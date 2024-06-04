https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/hindistan-sicaklik-yuzunden-alarm-durumuna-gecti-1084476125.html

Hindistan, sıcaklık yüzünden alarm durumuna geçti

Hindistan, sıcaklık yüzünden alarm durumuna geçti

Sputnik Türkiye

Hindistan’da termometrelerin 44.7 dereceyi göstermesi üzerine alarm seviyesi yükseltildi. 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T01:07+0300

2024-06-04T01:07+0300

2024-06-04T01:07+0300

yaşam

hindistan

sıcaklık

yeni delhi

sıcak hava

sıcak

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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava sıcaklığının normalin 5 derece üstüne çıkarak 44.7 dereceye ulaşması üzerine kentte alarm seviyesi sarıdan "turuncu"ya yükseltildi.Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) başkent Yeni Delhi'de hava sıcaklığının normalin 5 derece üstüne çıktığını bildirdi.Termometrelerin 44.7 dereceyi gösterdiği Yeni Delhi'de alarm seviyesi sarıdan "turuncu"ya yükseltilirken, kentteki nem oranının da yüzde 39'a ulaştığı açıklandı.Aşırı sıcakların etkili olduğu Hindistan'da geçen hafta sıcak hava nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetmişti.Başkent Yeni Delhi'de 52.9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/hindistanda-hava-sicakligi-48-dereceyi-gordu-sicaklar-nedeniyle-16-kisi-oldu-1084377541.html

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