), yunanistan, dimitris velanis, batı, avrupa, yaptırım, ekonomik yaptırım

Çipras'ın eski danışmanı: SPIEF, Rusya'nın yaptırımlara verdiği önemli bir yanıt

12:51 04.06.2024
velanis
velanis - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
Abone ol
Yunanistan'ın eski başbakan danışmanlarından Velanis, St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 2024'ün Rusya'nın yaptırımlara verdiği önemli bir yanıt olduğunu vurguladı.
Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın 2015-2019 döneminde Rusya ve Doğu Avrupa ile ilişkilerden sorumlu danışmanlığını yapan ve uzun yıllar boyunca enerji konusuyla uğraşan Dimitris Velanis, SPIEF 2024'le ilgili görüşlerini Sputnik'e anlattı.

SPIEF'i önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da tüm dünyadan binlerce kişinin ziyaret edeceğini belirten Velanis, "Geride kalan bir yılda ülkeler arasındaki güven krizi arttı ve bu koşullar altında dünyanın farklı noktalarından iş çevreleri arasındaki eşit ve yapıcı diyaloğun sürdürülmesi özellikle önem arz ediyor. Gerçekten bu, Rusya'ya karşı binlerce yaptırımlık paketleri kabul eden ve gerilimi ve savaşı tırmandırmayı planlayan tüm taraflara verilen yapıcı bir yanıt değil midir?" ifadelerini kullandı.

Velanis, yaptırımların en başta bunları uygulayan ülkelere zarar verdiğinin altını çizerek büyük ve küçük tüm AB ülkelerinde ekonominin hızında ve halkların refahında önemli bir düşüş yaşandığını, fiyatlar, enflasyon, işsizliğin arttığını, Avrupa'daki geleneksel sanayi kuruluşlarının kapandığını vurguladı.

Velanis'e göre Avrupa ülkeleri, kendi malları için önem taşıyan büyük Rusya pazarını kaybetti, Rusya'daki birçok ortak endüstriyel üretime son verdi Rusya'nın erişilebilir enerji ve doğal kaynaklarına artık çok daha zor erişecek.
roscongress bilgiç - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
YAŞAM
Enerji Bakanı Bayraktar, St.Petersurg Uluslararası Ekonomi Forumu'na katılacak
29 Mayıs, 16:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала