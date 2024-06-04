https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/kayseride-egitim-ucagi-dustu-murettabattan-haber-alinamiyor-1084483533.html
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: Mürettabattan haber alınamıyor
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: Mürettabattan haber alınamıyor
Sputnik Türkiye
İHA kaynaklarına göre Kayseri'de eğitim için kullanılan uçak yere çakıldı. Mürettabattan haber alınamadığı öğrenildi. 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T10:22+0300
2024-06-04T10:22+0300
2024-06-04T10:25+0300
türkiye
kayseri
uçak
eğitim uçağı
kaza
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/imran-han-devlet-sirlari-ifsa-davasindan-beraat-etti-yasak-evlilikten-dolayi-hapiste-kalacak-1084482170.html
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kayseri, uçak, eğitim uçağı, kaza
kayseri, uçak, eğitim uçağı, kaza
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: Mürettabattan haber alınamıyor
10:22 04.06.2024 (güncellendi: 10:25 04.06.2024)
Ayrıntılar geliyor
İHA kaynaklarına göre Kayseri'de eğitim için kullanılan uçak yere çakıldı. Mürettabattan haber alınamadığı öğrenildi.