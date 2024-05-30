Damada büyük 'sürpriz': Düğünden birkaç gün sonra gelinin erkek olduğu ortaya çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Filistin'i tanıyan ülke sayısı 146'ya yükseldi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Erdoğan biliyor ki İmamoğlu gelecek seçimlerdeki en güçlü aday'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Sokak köpekleri sorunu nedir?
12:05
84 dk
HABER MASASI
Hayvan hakları koruma yasası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yenilenebilir enerjinin yapay zekayla buluşması
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Filistin devletinin tanınmasının olumlu yönleri olsa da mevcut denklemde büyük fark yaratmayacak’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
14 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti
17:49
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
SESLİ HABER
Meloni dünya gündeminde: Hakarete böyle yanıt verdi!
18:19
3 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası iddia etti: MOSSAD, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısını tehdit etti
18:29
7 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
18:43
5 dk
SESLİ HABER
Zaharova’dan ‘soykırım’ mesajı
18:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley
19:15
4 dk
SESLİ HABER
AB’den mülteciler için 1 milyar euro'luk destek taahhüdü: ‘Siyasi rüşvet’
19:26
9 dk
SESLİ HABER
Dünya onu konuşuyor: Türkiye’ye geldi, 30 yaş gençleşti
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın habercilikteki etkisi Batıyı rahatsız ediyor
19:55
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de kaç emekli var?
20:14
3 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi: Bu iddialar, Rusya’ya yönelik psikolojik savaşın bir parçası
20:29
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinde zirvede Türkiye’den bir yer var
20:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Avrupa'nın vicdanı ayağa kalktı'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Burdur’daki diyaliz hastalarının ölümünde “antifiriz” iddiası
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Hayvan hakları yasa tasarısı için STK'lardan görüş alındı mı ?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
‘İngiltere, Ukrayna’ya Rusya’ya saldırı izni vermedi’
17:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus Senatör Puşkov: Zelenskiy’in planları başarısız oldu
18:10
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/damada-buyuk-surpriz-dugunden-birkac-gun-sonra-gelinin-erkek-oldugu-ortaya-cikti-1084347944.html
Damada büyük 'sürpriz': Düğünden birkaç gün sonra gelinin erkek olduğu ortaya çıktı
Damada büyük 'sürpriz': Düğünden birkaç gün sonra gelinin erkek olduğu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Endonezyalı adam, bir yıl süren yüz yüze aşk ilişkisinin ardından evlendiği kadının, kendisini para için dolandırmaya çalışan bir adam olduğunu anladı. 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T13:31+0300
2024-05-30T13:31+0300
yaşam
damat
gelin
gelin
gelin arabası
düğün
erkek
kadın
endonezya
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104084/78/1040847816_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_8f606c3e65af3949f290cb3a840fd6b3.jpg
26 yaşındaki Endonezyalı bir adam, evliliğinin sadece 12. gününde, bir yılı aşkın süredir birlikte olduğu karısının aslında kendisini dolandırmaya çalışan bir adam olduğunu öğrendiğinde şok oldu.26 yaşındaki Adinda Kanza adlı kadınla 2023 yılında sosyal medyada tanışan AK isimli adam Kanza'nın buluştuklarında her zaman yüzünün tamamını kaplayan geleneksel Müslüman kıyafetleri giydiğini ve dindar bir Müslüman olduğunu iddia ettiğini söyledi.AK, peçenin kendisini rahatsız etmediğini ve bunu İslam'a olan bağlılığının bir işareti olarak gördüğünü söyledi.İkili düğünlerini planlarken Kanza, düğüne katılacak bir ailesinin olmadığını söyleyerek çiftin 12 Nisan'da AK'nin evinde mütevazı bir töreni tercih etmesine yol açtı.Kanza çeyiz olarak 5 gram altın bile getirmişti ancak çift, evlilik cüzdanlarını resmi olarak tescil ettirmemişti.Ancak düğünden sadece 12 gün sonra AK, Kanza'nın ailesiyle iletişim kurmayı reddettiğini ve evde tesettür kıyafetini giymeye devam ettiğini fark ettiğinde şüpheler ortaya çıktı.Şüphelenip ailesini aramaya başladıDaha fazla araştırmaya karar veren AK, onun sözde aile adresini buldu. Şaşırtıcı bir şekilde Kanza'nın iddia ettiği gibi yetim olmadığını ve ebeveynlerinin hem hayatta hem de sağlıklı olduğunu keşfetti.Kanzanın ebeveynleri ayrıca AK'nin “damatları” olduğunu hiç duymadıklarını ve bu ilişkiden habersiz olduklarını açıkladı. Kanza daha sonra polise ailesinin mal varlığını çalmak için AK ile evlenmeyi planladığını söyledi.Yerel yasalara göre dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya olan şahsın dört yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/dunya-onu-konusuyor-turkiyeye-gelip-30-yas-genclesen-adamin-paylasimi-rekor-kirdi-1084299478.html
endonezya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104084/78/1040847816_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_e2fcc04bcd5ab8c5d86a509eb8c95caf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
damat, gelin, gelin, gelin arabası, düğün, erkek, kadın, endonezya, dünya, evlilik, evlilik masrafları, evlilik teklifi, eşcinsel evlilik
damat, gelin, gelin, gelin arabası, düğün, erkek, kadın, endonezya, dünya, evlilik, evlilik masrafları, evlilik teklifi, eşcinsel evlilik

