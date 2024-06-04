https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/hindistan-sicaklik-yuzunden-alarm-durumuna-gecti-1084476125.html
Hindistan, sıcaklık yüzünden alarm durumuna geçti
Hindistan, sıcaklık yüzünden alarm durumuna geçti
Sputnik Türkiye
Hindistan’da termometrelerin 44.7 dereceyi göstermesi üzerine alarm seviyesi yükseltildi. 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T01:07+0300
2024-06-04T01:07+0300
2024-06-04T01:07+0300
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yeni delhi
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava sıcaklığının normalin 5 derece üstüne çıkarak 44.7 dereceye ulaşması üzerine kentte alarm seviyesi sarıdan "turuncu"ya yükseltildi.Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) başkent Yeni Delhi'de hava sıcaklığının normalin 5 derece üstüne çıktığını bildirdi.Termometrelerin 44.7 dereceyi gösterdiği Yeni Delhi'de alarm seviyesi sarıdan "turuncu"ya yükseltilirken, kentteki nem oranının da yüzde 39'a ulaştığı açıklandı.Aşırı sıcakların etkili olduğu Hindistan'da geçen hafta sıcak hava nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetmişti.Başkent Yeni Delhi'de 52.9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/hindistanda-hava-sicakligi-48-dereceyi-gordu-sicaklar-nedeniyle-16-kisi-oldu-1084377541.html
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hindistan, sıcaklık, yeni delhi, sıcak hava, sıcak
Hindistan, sıcaklık yüzünden alarm durumuna geçti
Hindistan’da termometrelerin 44.7 dereceyi göstermesi üzerine alarm seviyesi yükseltildi.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava sıcaklığının normalin 5 derece üstüne çıkarak 44.7 dereceye ulaşması üzerine kentte alarm seviyesi sarıdan "turuncu"ya yükseltildi.
Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) başkent Yeni Delhi'de hava sıcaklığının normalin 5 derece üstüne çıktığını bildirdi.
Termometrelerin 44.7 dereceyi gösterdiği Yeni Delhi'de alarm seviyesi sarıdan "turuncu"ya yükseltilirken, kentteki nem oranının da yüzde 39'a ulaştığı açıklandı.
Aşırı sıcakların etkili olduğu Hindistan'da geçen hafta sıcak hava nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetmişti.
Başkent Yeni Delhi'de 52.9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti.