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İlk defa internetle tanışan ilkel kabilenin belgeseli çekildi: 'Tepkileri çok şaşırtıcıydı'
İlk defa internetle tanışan ilkel kabilenin belgeseli çekildi: 'Tepkileri çok şaşırtıcıydı'
Sputnik Türkiye
Modern dünyayla henüz tanışmamış olan Amazon Yağmur Ormanları'ndan ilkel bir kabileye internet sistemi bağlatıldı. Belgeseli çekilen kabile üyelerinin... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T13:44+0300
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Brezilya'nın Itui Nehri kıyısında uzak bir noktada yaşayan Marubo halkına internete erişim öğretildi. Ortak kulübelerde yaşayan 2 bin kişilik topluluk üyeleri son dokuz aydır internette geziniyor.Kabile üyeleri, Amazon Yağmur Ormanları'nın yoğun ve zorlu koşulları boyunca iki anteni sırtlarında taşıyarak internet sisteminin kurulmasında bilim insanlarına yardım dahi etse de sonuç pek de bekledikleri gibi olmadı.2022 yılında internetle tanışmalarının ardından belgeselde yaşadığı deneyimlerden bahseden 73 yaşındaki kabile üyesi Tsainama Marubo, "İnternet geldiğinde herkes mutluydu" açıklamasını yaparken, hemen ardından ise olayların 'karıştığına' dikkat çekti.'Gençler internet yüzünden tembelleşti'Araştırma ekibine yaşadıkları deneyimden bahseden genç kabile üyesi bir kadın, tüm avantajlarına rağmen internetin halkını 'tembel' hale getirdiğini düşündüğünü söyleyerek şunları ekledi:Köyün dini lideri 'yetişkinlere yönelik film' izleyen gençlerden endişeliMarubo köyleri birliğinin lideri Alfredo Marubo da sosyal medya uygulamalarında bulunan yetişkinlere yönelik film içeriklerinden duyduğu endişeyi dile getirerek, gençlerin 'aynı şeyleri' denemek isteyeceğinden 'korktuğunu' belirtti. Ama öte yandan topluluğunda yaşanacak acil bir durum için artık 'yalnız' kalmadıklarını da belirten dini lider, "Artık internetle haberleşmeyi hızlandırdığımız için helikopterler zehirli yılanlar tarafından ısırılan insanları hızla kurtarabiliyor" dedi.
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kabile, internet, internet sitesi, internet erişimi, belgesel, dünya, amazon, amazon ormanları, gizemli, araştırma

İlk defa internetle tanışan ilkel kabilenin belgeseli çekildi: 'Tepkileri çok şaşırtıcıydı'

13:44 04.06.2024 (güncellendi: 13:47 04.06.2024)
© AA / Fabio TeixeiraUluslararası Dünya Yerli Halklar Günü
Uluslararası Dünya Yerli Halklar Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© AA / Fabio Teixeira
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Modern dünyayla henüz tanışmamış olan Amazon Yağmur Ormanları'ndan ilkel bir kabileye internet sistemi bağlatıldı. Belgeseli çekilen kabile üyelerinin tepkileri ve sosyal yaşamlarının internetten etkilenme biçimleri ise araştırma ekibini şaşırttı. "Gençler internet yüzünden tembelleşti" diyen kabile üyeleri buna rağmen internetten kopmak istemiyor.
Brezilya'nın Itui Nehri kıyısında uzak bir noktada yaşayan Marubo halkına internete erişim öğretildi. Ortak kulübelerde yaşayan 2 bin kişilik topluluk üyeleri son dokuz aydır internette geziniyor.
Kabile üyeleri, Amazon Yağmur Ormanları'nın yoğun ve zorlu koşulları boyunca iki anteni sırtlarında taşıyarak internet sisteminin kurulmasında bilim insanlarına yardım dahi etse de sonuç pek de bekledikleri gibi olmadı.
2022 yılında internetle tanışmalarının ardından belgeselde yaşadığı deneyimlerden bahseden 73 yaşındaki kabile üyesi Tsainama Marubo, "İnternet geldiğinde herkes mutluydu" açıklamasını yaparken, hemen ardından ise olayların 'karıştığına' dikkat çekti.

'Gençler internet yüzünden tembelleşti'

Araştırma ekibine yaşadıkları deneyimden bahseden genç kabile üyesi bir kadın, tüm avantajlarına rağmen internetin halkını 'tembel' hale getirdiğini düşündüğünü söyleyerek şunları ekledi:

“Şimdi işler daha da kötüye gitti. Gençler internet yüzünden tembelleşti. Beyaz insanların adetlerini öğreniyorlar. Ama lütfen internetimizi elinizden almayın.”

Köyün dini lideri 'yetişkinlere yönelik film' izleyen gençlerden endişeli

Marubo köyleri birliğinin lideri Alfredo Marubo da sosyal medya uygulamalarında bulunan yetişkinlere yönelik film içeriklerinden duyduğu endişeyi dile getirerek, gençlerin 'aynı şeyleri' denemek isteyeceğinden 'korktuğunu' belirtti. Ama öte yandan topluluğunda yaşanacak acil bir durum için artık 'yalnız' kalmadıklarını da belirten dini lider, "Artık internetle haberleşmeyi hızlandırdığımız için helikopterler zehirli yılanlar tarafından ısırılan insanları hızla kurtarabiliyor" dedi.
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