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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/italyali-eski-senator-ferrara-avrupa-parlamentosunda-kieve-silah-yardimina-engel-olacagiz-1084482914.html
İtalya’lı eski senatör Ferrara: Avrupa Parlamentosu’nda Kiev’e silah yardımına engel olacağız
İtalya’lı eski senatör Ferrara: Avrupa Parlamentosu’nda Kiev’e silah yardımına engel olacağız
Sputnik Türkiye
İtalya Cumhuriyet Senatosu eski üyesi Gianluca Ferrara, muhalefetteki Beş Yıldız Hareketi’nin Avrupa Parlamentosu’nda Batı’nın Ukrayna’ya silah sevkiyatlarına... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T10:01+0300
2024-06-04T10:01+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
italya
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avrupa parlamentosu (ap)
avrupa parlamentosu seçimleri
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Beş Yıldız Hareketi’nin Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki adayı Ferrara, Sputnik’e yaptığı açıklamasında, Ukrayna’ya silah yardımına karşı olduklarını ve çatışmaya barışçıl çözümün bulunması gerektiğini kaydederek şunu dedi:Avrupa’nın gelecekte Çin ve ABD arasındaki çatışma bağlamında bağımsız rol oynayabilecek “özgür bir siyasi varlık” haline gelmesi gerektiğini söyleyen Ferrara, halihazırda Avrupa’nın “NATO’nun pozisyonuna aşırı fazla boyun eğdiğini” ve “iki demir kap arasında kalan kilden bir vazoya dönüşme” riskini taşıdığını dile getirdi.Barış görüşmelerinin önemine dikkat çeken Ferrara, "Biz, bizi Üçüncü Dünya Savaşı'na sürükleme tehlikesi taşıyan bu çatışmanın daha da tırmanmasından değil, diyalog ve müzakerelerden yanayız. Hepimiz Papa Francis'in bahsettiği diplomatik yolun bulunmasından yanayız. Barış aramak, karşı tarafın argümanlarını anlamak gerektirir. Ancak bu şekilde arabuluculuğa ulaşılabilir" ifadelerini kullandı.Beş Yıldız Hareketi’nin lideri Giuseppe Conte, uzun zamandır İtalya hükümetinin Kiev’e destek veren politikasını sert dille eleştirerek Ukrayna ordusuna silah yardımına karşı çıkıyor. Conte, bu yardımın sadece çatışmayı daha da tırmandırdığını savunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/isvicre-senatosu-ukraynaya-ek-yardim-tahsisini-reddetti-1084472149.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, italya, avrupa, avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu seçimleri, askeri yardım, barış, barış görüşmeleri, papa francis, rusya
ukrayna, ukrayna ordusu, italya, avrupa, avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu seçimleri, askeri yardım, barış, barış görüşmeleri, papa francis, rusya

İtalya’lı eski senatör Ferrara: Avrupa Parlamentosu’nda Kiev’e silah yardımına engel olacağız

10:01 04.06.2024
© AP Photo / Gregorio Borgiaİtalya Senatosu
İtalya Senatosu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Gregorio Borgia
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İtalya Cumhuriyet Senatosu eski üyesi Gianluca Ferrara, muhalefetteki Beş Yıldız Hareketi’nin Avrupa Parlamentosu’nda Batı’nın Ukrayna’ya silah sevkiyatlarına karşı çıkacağını ve çatışmaya diplomatik çözüm arayışını savunacağını belirtti.
Beş Yıldız Hareketi’nin Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki adayı Ferrara, Sputnik’e yaptığı açıklamasında, Ukrayna’ya silah yardımına karşı olduklarını ve çatışmaya barışçıl çözümün bulunması gerektiğini kaydederek şunu dedi:

Umarım, Avrupa Parlamentosu’nda, sürekli silah göndermekten vazgeçmek isteyen başka güçler de olur. Bu hiçbir çözüme yol açmıyor. Rusya çok büyük bir devlet. Onu yenmeyi düşünmek bile doğru değil. Tek yol 3. Dünya Savaşı’nda karşılıklı olarak birbirimizi yok etmek olur.

Avrupa’nın gelecekte Çin ve ABD arasındaki çatışma bağlamında bağımsız rol oynayabilecek “özgür bir siyasi varlık” haline gelmesi gerektiğini söyleyen Ferrara, halihazırda Avrupa’nın “NATO’nun pozisyonuna aşırı fazla boyun eğdiğini” ve “iki demir kap arasında kalan kilden bir vazoya dönüşme” riskini taşıdığını dile getirdi.
Barış görüşmelerinin önemine dikkat çeken Ferrara, "Biz, bizi Üçüncü Dünya Savaşı'na sürükleme tehlikesi taşıyan bu çatışmanın daha da tırmanmasından değil, diyalog ve müzakerelerden yanayız. Hepimiz Papa Francis'in bahsettiği diplomatik yolun bulunmasından yanayız. Barış aramak, karşı tarafın argümanlarını anlamak gerektirir. Ancak bu şekilde arabuluculuğa ulaşılabilir" ifadelerini kullandı.
Beş Yıldız Hareketi’nin lideri Giuseppe Conte, uzun zamandır İtalya hükümetinin Kiev’e destek veren politikasını sert dille eleştirerek Ukrayna ordusuna silah yardımına karşı çıkıyor. Conte, bu yardımın sadece çatışmayı daha da tırmandırdığını savunuyor.
İsviçre Parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
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İsviçre Senatosu Ukrayna’ya ek yardım tahsisini reddetti
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