https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/korkutan-gercek-ortaya-cikti-istanbul-yorgun-binlerce-bina-uflesen-yikilacak-1084478165.html

Korkutan gerçek ortaya çıktı, 'İstanbul yorgun': 'Binlerce bina üflesen yıkılacak'

Korkutan gerçek ortaya çıktı, 'İstanbul yorgun': 'Binlerce bina üflesen yıkılacak'

Sputnik Türkiye

İstanbul’da yapılan hızlı tarama testlerinde, Küçükçekmece’deki gibi her an çökebilecek bin 556 bina tespit edildi. Bunlardan yalnızca 178’i yıkıldı. Kalan... 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T08:54+0300

2024-06-04T08:54+0300

2024-06-04T08:54+0300

türkiye

bina

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deprem

kentsel dönüşüm

kentsel dönüşüm eylem planı

deprem

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Küçükçekmece’de önceki gün dört katlı bir binanın kendiliğinden çökmesi, gözleri tekrar İstanbul’un yapı stokuna çevirdi. Yıkımın yaşandığı Küçükçekmece zemin etkisi nedeniyle olası bir depremde en ağır hasarın beklendiği bölgelerden biri. Üstelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’yle birlikte hazırladığı “Küçükçekmece Olası Deprem Kayıp Tahmini” raporuna göre ilçedeki yapıların yüzde 70’i deprem yönetmeliklerinin öncesinde yapılmış. Tehlikedeki mahalleler hangileri?İlçedeki binaların yüzde 51’i yani 20 bin 621’i 1980-2000 yılları arasında inşa edilirken, 7 bin 535 bina (yüzde 19) 1980 öncesinde yapılmış. Rapora göre depremde bin 240 bina “çok ağır”, 2 bin 616 bina ise “ağır” hasar alacak, ilçede bin 500’den fazla insan hayatını kaybedecek. İlçede en çok ağır hasar beklenen yapılara sahip mahalleler ise Kanarya, Cumhuriyet, İnönü ve Cennet mahalleleri.İstanbul genelinde ise 2000 ve öncesinde yapılmış bina sayısı 818 bin 339. Bu yapıların 555 bini 1980-2000 arasında, 264 bini ise 1980 öncesinde yapılmış. 2000 ve öncesi binaların en çok olduğu ilçelerin başını 39 bin 786 bina ile Fatih çekiyor. Bu binaların 31 bin 899’u 1980’den öncesine ait.Analiz edilen yapıların yüzde 50’si, yüksek ve çok yüksek riskli çıktıİBB’nin yapı stokunun tespiti ve kentsel dönüşümü hızlandırma amacıyla başlattığı ücretsiz hızlı tarama testlerinde bugüne kadar yüksek riskli ve çok yüksek riskli bin 556 bina tespit edildiği öğrenildi. Hızlı tarama testini yaptırmak için 160 bin talep alınırken, bugüne kadar 35 bin yapı analiz edildi. Bu konutların yüzde 50’si, “yüksek” ve “çok yüksek” riskli çıktı. Kendi yükünü dahi taşıyamayacak durumdaki bin 556 yapıdan 178’inin yıkımı gerçekleştirildi. Kalan binaların da sahipleri ve bulunduğu ilçenin belediyeleri bilgilendirildi.Milliyet'te yer alan habere göre, İstanbul’da yaklaşık 1.2 milyon yapı bulunduğunu kaydeden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, bu yapıların 800 bininin 2000 yılı öncesine ait olduğunu belirtti. Olası bir depremde yaklaşık 200 bin civarında yapının kullanılamaz hale geleceğini öngördüklerini aktaran Akgün, “Bu binalarda 1.3 milyon hane bulunuyor” dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de daha önce yaptığı açıklamada “600 bin kadar konut çok riskli görünüyor ve bir an önce dönüşmesi gerekiyor” demişti. İnşaatçılar Derneği Genel Başkanı Engin Keçeli de “300 bin yorgun bina var. Bu yapılarda yaşama ısrarı, büyük risk. Bunu insanların rızasına bırakmak doğru değil. Yasal düzenleme yapılmalı” ifadelerini kullanmıştı. ​

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/afad-duyurdu-komsu-ulke-gurcistanda-siddetli-deprem-1084476603.html

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