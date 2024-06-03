https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/gozaltina-alinmisti-hakkari-belediye-baskani-akis-gorevden-alindi-belediyeye-kayyum-atandi-1084454630.html

Gözaltına alınmıştı: Hakkari Belediye Başkanı Akış görevden alındı, belediyeye kayyum atandı

Gözaltına alınmıştı: Hakkari Belediye Başkanı Akış görevden alındı, belediyeye kayyum atandı

Sputnik Türkiye

31 Mart seçimlerinin ardından ilk kayyum kararı geldi. Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı, Hakkari... 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T11:21+0300

2024-06-03T11:21+0300

2024-06-03T11:26+0300

politika

hakkari

hakkari valiliği

hakkari belediyesi

belediye

belediye başkanı

belediye meclisi

pkk

dem parti

kayyum

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/03/1084448979_0:106:398:330_1920x0_80_0_0_f6209632f0526085df3eb5a6d4a6c2ee.jpg

Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış Van'da gözaltına alınmıştı. Belediyeye kayyum atandığı açıklandı.Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Akış hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Van'da bulunan Akış, Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.Akış'ın, işlemler için Hakkari'ye götürüleceği öğrenildi. Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri de belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı. Belediye binasının önüne gelerek içeri girmek isteyen DEM Partililere polis izin vermedi.Valilik 10 gün süreyle yasak koyduÖte yandan Hakkari Valiliği 10 gün süreyle gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetleri yasakladı.İçişleri Bakanlığı ise kısa süre sonra belediyeye kayyum atandığını açıkladı. Hakkari Valisi Ali Çelik, Belediye Başkan Vekili oldu.Mehmet Sıddık Akış kimdir?Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 1970 yılında dünyaya gelen Mehmet Sıddık Akış, siyasetteki uzun soluklu kariyeriyle dikkat çekiyor. İlk, orta ve lise eğitimini Hakkari kent merkezinde tamamlayan Akış, 1992 yılından itibaren partisinin çeşitli kademelerinde aktif olarak görev aldı.1999 yılında İl Genel Meclis Üyesi olarak seçilen Akış, 2008-2012 yılları arasında il başkanlığı görevini üstlendi. Bu dönemde parti teşkilatında önemli rol oynayan Akış, evli ve 4 çocuk babasıdır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/hakkari-belediye-baskani-akis-gozaltina-alindi-1084448882.html

hakkari

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet sıddık akış kimdir, mehmet sıddık akış kaç yaşında, mehmet sıddık akış hangi partiden, mehmet sıddık akış gözaltı, mehmet sıddık akış kimdir, mehmet sıddık akış siyasi kariyer, hakkari siyasetçileri, çukurca doğumlu siyasetçiler, il genel meclis üyesi, il başkanlığı görevleri, hakkari il başkanı, mehmet sıddık akış nerelidir,, mehmet sıddık akış hakkari, mehmet sıddık akış hangi aşiretten, mehmet sıddık akış pkk