Çipras'ın eski danışmanı: SPIEF, Rusya'nın yaptırımlara verdiği önemli bir yanıt
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Yunanistan'ın eski başbakan danışmanlarından Velanis, St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 2024'ün Rusya'nın yaptırımlara verdiği önemli bir yanıt olduğunu vurguladı.
Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın 2015-2019 döneminde Rusya ve Doğu Avrupa ile ilişkilerden sorumlu danışmanlığını yapan ve uzun yıllar boyunca enerji konusuyla uğraşan Dimitris Velanis, SPIEF 2024'le ilgili görüşlerini Sputnik'e anlattı.
SPIEF'i önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da tüm dünyadan binlerce kişinin ziyaret edeceğini belirten Velanis, "Geride kalan bir yılda ülkeler arasındaki güven krizi arttı ve bu koşullar altında dünyanın farklı noktalarından iş çevreleri arasındaki eşit ve yapıcı diyaloğun sürdürülmesi özellikle önem arz ediyor. Gerçekten bu, Rusya'ya karşı binlerce yaptırımlık paketleri kabul eden ve gerilimi ve savaşı tırmandırmayı planlayan tüm taraflara verilen yapıcı bir yanıt değil midir?" ifadelerini kullandı.
Velanis, yaptırımların en başta bunları uygulayan ülkelere zarar verdiğinin altını çizerek büyük ve küçük tüm AB ülkelerinde ekonominin hızında ve halkların refahında önemli bir düşüş yaşandığını, fiyatlar, enflasyon, işsizliğin arttığını, Avrupa'daki geleneksel sanayi kuruluşlarının kapandığını vurguladı.
Velanis'e göre Avrupa ülkeleri, kendi malları için önem taşıyan büyük Rusya pazarını kaybetti, Rusya'daki birçok ortak endüstriyel üretime son verdi Rusya'nın erişilebilir enerji ve doğal kaynaklarına artık çok daha zor erişecek.
SPIEF'i önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da tüm dünyadan binlerce kişinin ziyaret edeceğini belirten Velanis, "Geride kalan bir yılda ülkeler arasındaki güven krizi arttı ve bu koşullar altında dünyanın farklı noktalarından iş çevreleri arasındaki eşit ve yapıcı diyaloğun sürdürülmesi özellikle önem arz ediyor. Gerçekten bu, Rusya'ya karşı binlerce yaptırımlık paketleri kabul eden ve gerilimi ve savaşı tırmandırmayı planlayan tüm taraflara verilen yapıcı bir yanıt değil midir?" ifadelerini kullandı.
Velanis, yaptırımların en başta bunları uygulayan ülkelere zarar verdiğinin altını çizerek büyük ve küçük tüm AB ülkelerinde ekonominin hızında ve halkların refahında önemli bir düşüş yaşandığını, fiyatlar, enflasyon, işsizliğin arttığını, Avrupa'daki geleneksel sanayi kuruluşlarının kapandığını vurguladı.
Velanis'e göre Avrupa ülkeleri, kendi malları için önem taşıyan büyük Rusya pazarını kaybetti, Rusya'daki birçok ortak endüstriyel üretime son verdi Rusya'nın erişilebilir enerji ve doğal kaynaklarına artık çok daha zor erişecek.