https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/italyali-eski-senator-ferrara-avrupa-parlamentosunda-kieve-silah-yardimina-engel-olacagiz-1084482914.html

İtalya’lı eski senatör Ferrara: Avrupa Parlamentosu’nda Kiev’e silah yardımına engel olacağız

İtalya’lı eski senatör Ferrara: Avrupa Parlamentosu’nda Kiev’e silah yardımına engel olacağız

Sputnik Türkiye

İtalya Cumhuriyet Senatosu eski üyesi Gianluca Ferrara, muhalefetteki Beş Yıldız Hareketi’nin Avrupa Parlamentosu’nda Batı’nın Ukrayna’ya silah sevkiyatlarına... 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T10:01+0300

2024-06-04T10:01+0300

2024-06-04T10:01+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

italya

avrupa

avrupa parlamentosu (ap)

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Beş Yıldız Hareketi’nin Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki adayı Ferrara, Sputnik’e yaptığı açıklamasında, Ukrayna’ya silah yardımına karşı olduklarını ve çatışmaya barışçıl çözümün bulunması gerektiğini kaydederek şunu dedi:Avrupa’nın gelecekte Çin ve ABD arasındaki çatışma bağlamında bağımsız rol oynayabilecek “özgür bir siyasi varlık” haline gelmesi gerektiğini söyleyen Ferrara, halihazırda Avrupa’nın “NATO’nun pozisyonuna aşırı fazla boyun eğdiğini” ve “iki demir kap arasında kalan kilden bir vazoya dönüşme” riskini taşıdığını dile getirdi.Barış görüşmelerinin önemine dikkat çeken Ferrara, "Biz, bizi Üçüncü Dünya Savaşı'na sürükleme tehlikesi taşıyan bu çatışmanın daha da tırmanmasından değil, diyalog ve müzakerelerden yanayız. Hepimiz Papa Francis'in bahsettiği diplomatik yolun bulunmasından yanayız. Barış aramak, karşı tarafın argümanlarını anlamak gerektirir. Ancak bu şekilde arabuluculuğa ulaşılabilir" ifadelerini kullandı.Beş Yıldız Hareketi’nin lideri Giuseppe Conte, uzun zamandır İtalya hükümetinin Kiev’e destek veren politikasını sert dille eleştirerek Ukrayna ordusuna silah yardımına karşı çıkıyor. Conte, bu yardımın sadece çatışmayı daha da tırmandırdığını savunuyor.

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ukrayna, ukrayna ordusu, italya, avrupa, avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu seçimleri, askeri yardım, barış, barış görüşmeleri, papa francis, rusya