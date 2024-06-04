https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/ismail-saymaz-kayyim-uygulamasi-il-il-yayilabilir-1084484358.html
İsmail Saymaz: Kayyım uygulaması il il yayılabilir
İsmail Saymaz: Kayyım uygulaması il il yayılabilir
Sputnik Türkiye
Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atandı. Sözcü gazetesi yazarı İsmail... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T10:40+0300
2024-06-04T10:40+0300
2024-06-04T10:40+0300
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Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, CHP lideri Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki normalleşme ikliminde sona gelindiğini belirterek, "En azından, DEM Partililer açısından vaziyet böyle... Erdoğan, CHP’ye iade-i ziyarete gitmeden polisler belediyeye gitti çünkü. ‘Cumartesi Anneleri’ne Galatasaray Meydanı’nın açıldığı hafta Hakkari’ye kayyum atanıyor. Akış’ın 10 yıldır yargılandığı ve seçilmesine hiçbir yasal engel oluşturmayan KCK Davası, kayyum atanmasına gerekçe yapılıyor. Üstelik dava birden bire hızlandırılarak ve duruşma arasında mütalaa hazırlanarak oluyor bütün bunlar. Hakkari’nin arkası gelecek, öyle görünüyor" diye yazdı.Kayyım uygulamasının siyasi atmosfere bağlı olarak il il yayılabileceğini kaydeden Saymaz, "Şimdi üçüncü kayyum dalgası ile karşı karşıyayız. 2014 ve 2019’daki yerel seçimlerden sonra kayyum politikası DEM’i geriletmedi. Aksine iradelerine müdahale edildiğini düşünen DEM Partililer hem el konan belediyelerini geri aldı hem de batıda AK Parti’ye kaybettirdi. 2029’da da farklı olmayacaktır" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/gozaltina-alinmisti-hakkari-belediye-baskani-akis-gorevden-alindi-belediyeye-kayyum-atandi-1084454630.html
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hakkari, hakkari valiliği, hakkari il emniyet müdürlüğü, kayyum, kayyım, ismail saymaz, mehmet sıddık akış
İsmail Saymaz: Kayyım uygulaması il il yayılabilir
Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atandı. Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, "Hakkari’nin arkası gelecek, öyle görünüyor" dedi.
Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, CHP lideri Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki normalleşme ikliminde sona gelindiğini belirterek, "En azından, DEM Partililer açısından vaziyet böyle... Erdoğan, CHP’ye iade-i ziyarete gitmeden polisler belediyeye gitti çünkü. ‘Cumartesi Anneleri’ne Galatasaray Meydanı’nın açıldığı hafta Hakkari’ye kayyum atanıyor. Akış’ın 10 yıldır yargılandığı ve seçilmesine hiçbir yasal engel oluşturmayan KCK Davası, kayyum atanmasına gerekçe yapılıyor. Üstelik dava birden bire hızlandırılarak ve duruşma arasında mütalaa hazırlanarak oluyor bütün bunlar. Hakkari’nin arkası gelecek, öyle görünüyor" diye yazdı.
Kayyım uygulamasının siyasi atmosfere bağlı olarak il il yayılabileceğini kaydeden Saymaz, "Şimdi üçüncü kayyum dalgası ile karşı karşıyayız. 2014 ve 2019’daki yerel seçimlerden sonra kayyum politikası DEM’i geriletmedi. Aksine iradelerine müdahale edildiğini düşünen DEM Partililer hem el konan belediyelerini geri aldı hem de batıda AK Parti’ye kaybettirdi. 2029’da da farklı olmayacaktır" ifadelerini kullandı.