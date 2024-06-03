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Gözaltına alınmıştı: Hakkari Belediye Başkanı Akış görevden alındı, belediyeye kayyum atandı
Gözaltına alınmıştı: Hakkari Belediye Başkanı Akış görevden alındı, belediyeye kayyum atandı
Sputnik Türkiye
31 Mart seçimlerinin ardından ilk kayyum kararı geldi. Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı, Hakkari... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T11:21+0300
2024-06-03T11:26+0300
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Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış Van'da gözaltına alınmıştı. Belediyeye kayyum atandığı açıklandı.Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Akış hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Van'da bulunan Akış, Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.Akış'ın, işlemler için Hakkari'ye götürüleceği öğrenildi. Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri de belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı. Belediye binasının önüne gelerek içeri girmek isteyen DEM Partililere polis izin vermedi.Valilik 10 gün süreyle yasak koyduÖte yandan Hakkari Valiliği 10 gün süreyle gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetleri yasakladı.İçişleri Bakanlığı ise kısa süre sonra belediyeye kayyum atandığını açıkladı. Hakkari Valisi Ali Çelik, Belediye Başkan Vekili oldu.Mehmet Sıddık Akış kimdir?Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 1970 yılında dünyaya gelen Mehmet Sıddık Akış, siyasetteki uzun soluklu kariyeriyle dikkat çekiyor. İlk, orta ve lise eğitimini Hakkari kent merkezinde tamamlayan Akış, 1992 yılından itibaren partisinin çeşitli kademelerinde aktif olarak görev aldı.1999 yılında İl Genel Meclis Üyesi olarak seçilen Akış, 2008-2012 yılları arasında il başkanlığı görevini üstlendi. Bu dönemde parti teşkilatında önemli rol oynayan Akış, evli ve 4 çocuk babasıdır.
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Gözaltına alınmıştı: Hakkari Belediye Başkanı Akış görevden alındı, belediyeye kayyum atandı

11:21 03.06.2024 (güncellendi: 11:26 03.06.2024)
© İHA / FEYZULLAH TAŞ---AW638130Mehmet Sıddık Akış
Mehmet Sıddık Akış - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
© İHA / FEYZULLAH TAŞ---AW638130
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31 Mart seçimlerinin ardından ilk kayyum kararı geldi. Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atandı. Hakkari Valisi Ali Çelik, Belediye Başkan Vekili oldu.
Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış Van'da gözaltına alınmıştı. Belediyeye kayyum atandığı açıklandı.
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Akış hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Van'da bulunan Akış, Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Akış'ın, işlemler için Hakkari'ye götürüleceği öğrenildi. Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri de belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı. Belediye binasının önüne gelerek içeri girmek isteyen DEM Partililere polis izin vermedi.

Valilik 10 gün süreyle yasak koydu

Öte yandan Hakkari Valiliği 10 gün süreyle gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetleri yasakladı.
İçişleri Bakanlığı ise kısa süre sonra belediyeye kayyum atandığını açıkladı. Hakkari Valisi Ali Çelik, Belediye Başkan Vekili oldu.

Mehmet Sıddık Akış kimdir?

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 1970 yılında dünyaya gelen Mehmet Sıddık Akış, siyasetteki uzun soluklu kariyeriyle dikkat çekiyor. İlk, orta ve lise eğitimini Hakkari kent merkezinde tamamlayan Akış, 1992 yılından itibaren partisinin çeşitli kademelerinde aktif olarak görev aldı.
1999 yılında İl Genel Meclis Üyesi olarak seçilen Akış, 2008-2012 yılları arasında il başkanlığı görevini üstlendi. Bu dönemde parti teşkilatında önemli rol oynayan Akış, evli ve 4 çocuk babasıdır.
Mehmet Sıddık Akış - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
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Polis baskın yaptı: Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltına alındı
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