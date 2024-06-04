https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/afad-duyurdu-komsu-ulke-gurcistanda-siddetli-deprem-1084476603.html

AFAD duyurdu: Komşu ülke Gürcistan'da şiddetli deprem

AFAD duyurdu: Komşu ülke Gürcistan'da şiddetli deprem

Sputnik Türkiye

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 11.14 kilometre... 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T07:03+0300

2024-06-04T07:03+0300

2024-06-04T07:03+0300

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

gürcistan

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son depremler

yaşam

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin bugün saat 01.03'te meydana geldiğini bildirdi. 5.0 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 11.14 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, bölge sakinlerinde kısa süreli panik yarattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/bugun-gozler-cumhurbaskani-erdoganin-aciklamasinda-kurban-bayrami-tatili-9-gun-olacak-mi-1084476419.html

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