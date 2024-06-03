https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/isvicre-senatosu-ukraynaya-ek-yardim-tahsisini-reddetti-1084472149.html

İsviçre Senatosu Ukrayna’ya ek yardım tahsisini reddetti

İsviçre Senatosu Ukrayna’ya ek yardım tahsisini reddetti

Sputnik Türkiye

İsviçre Senatosu’nun Ukrayna’ya ek olarak 5.6 milyar dolarlık yardımın tahsis edilmesini reddettiği öğrenildi. 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T21:27+0300

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Parlamentonun internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre İsviçre Senatosu, Ukrayna’ya 5.6 milyar dolarlık ek acil yardımı ve ordunun ihtiyaçları için 11.1 milyar dolarlık yardımı reddetti.Yayınlanan belgede, “Kantonlar Konseyi (Senato) pazartesi günü 15’e karşı 28 oyla, İsviçre Güvenlik ve Avrupa Barış Fonu’nun kurulmasını reddetti. Ordunun 2030 yılına kadar 10 milyar frank (yaklaşık 11.1 milyar dolar), Ukrayna’nın ise 5 milyar frank (yaklaşık 5.6 milyar dolar) istisna olarak alması gerekiyordu” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca orduya ve Ukrayna’ya yönelik harcamaların planlı olması ve bundan dolayı acil harcama olarak değerlendirilememesi nedeniyle hükümet ve Senato’nun buna karşı çıktığı ifade edildi.İsviçre hükümeti geçen nisan ayında Ukrayna’nın yeniden inşasını desteklemek için 2036 yılına kadar 5.5 milyar dolar tahsis etmek istediğini, 1.66 milyar doların ise 2028 yılına kadar tahsis edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/isvicre-konfederasyonu-baskaninin-yeniden-secilmesinin-ardindan-putine-mektup-yazdigi-ortaya-cikti-1082993619.html

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isviçre, senato, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, yardım, ret