Damada büyük 'sürpriz': Düğünden birkaç gün sonra gelinin erkek olduğu ortaya çıktı

13:31 30.05.2024
© Fotoğraf : Pixabay/ PexelsEvlilik – izdivaç – gelin - damat - düğün
Evlilik – izdivaç – gelin - damat - düğün - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
© Fotoğraf : Pixabay/ Pexels
Abone ol
Endonezyalı adam, bir yıl süren yüz yüze aşk ilişkisinin ardından evlendiği kadının, kendisini para için dolandırmaya çalışan bir adam olduğunu anladı.
26 yaşındaki Endonezyalı bir adam, evliliğinin sadece 12. gününde, bir yılı aşkın süredir birlikte olduğu karısının aslında kendisini dolandırmaya çalışan bir adam olduğunu öğrendiğinde şok oldu.
26 yaşındaki Adinda Kanza adlı kadınla 2023 yılında sosyal medyada tanışan AK isimli adam Kanza'nın buluştuklarında her zaman yüzünün tamamını kaplayan geleneksel Müslüman kıyafetleri giydiğini ve dindar bir Müslüman olduğunu iddia ettiğini söyledi.
AK, peçenin kendisini rahatsız etmediğini ve bunu İslam'a olan bağlılığının bir işareti olarak gördüğünü söyledi.
İkili düğünlerini planlarken Kanza, düğüne katılacak bir ailesinin olmadığını söyleyerek çiftin 12 Nisan'da AK'nin evinde mütevazı bir töreni tercih etmesine yol açtı.
Kanza çeyiz olarak 5 gram altın bile getirmişti ancak çift, evlilik cüzdanlarını resmi olarak tescil ettirmemişti.
Ancak düğünden sadece 12 gün sonra AK, Kanza'nın ailesiyle iletişim kurmayı reddettiğini ve evde tesettür kıyafetini giymeye devam ettiğini fark ettiğinde şüpheler ortaya çıktı.

Şüphelenip ailesini aramaya başladı

Daha fazla araştırmaya karar veren AK, onun sözde aile adresini buldu. Şaşırtıcı bir şekilde Kanza'nın iddia ettiği gibi yetim olmadığını ve ebeveynlerinin hem hayatta hem de sağlıklı olduğunu keşfetti.
Kanzanın ebeveynleri ayrıca AK'nin “damatları” olduğunu hiç duymadıklarını ve bu ilişkiden habersiz olduklarını açıkladı. Kanza daha sonra polise ailesinin mal varlığını çalmak için AK ile evlenmeyi planladığını söyledi.
Yerel yasalara göre dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya olan şahsın dört yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.
estetik operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
YAŞAM
Dünya onu konuşuyor: Türkiye'ye gelip 30 yaş gençleşen adamın paylaşımı rekor kırdı
Dün, 08:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала