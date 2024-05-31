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Hindistan'da hava sıcaklığı 48 dereceyi gördü: Sıcaklar nedeniyle 16 kişi öldü
Hindistan'da hava sıcaklığı 48 dereceyi gördü: Sıcaklar nedeniyle 16 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Hindistan'da yüksek hava sıcaklığına bağlı nedenlerle 16 kişi hayatını kaybetti. 31.05.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
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Hindistan'ın NDTV haber sitesinde, ülkenin en kalabalık eyaletlerinden Bihar'ın Aurangabad kentinde hava sıcaklığının 48 dereceye kadar çıktığı belirtilirken, aşırı sıcaklar nedeniyle 2 saatlik sürede 16 kişinin öldüğü ifade edildi.Kent hastanesi doktoru, en az 35 kişinin de yüksek sıcaklıklara bağlı şikayetlerle hastaneye geldiğini söyledi.Bihar, ülkede devam eden sıcak hava dalgasından en çok etkilenen eyaletlerden olurken, 8 Haziran'a kadar okul ve eğitim merkezlerinin kapalı kalacağı belirtildi.Öte yandan, NDTV, eyalet sınırları içerisindeki bir okulda 16 öğrencinin sıcak hava nedeniyle baygınlık geçirdiğini bildirdi.Hindistan Meteoroloji Dairesi ise eyalette gelecek 2 gün için şiddetli sıcak hava dalgası uyarısı yayımladı.Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, aşırı sıcaklar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetmiş, 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti.
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hindistan, aşırı sıcaklar, hava, yeni delhi
hindistan, aşırı sıcaklar, hava, yeni delhi

Hindistan'da hava sıcaklığı 48 dereceyi gördü: Sıcaklar nedeniyle 16 kişi öldü

10:11 31.05.2024
© AFP 2023 / NIHARIKA KULKARNIHindistan aşırı sıcaklarla mücadele ediyor
Hindistan aşırı sıcaklarla mücadele ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© AFP 2023 / NIHARIKA KULKARNI
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Hindistan'da yüksek hava sıcaklığına bağlı nedenlerle 16 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın NDTV haber sitesinde, ülkenin en kalabalık eyaletlerinden Bihar'ın Aurangabad kentinde hava sıcaklığının 48 dereceye kadar çıktığı belirtilirken, aşırı sıcaklar nedeniyle 2 saatlik sürede 16 kişinin öldüğü ifade edildi.
Kent hastanesi doktoru, en az 35 kişinin de yüksek sıcaklıklara bağlı şikayetlerle hastaneye geldiğini söyledi.
Bihar, ülkede devam eden sıcak hava dalgasından en çok etkilenen eyaletlerden olurken, 8 Haziran'a kadar okul ve eğitim merkezlerinin kapalı kalacağı belirtildi.
Öte yandan, NDTV, eyalet sınırları içerisindeki bir okulda 16 öğrencinin sıcak hava nedeniyle baygınlık geçirdiğini bildirdi.
Hindistan Meteoroloji Dairesi ise eyalette gelecek 2 gün için şiddetli sıcak hava dalgası uyarısı yayımladı.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, aşırı sıcaklar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetmiş, 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti.
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