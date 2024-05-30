https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/damada-buyuk-surpriz-dugunden-birkac-gun-sonra-gelinin-erkek-oldugu-ortaya-cikti-1084347944.html
Damada büyük 'sürpriz': Düğünden birkaç gün sonra gelinin erkek olduğu ortaya çıktı
Damada büyük 'sürpriz': Düğünden birkaç gün sonra gelinin erkek olduğu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Endonezyalı adam, bir yıl süren yüz yüze aşk ilişkisinin ardından evlendiği kadının, kendisini para için dolandırmaya çalışan bir adam olduğunu anladı. 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T13:31+0300
2024-05-30T13:31+0300
2024-05-30T13:31+0300
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26 yaşındaki Endonezyalı bir adam, evliliğinin sadece 12. gününde, bir yılı aşkın süredir birlikte olduğu karısının aslında kendisini dolandırmaya çalışan bir adam olduğunu öğrendiğinde şok oldu.26 yaşındaki Adinda Kanza adlı kadınla 2023 yılında sosyal medyada tanışan AK isimli adam Kanza'nın buluştuklarında her zaman yüzünün tamamını kaplayan geleneksel Müslüman kıyafetleri giydiğini ve dindar bir Müslüman olduğunu iddia ettiğini söyledi.AK, peçenin kendisini rahatsız etmediğini ve bunu İslam'a olan bağlılığının bir işareti olarak gördüğünü söyledi.İkili düğünlerini planlarken Kanza, düğüne katılacak bir ailesinin olmadığını söyleyerek çiftin 12 Nisan'da AK'nin evinde mütevazı bir töreni tercih etmesine yol açtı.Kanza çeyiz olarak 5 gram altın bile getirmişti ancak çift, evlilik cüzdanlarını resmi olarak tescil ettirmemişti.Ancak düğünden sadece 12 gün sonra AK, Kanza'nın ailesiyle iletişim kurmayı reddettiğini ve evde tesettür kıyafetini giymeye devam ettiğini fark ettiğinde şüpheler ortaya çıktı.Şüphelenip ailesini aramaya başladıDaha fazla araştırmaya karar veren AK, onun sözde aile adresini buldu. Şaşırtıcı bir şekilde Kanza'nın iddia ettiği gibi yetim olmadığını ve ebeveynlerinin hem hayatta hem de sağlıklı olduğunu keşfetti.Kanzanın ebeveynleri ayrıca AK'nin “damatları” olduğunu hiç duymadıklarını ve bu ilişkiden habersiz olduklarını açıkladı. Kanza daha sonra polise ailesinin mal varlığını çalmak için AK ile evlenmeyi planladığını söyledi.Yerel yasalara göre dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya olan şahsın dört yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/dunya-onu-konusuyor-turkiyeye-gelip-30-yas-genclesen-adamin-paylasimi-rekor-kirdi-1084299478.html
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damat, gelin, gelin, gelin arabası, düğün, erkek, kadın, endonezya, dünya, evlilik, evlilik masrafları, evlilik teklifi, eşcinsel evlilik
damat, gelin, gelin, gelin arabası, düğün, erkek, kadın, endonezya, dünya, evlilik, evlilik masrafları, evlilik teklifi, eşcinsel evlilik
Damada büyük 'sürpriz': Düğünden birkaç gün sonra gelinin erkek olduğu ortaya çıktı
Endonezyalı adam, bir yıl süren yüz yüze aşk ilişkisinin ardından evlendiği kadının, kendisini para için dolandırmaya çalışan bir adam olduğunu anladı.
26 yaşındaki Endonezyalı bir adam, evliliğinin sadece 12. gününde, bir yılı aşkın süredir birlikte olduğu karısının aslında kendisini dolandırmaya çalışan bir adam olduğunu öğrendiğinde şok oldu.
26 yaşındaki Adinda Kanza adlı kadınla 2023 yılında sosyal medyada tanışan AK isimli adam Kanza'nın buluştuklarında her zaman yüzünün tamamını kaplayan geleneksel Müslüman kıyafetleri giydiğini ve dindar bir Müslüman olduğunu iddia ettiğini söyledi.
AK, peçenin kendisini rahatsız etmediğini ve bunu İslam'a olan bağlılığının bir işareti olarak gördüğünü söyledi.
İkili düğünlerini planlarken Kanza, düğüne katılacak bir ailesinin olmadığını söyleyerek çiftin 12 Nisan'da AK'nin evinde mütevazı bir töreni tercih etmesine yol açtı.
Kanza çeyiz olarak 5 gram altın bile getirmişti ancak çift, evlilik cüzdanlarını resmi olarak tescil ettirmemişti.
Ancak düğünden sadece 12 gün sonra AK, Kanza'nın ailesiyle iletişim kurmayı reddettiğini ve evde tesettür kıyafetini giymeye devam ettiğini fark ettiğinde şüpheler ortaya çıktı.
Şüphelenip ailesini aramaya başladı
Daha fazla araştırmaya karar veren AK, onun sözde aile adresini buldu. Şaşırtıcı bir şekilde Kanza'nın iddia ettiği gibi yetim olmadığını ve ebeveynlerinin hem hayatta hem de sağlıklı olduğunu keşfetti.
Kanzanın ebeveynleri ayrıca AK'nin “damatları” olduğunu hiç duymadıklarını ve bu ilişkiden habersiz olduklarını açıkladı. Kanza daha sonra polise ailesinin mal varlığını çalmak için AK ile evlenmeyi planladığını söyledi.
Yerel yasalara göre dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya olan şahsın dört yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.