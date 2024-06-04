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AFAD duyurdu: Komşu ülke Gürcistan'da şiddetli deprem
AFAD duyurdu: Komşu ülke Gürcistan'da şiddetli deprem
Sputnik Türkiye
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 11.14 kilometre... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin bugün saat 01.03'te meydana geldiğini bildirdi. 5.0 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 11.14 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, bölge sakinlerinde kısa süreli panik yarattı.
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deprem, son depremler
deprem, son depremler

AFAD duyurdu: Komşu ülke Gürcistan'da şiddetli deprem

07:03 04.06.2024
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© İHA
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 11.14 kilometre derinlikte gerçekleşti ve kısa süreli paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin bugün saat 01.03'te meydana geldiğini bildirdi. 5.0 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 11.14 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, bölge sakinlerinde kısa süreli panik yarattı.
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
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